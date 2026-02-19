Getty
Manchester United et Chelsea veulent « le meilleur joueur » de Nottingham Forest, tandis que la légende des Reds, vainqueur de la Coupe d'Europe, réagit aux rumeurs de transfert
Prix : combien coûterait Murillo ?
Ces chiffres ne sont pas divulgués pour l'instant, mais il semblerait qu'une offre comprise entre 50 millions de livres sterling (67 millions de dollars) et 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) suffirait pour arracher ce joueur très coté au City Ground. Forest va toutefois se battre dans les négociations.
Murillo est sous contrat jusqu'à l'été 2029, ce qui signifie que le club n'est pas contraint d'accepter une vente. Il pourrait toutefois être contraint de céder si le joueur de 23 ans, arrivé en Angleterre en 2023, exprime son désir de partir.
Murillo élu « meilleur joueur » à Nottingham Forest
Anderson, double vainqueur de la Coupe d'Europe, a souvent croisé Murillo au cours de ses 100 apparitions avec Forest. Interrogé par GOAL en collaboration avec le site de paris BetSelect, il a déclaré à propos de la possibilité que l'international brésilien rejoigne un club candidat au titre de Premier League : « J'ai participé à un événement pour Forest il y a environ six ou sept mois avec Ryan Yates, dans le cadre d'une initiative adidas pour le club, et pendant que nous étions là-bas - nous y avons passé trois ou quatre heures - je lui ai simplement posé une question : qui est le meilleur joueur ? Il m'a répondu immédiatement : Murillo. Cela me dit qu'il est un bon joueur.
Je l'ai beaucoup vu jouer et c'est vraiment un très bon joueur. Son départ serait regrettable, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il a un bon pied gauche, il est doué pour les passes en diagonale, mais Yates a dit qu'il était le meilleur joueur du club et j'ai été surpris, car il y a beaucoup d'autres joueurs de haut niveau. »
Anderson a joué aux côtés de deux défenseurs centraux emblématiques à l'apogée de Forest, sous la houlette du légendaire Brian Clough, et il ajoute que Murillo est bien plus qu'un défenseur à l'ancienne qui « frappe de la tête et tape dans le ballon » : « Non, contrairement à [Larry] Lloyd et [Kenny] Burns. Ils savaient aussi jouer, mais le message principal de Cloughie était : « Une fois que vous avez le ballon, passez-le à quelqu'un qui sait jouer ». Tout a changé depuis. Il est excellent avec le ballon et, invariablement, les défenseurs centraux en ont plus que quiconque à l'époque moderne. »
Les légendes de la forêt expliquent pourquoi Murillo est un talent exceptionnel.
Une autre légende de Forest, l'ancien capitaine Stuart Pearce, a déjà expliqué à GOAL pourquoi Murillo se démarque des autres : « Je l'apprécie beaucoup. Il fait partie de ces joueurs qui enchaînent les matchs, jouent tous les matchs et lisent très bien le jeu.
Il n'est pas le défenseur central type. Son physique le fait ressembler à Bob l'éponge, mais je pense qu'il a un réel talent. Il est à l'aise avec le ballon et sait trouver la passe décisive. Il fait parfois des choses inhabituelles, mais quand on considère son âge, on se rend compte qu'il a un réel talent. »
Stan Collymore, qui est devenu l'un des chouchous des fans pendant son passage au City Ground, a également déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si Murillo pourrait devenir le premier défenseur à générer un transfert à neuf chiffres sur le marché des transferts : « C'est possible. Des clubs le suivent. D'un point de vue personnel, j'aimerais le voir rester à Forest pendant les trois, quatre ou cinq prochaines années. Il a signé son nouveau contrat.
Il a un peu de tout. C'est étrange, car il ne ressemble pas du tout à un défenseur central : il n'est pas très grand, il est assez maladroit dans ses déplacements, mais il est un peu rétrograde dans son goût pour la défense, il aime être au contact avec les joueurs et être physique, et il anticipe bien les choses.
Il pourrait bien devenir le premier défenseur à atteindre les 100 millions de livres sterling, ce qui serait une affaire incroyable pour Forest si cela se produisait. J'espère qu'il restera encore deux ou trois ans. »
Forest doit éviter la relégation alors que Marinakis prend les décisions
Murillo pourrait toutefois rester, le propriétaire de Forest, Evangelos Marinakis, étant réputé pour être un négociateur coriace. Le club devra toutefois éviter la relégation en Premier League afin de conserver ses précieux atouts à Trentside.
Après avoir nommé leur quatrième entraîneur permanent de la saison, les Reds entameront une nouvelle ère sous la houlette de l'ancien entraîneur des Wolves, Vitor Pereira, lorsqu'ils affronteront Fenerbahçe jeudi en barrage de la phase à élimination directe de l'Europa League, avant de recevoir Liverpool dimanche.
