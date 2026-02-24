Manchester United envisage Morgan Gibbs-White comme remplaçant potentiel de Bruno Fernandes afin de réduire sa masse salariale

Bien qu'il soit sans doute le meilleur joueur de Manchester United depuis son arrivée en 2020, l'avenir de Fernandes à Old Trafford est loin d'être certain. À 31 ans, il a donné ses meilleures années aux Red Devils et a remporté une FA Cup et une Carabao Cup, mais selon certaines rumeurs, il pourrait quitter le club cet été pour relever un nouveau défi. Il a été associé à la Saudi Pro League et au Real Madrid, bien que ce dernier transfert ait récemment été démenti.

Un joueur pressenti pour remplacer Fernandes est la star de Chelsea Cole Palmer. L'ancien attaquant de Manchester United Louis Saha a récemment fait part de son admiration pour la polyvalence de la star anglaise.

Il a déclaré : « Ce serait incroyablement excitant de voir Cole Palmer à Manchester United. Il ne joue plus pour Manchester City... Il peut jouer pratiquement partout en attaque.

Il a réussi à jouer dans l'équipe de Chelsea avec peut-être 10 types d'attaquants différents et il est toujours resté le joueur principal. Cela montre à quel point il est fiable.

Si Bruno Fernandes quitte Man Utd, Cole Palmer serait le remplaçant idéal. C'est un joueur passionnant et encore jeune, il a l'énergie et la confiance qui conviendraient parfaitement à Old Trafford. »