Manchester United et Chelsea veulent « le meilleur joueur » de Nottingham Forest, tandis que la légende des Reds, vainqueur de la Coupe d'Europe, réagit aux rumeurs de transfert

Anderson, double vainqueur de la Coupe d'Europe, a souvent croisé Murillo au cours de ses 100 apparitions avec Forest. Interrogé par GOAL en collaboration avec le site de paris BetSelect, il a déclaré à propos de la possibilité que l'international brésilien rejoigne un club candidat au titre de Premier League : « J'ai participé à un événement pour Forest il y a environ six ou sept mois avec Ryan Yates, dans le cadre d'une initiative adidas pour le club, et pendant que nous étions là-bas - nous y avons passé trois ou quatre heures - je lui ai simplement posé une question : qui est le meilleur joueur ? Il m'a répondu immédiatement : Murillo. Cela me dit qu'il est un bon joueur.

Je l'ai beaucoup vu jouer et c'est vraiment un très bon joueur. Son départ serait regrettable, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il a un bon pied gauche, il est doué pour les passes en diagonale, mais Yates a dit qu'il était le meilleur joueur du club et j'ai été surpris, car il y a beaucoup d'autres joueurs de haut niveau. »

Anderson a joué aux côtés de deux défenseurs centraux emblématiques à l'apogée de Forest, sous la houlette du légendaire Brian Clough, et il ajoute que Murillo est bien plus qu'un défenseur à l'ancienne qui « frappe de la tête et tape dans le ballon » : « Non, contrairement à [Larry] Lloyd et [Kenny] Burns. Ils savaient aussi jouer, mais le message principal de Cloughie était : « Une fois que vous avez le ballon, passez-le à quelqu'un qui sait jouer ». Tout a changé depuis. Il est excellent avec le ballon et, invariablement, les défenseurs centraux en ont plus que quiconque à l'époque moderne. »