Manchester United fait preuve d'audace en prédisant le titre de Premier League « d'ici un ou deux ans », tandis que Michael Owen élabore un plan de transfert.
L'optimisme grandit au Théâtre des rêves
Plusieurs entraîneurs de renom, dont Louis van Gaal et José Mourinho, n'ont pas réussi à remettre les Red Devils sur les rails, la régularité s'avérant difficile à atteindre depuis plus d'une décennie.
Ruben Amorim est le dernier en date à avoir été démis de ses fonctions à la tête du club le plus prestigieux du football anglais, le Portugais ayant été relevé de ses fonctions début 2026. Il a supervisé le pire classement de Manchester United depuis l'ère de la Premier League, le club ayant chuté à la 15e place lors de la saison 2024-25.
Carrick a pris la relève à titre intérimaire et a supervisé quatre victoires consécutives. La qualification pour la Ligue des champions est à nouveau envisageable, United n'étant qu'à six points de la deuxième place dans l'état actuel des choses. Un optimisme prudent renaît au sein du « Théâtre des rêves ».
Manchester United est-il en passe de redevenir un prétendant au titre ?
Des plans ambitieux visant à remporter un nouveau titre de champion d'ici 2028 ont été élaborés, et Owen estime que les Red Devils sont en bonne voie pour atteindre cet objectif. Il admet que Manchester United semble actuellement en lice pour le titre, mais que le club se dirige vers un autre été important.
L'ancien attaquant de United, Owen, s'exprimant en association avec casino.org, dont il est désormais l'ambassadeur britannique pour le site de comparaison de casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé ce qui était nécessaire pour rétablir la domination nationale : « Même s'ils se débrouillent très bien, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que l'on peut ajouter à cette équipe pour lui donner une chance de gagner quelque chose. Nous savons tous que Casemiro va partir. Nous pensons tous qu'ils ont encore besoin de joueurs. Il y a également un point d'interrogation concernant Bruno Fernandes et son éventuel départ. Il se pourrait que cette équipe subisse encore quelques changements importants cet été. Difficile à dire.
Dans sa configuration actuelle, avec l'équipe actuelle et la façon dont elle joue en ce moment, elle pourrait terminer deuxième ou troisième du championnat à la fin de la saison. Si le championnat commençait demain, on ne pourrait pas exclure qu'elle ait une réelle chance de se battre pour le titre, vu la façon dont elle joue, la façon dont Liverpool joue, la façon dont City joue. En général, leurs saisons ont été assez médiocres et le total de points nécessaires pour remporter le championnat sera faible cette saison. On ne peut pas exclure cette possibilité vu la façon dont ils jouent actuellement. »
De quoi Man Utd a-t-il besoin lors du mercato estival ?
Owen a ajouté à propos du recrutement, alors que les spéculations vont déjà bon train avant la prochaine période de transfert : « Ils ont probablement encore besoin d'un ou deux joueurs. Et s'ils perdent Casemiro et peut-être même Fernandes, ce sont deux joueurs vraiment importants. Il faut trouver le bon équilibre en rajeunissant l'équipe, etc. C'est incroyable.
« Je l'ai dit à beaucoup de gens, Manchester United, même quand ils étaient dans le marasme, va se redresser et une fois que ce sera fait, cela prendra peut-être un an, peut-être deux mois, mais quelqu'un finira par trouver la solution. C'est un club trop puissant pour rester sous-performant et quand il se redressera, il prendra un élan fulgurant. Cela pourrait arriver.
Les gens pensent qu'ils sont à des kilomètres, mais s'ils continuent à faire ce qu'ils font et passent un bon été, ils ne seront peut-être pas si loin et il ne leur faudra peut-être qu'un an ou deux pour remporter le championnat, plutôt que cinq, six ou sept ans comme certains le prédisent.
C'est fascinant en ce moment. Tant qu'ils ont le vent en poupe, je leur conseillerais de continuer sur leur lancée. Vous voulez changer d'entraîneur et tout changer maintenant ? Waouh, vous cherchez les ennuis après toutes ces années. »
Prochain entraîneur de Manchester United : nomination définitive en cours
Manchester United ne prendra aucune décision concernant l'avenir de Carrick avant la fin de la saison, d'autres personnalités plus expérimentées étant toujours pressenties pour occuper un poste permanent à Old Trafford. Les Red Devils débordent toutefois de confiance à l'heure actuelle et élaborent des plans pour l'avenir, notamment la conquête du titre et la construction d'un nouveau stade spectaculaire.
