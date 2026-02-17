Getty
Manchester United et Liverpool reçoivent des conseils « dangereux » concernant le transfert de Christian Pulisic, alors que la star de l'équipe nationale américaine apprend pourquoi un retour en Premier League pourrait être une bonne idée
Pulisic a remporté la Ligue des champions avec Chelsea.
Pulisic a passé quatre ans à Stamford Bridge entre 2019 et 2023, devenant un vainqueur historique de la Ligue des champions avec les Blues. Il a connu de nombreux moments forts dans l'ouest de Londres, réalisant un triplé en Premier League et remportant des titres prestigieux, mais il a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier.
Il a sauté sur l'occasion de rejoindre l'Italie et a réalisé ses meilleures performances personnelles avec Milan. Il a inscrit 17 buts la saison dernière, tout en conservant un niveau individuel exceptionnel, alors que son équipe peinait à trouver une certaine régularité collective.
Pulisic participera à la Coupe du monde à domicile avec les États-Unis cet été, où il pourrait parfois porter le brassard de capitaine, et il a des décisions importantes à prendre concernant son avenir. Une nouvelle offre de contrat à San Siro est sur la table depuis un certain temps, mais le joueur de 27 ans semble incertain quant à savoir si son avenir à long terme serait mieux servi dans son environnement actuel.
Le retour en Premier League intéresserait-il la star de l'équipe nationale américaine Pulisic ?
Interrogé sur la question de savoir si Pulisic devrait rester où il est ou explorer d'autres options, l'ancienne star de l'équipe nationale américaine Ramos, s'exprimant via un casino en ligne, a déclaré à GOAL: « C'est difficile à dire. N'oublions pas que Milan n'est pas un petit club. C'est une équipe traditionnelle, historiquement l'un des plus grands clubs du monde. Bien sûr, il y a toujours l'envie de retourner en Premier League, car c'est le meilleur championnat du monde. Il y a un attrait certain.
Il y a aussi un aspect pour lequel on ne peut pas blâmer les joueurs. S'il y a une grande différence de salaire et qu'il estime que c'est une bonne chose pour lui et sa famille, alors c'est quelque chose qu'il va devoir accepter. Si l'on regarde la situation sans tenir compte de tous ces éléments, je pense qu'il est bien à Milan : il fait la différence là-bas, c'est un joueur important, dans un grand championnat et dans un grand club. J'aimerais le voir rester là-bas. »
Interrogé davantage sur la possibilité que Pulisic tente à nouveau sa chance en Premier League, certains clubs de poids ayant manifesté leur intérêt, Ramos a ajouté : « Si vous parlez d'un club qui va vraiment de l'avant et qui a le ballon, et non d'une équipe en bas du classement de la Premier League, alors cela pourrait être un bon scénario, car Christian Pulisic est un joueur dangereux dans le dernier tiers du terrain. Je pense que cela pourrait poser problème s'il se retrouvait dans une équipe de milieu de tableau qui pratique un jeu plutôt défensif et en contre-attaque, ce qui ne correspond pas forcément à son style de jeu. »
Manchester United conseillé de faire une offre pour Pulisic
L'ancien défenseur de Manchester United Paul Parker a récemment déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si Pulisic serait un renfort judicieux pour Old Trafford : « Quand on le regarde, on voit quelqu'un qui a des capacités en un contre un, qui peut jouer sur les deux ailes, qui peut battre son adversaire quelque part, mais qui est tout aussi bon au milieu. Il se déplace sur tout le terrain et on n'a pas besoin de lui demander de courir.
Quand j'ai vu son nom apparaître, il passait un bon moment à Milan. On regarde ça et on pense à recruter quelqu'un de la ligue italienne, mais il avait besoin de quitter Chelsea. Quand on quitte Chelsea, peu importe ce qu'on dit de lui, quand on quitte ce club pour rejoindre l'AC Milan, on pense immédiatement à Franco Baresi et à tous ces joueurs et à cette équipe qu'ils avaient dans les années 90. C'est un excellent choix, quel endroit formidable où aller.
« L'opportunité de revenir en Premier League avec Manchester United - wow, il serait l'un des footballeurs américains les plus célèbres de tous les temps avec ça dans son CV. Je ne mettrais pas ça de côté. J'essaierais de garder ça en vie pour quelqu'un comme lui. »
Milan refuse d'abandonner les négociations pour la prolongation du contrat
Pulisic a de nouveau atteint les deux chiffres en termes de buts marqués cette saison et attirerait également l'attention de ses rivaux du nord de Londres, Arsenal et Tottenham. Milan refuse d'abandonner les négociations contractuelles et n'est pas soumis à une pression immédiate pour vendre, car « Captain America » est lié par un contrat jusqu'en 2027, qui comprend une option de prolongation de 12 mois.
