Des plans ambitieux visant à remporter un nouveau titre de champion d'ici 2028 ont été élaborés, et Owen estime que les Red Devils sont en bonne voie pour atteindre cet objectif. Il admet que Manchester United semble actuellement en lice pour le titre, mais que le club se dirige vers un autre été important.

L'ancien attaquant de United, Owen, s'exprimant en association avec casino.org, dont il est désormais l'ambassadeur britannique pour le site de comparaison de casinos en ligne, a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé ce qui était nécessaire pour rétablir la domination nationale : « Même s'ils se débrouillent très bien, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que l'on peut ajouter à cette équipe pour lui donner une chance de gagner quelque chose. Nous savons tous que Casemiro va partir. Nous pensons tous qu'ils ont encore besoin de joueurs. Il y a également un point d'interrogation concernant Bruno Fernandes et son éventuel départ. Il se pourrait que cette équipe subisse encore quelques changements importants cet été. Difficile à dire.

Dans sa configuration actuelle, avec l'équipe actuelle et la façon dont elle joue en ce moment, elle pourrait terminer deuxième ou troisième du championnat à la fin de la saison. Si le championnat commençait demain, on ne pourrait pas exclure qu'elle ait une réelle chance de se battre pour le titre, vu la façon dont elle joue, la façon dont Liverpool joue, la façon dont City joue. En général, leurs saisons ont été assez médiocres et le total de points nécessaires pour remporter le championnat sera faible cette saison. On ne peut pas exclure cette possibilité vu la façon dont ils jouent actuellement. »