Manchester United est invité à proposer un nouveau contrat à Harry Maguire et à éviter que l'international anglais ne devienne agent libre

Maguire a aidé United à se stabiliser après le licenciement de Ruben Amorim début 2026, Carrick ayant mis en place un plan tactique qui exploite les points forts des Red Devils, ce que son prédécesseur n'avait souvent pas réussi à faire.

Bruce a ajouté qu'une nomination provisoire pourrait devenir permanente : « Écoutez, il s'est mis en pole position, même après six semaines. Il a apporté un vent de fraîcheur à sa manière et, comme je l'ai déjà dit à son sujet, il comprend Man United.

Je ne veux pas manquer de respect à ceux qui arrivent, mais on ne se rend pas compte de l'importance de ce club et du fait que l'on est soumis à une attention sans pareille. Dès que l'on y entre, on est sous les feux de la rampe ; tout est analysé et il comprend le club de cette manière après y avoir joué pendant 13 ans, avec son attitude calme et décontractée.

« Les joueurs sont en forme, comme Harry Maguire qui était exceptionnel à Everton, [Lisandro] Martinez qui ne jouait pas, et qui tout à coup est en forme. Il ramène Kobbie Mainoo dans l'équipe et place Bruno [Fernandes] à sa juste place, au numéro 10.

Si vous avez de bons joueurs, ce qui est le cas de Man United, et qu'ils sont à l'aise dans leur position de jeu, alors pour moi, vous en récoltez les fruits et il l'a fait de manière fantastique.

« [Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno et [Benjamin] Sesko constituent une menace pour n'importe quelle équipe adverse. Grâce à la nomination judicieuse de Steve Holland, je pense qu'ils semblent beaucoup plus solides en défense. Je crois que c'est le troisième match sans encaisser de but sur six depuis que Michael a pris les rênes, et c'est également réjouissant. »