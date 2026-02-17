Manchester United et Liverpool reçoivent des conseils « dangereux » concernant le transfert de Christian Pulisic, alors que la star de l'équipe nationale américaine apprend pourquoi un retour en Premier League pourrait être une bonne idée

Pulisic a passé quatre ans à Stamford Bridge entre 2019 et 2023, devenant un vainqueur historique de la Ligue des champions avec les Blues. Il a connu de nombreux moments forts dans l'ouest de Londres, réalisant un triplé en Premier League et remportant des titres prestigieux, mais il a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier.

Il a sauté sur l'occasion de rejoindre l'Italie et a réalisé ses meilleures performances personnelles avec Milan. Il a inscrit 17 buts la saison dernière, tout en conservant un niveau individuel exceptionnel, alors que son équipe peinait à trouver une certaine régularité collective.

Pulisic participera à la Coupe du monde à domicile avec les États-Unis cet été, où il pourrait parfois porter le brassard de capitaine, et il a des décisions importantes à prendre concernant son avenir. Une nouvelle offre de contrat à San Siro est sur la table depuis un certain temps, mais le joueur de 27 ans semble incertain quant à savoir si son avenir à long terme serait mieux servi dans son environnement actuel.