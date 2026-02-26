Getty
Manchester United est invité à proposer un nouveau contrat à Harry Maguire et à éviter que l'international anglais ne devienne agent libre
Maguire a été démis de ses fonctions de capitaine et exclu de l'équipe.
Maguire a été critiqué après avoir été nommé capitaine du club à Old Trafford. Il est devenu en quelque sorte un bouc émissaire alors que l'équipe rouge de Manchester traversait une période difficile. Le brassard de capitaine a finalement été transmis à Bruno Fernandes.
Il lui était parfois difficile d'obtenir une place de titulaire, ce qui a inévitablement donné lieu à des rumeurs de transfert, mais Maguire a toujours travaillé dur sans faire de vagues ni exprimer sa frustration en public.
Son engagement a été récompensé sous lahoulette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, Maguire ayant joué un rôle de premier plan dans une série de six matchs sans défaite qui a permis à l'équipe de remporter cinq victoires et de se hisser parmi les quatre premières places du classement de la Premier League.
Maguire en faveur alors que le contrat de Man Utd arrive à expiration
Les huées se sont transformées en acclamations pour le défenseur central imposant, et Bruce, qui connaît bien ce poste et le rôle de leader sur le terrain à Old Trafford, estime que ce serait une erreur de se séparer d'un joueur confirmé qui fêtera bientôt son 33e anniversaire.
L'ancien capitaine de Manchester United Bruce a déclaré au Daily Mail, alors que Maguire fait également pression pour être rappelé en équipe nationale, ce qui lui permettrait d'ajouter à son palmarès de 64 sélections : « Je pense qu'Harry a été trop longtemps le bouc émissaire. Je ne pense pas qu'il ait jamais laissé tomber Manchester United. De fait, il n'a jamais laissé tomber l'Angleterre non plus.
Comme je l'ai dit, je pense qu'il est devenu le bouc émissaire de ce qui se passait autour de lui. Je ne serais pas surpris qu'on lui propose un nouveau contrat. Pourquoi pas ? Je pense que les défenseurs centraux s'améliorent avec l'âge.
Je ne serais pas surpris non plus s'il participait à la Coupe du monde. Il a une bonne expérience, il a joué au plus haut niveau, il n'a jamais laissé tomber l'Angleterre non plus. Et il a rappelé ce dont il était capable au cours des cinq ou six dernières semaines, si jamais il en avait besoin. »
Carrick sera-t-il nommé à titre permanent ?
Maguire a aidé United à se stabiliser après le licenciement de Ruben Amorim début 2026, Carrick ayant mis en place un plan tactique qui exploite les points forts des Red Devils, ce que son prédécesseur n'avait souvent pas réussi à faire.
Bruce a ajouté qu'une nomination provisoire pourrait devenir permanente : « Écoutez, il s'est mis en pole position, même après six semaines. Il a apporté un vent de fraîcheur à sa manière et, comme je l'ai déjà dit à son sujet, il comprend Man United.
Je ne veux pas manquer de respect à ceux qui arrivent, mais on ne se rend pas compte de l'importance de ce club et du fait que l'on est soumis à une attention sans pareille. Dès que l'on y entre, on est sous les feux de la rampe ; tout est analysé et il comprend le club de cette manière après y avoir joué pendant 13 ans, avec son attitude calme et décontractée.
« Les joueurs sont en forme, comme Harry Maguire qui était exceptionnel à Everton, [Lisandro] Martinez qui ne jouait pas, et qui tout à coup est en forme. Il ramène Kobbie Mainoo dans l'équipe et place Bruno [Fernandes] à sa juste place, au numéro 10.
Si vous avez de bons joueurs, ce qui est le cas de Man United, et qu'ils sont à l'aise dans leur position de jeu, alors pour moi, vous en récoltez les fruits et il l'a fait de manière fantastique.
« [Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno et [Benjamin] Sesko constituent une menace pour n'importe quelle équipe adverse. Grâce à la nomination judicieuse de Steve Holland, je pense qu'ils semblent beaucoup plus solides en défense. Je crois que c'est le troisième match sans encaisser de but sur six depuis que Michael a pris les rênes, et c'est également réjouissant. »
Calendrier des matchs de Manchester United pour la saison 2025-2026 : prochain match contre Crystal Palace à Old Trafford
Manchester United, qui n'a pas à se soucier de compétitions de coupe nationales ou internationales, sera de retour sur le terrain dimanche pour accueillir Crystal Palace. Ce match opposera Carrick à Oliver Glasner, dont le nom circule pour succéder à la tête des Red Devils.
