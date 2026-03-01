Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United frappé par une blessure : Luke Shaw quitte le terrain en boitant lors du match contre Crystal Palace en première mi-temps
Shaw incapable de continuer le match
Shaw a été vu en train de se tenir le pied après un tacle du défenseur latéral de Palace, Daniel Munoz. Le joueur de 28 ans n'a pas pu continuer et était visiblement bouleversé alors qu'il se dirigeait vers la ligne de touche. La vue de Shaw secouant la tête en quittant le terrain sera une source de grande inquiétude pour les fidèles supporters de United, compte tenu de ses antécédents de problèmes physiques récurrents tout au long de sa carrière à Old Trafford.
- Getty Images Sport
Coup dur pour le défenseur vedette
Le départ de Shaw est survenu à un moment crucial, alors que Manchester United était déjà mené 1-0 après un but précoce de Maxence Lacroix. Ce fut un coup particulièrement dur pour Shaw, qui avait réussi à surmonter ses problèmes physiques passés pour disputer tous les matchs de Premier League de United cette saison.
Carrick a été contraint de procéder à un remplacement précoce, faisant entrer Noussair Mazraoui pour combler le vide sur le flanc gauche. Malgré ce changement, United a eu du mal à trouver son rythme face à une équipe de Palace très énergique et a terminé la première mi-temps avec un but de retard. Cependant, Bruno Fernandes a égalisé pour United sur penalty en début de seconde période, après l'expulsion de Lacroix pour une faute en dernier recours sur Matheus Cunha. United a ensuite remporté la victoire 2-1 grâce à un coup de tête plongeant de Benjamin Sesko.
Carrick fait le point
Le club a confirmé qu'un examen complet serait effectué dès le retour de l'équipe au centre d'entraînement de Carrington. La question principale reste de savoir si cette blessure est le résultat de la collision avec Munoz ou d'une aggravation d'un problème antérieur. Pour United, l'espoir est que ce remplacement précoce n'était qu'une mesure de précaution et non le début d'une nouvelle longue période d'indisponibilité pour Shaw.
Carrick a donné de brèves informations sur Shaw et Harry Maguire, ce dernier ayant quitté le terrain en raison d'un coup reçu en seconde période, lors d'une interview accordée à BBC Match of the Day après le match. « Ils ne se sentaient tout simplement pas très bien, j'espère donc qu'ils iront mieux bientôt », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Espoirs d'un prompt rétablissement
Il y a une lueur d'espoir pour United en ce qui concerne le calendrier à venir. En raison de l'absence de football européen et de leurs éliminations précoces des deux coupes nationales, les Red Devils ont un calendrier nettement moins chargé que leurs rivaux traditionnels du top 6. Après le match de mercredi contre Newcastle United, l'équipe aura une pause de 11 jours avant de reprendre la compétition à domicile contre Aston Villa, ce qui donnera à Shaw une chance de se remettre.
L'équipe médicale d'Old Trafford travaillera sans relâche pour évaluer la gravité de la blessure. Carrick aura à cœur de pouvoir compter sur son arrière gauche titulaire pour la fin de saison, car l'équilibre entre la solidité défensive et la contribution offensive de Shaw reste crucial pour la transition de United depuis l'arrière.
Publicité