Manchester United frappé par une blessure : Luke Shaw quitte le terrain en boitant lors du match contre Crystal Palace en première mi-temps

Le départ de Shaw est survenu à un moment crucial, alors que Manchester United était déjà mené 1-0 après un but précoce de Maxence Lacroix. Ce fut un coup particulièrement dur pour Shaw, qui avait réussi à surmonter ses problèmes physiques passés pour disputer tous les matchs de Premier League de United cette saison.

Carrick a été contraint de procéder à un remplacement précoce, faisant entrer Noussair Mazraoui pour combler le vide sur le flanc gauche. Malgré ce changement, United a eu du mal à trouver son rythme face à une équipe de Palace très énergique et a terminé la première mi-temps avec un but de retard. Cependant, Bruno Fernandes a égalisé pour United sur penalty en début de seconde période, après l'expulsion de Lacroix pour une faute en dernier recours sur Matheus Cunha. United a ensuite remporté la victoire 2-1 grâce à un coup de tête plongeant de Benjamin Sesko.