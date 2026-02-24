Getty Images
Manchester United envisage Morgan Gibbs-White comme remplaçant potentiel de Bruno Fernandes afin de réduire sa masse salariale
L'avenir de Fernandes à Manchester United incertain
Bien qu'il soit sans doute le meilleur joueur de Manchester United depuis son arrivée en 2020, l'avenir de Fernandes à Old Trafford est loin d'être certain. À 31 ans, il a donné ses meilleures années aux Red Devils et a remporté une FA Cup et une Carabao Cup, mais selon certaines rumeurs, il pourrait quitter le club cet été pour relever un nouveau défi. Il a été associé à la Saudi Pro League et au Real Madrid, bien que ce dernier transfert ait récemment été démenti.
Un joueur pressenti pour remplacer Fernandes est la star de Chelsea Cole Palmer. L'ancien attaquant de Manchester United Louis Saha a récemment fait part de son admiration pour la polyvalence de la star anglaise.
Il a déclaré : « Ce serait incroyablement excitant de voir Cole Palmer à Manchester United. Il ne joue plus pour Manchester City... Il peut jouer pratiquement partout en attaque.
Il a réussi à jouer dans l'équipe de Chelsea avec peut-être 10 types d'attaquants différents et il est toujours resté le joueur principal. Cela montre à quel point il est fiable.
Si Bruno Fernandes quitte Man Utd, Cole Palmer serait le remplaçant idéal. C'est un joueur passionnant et encore jeune, il a l'énergie et la confiance qui conviendraient parfaitement à Old Trafford. »
Gibbs-White pressenti pour remplacer la star portugaise
Le Daily Mail affirme désormais que Manchester United a rejoint plusieurs rivaux de Premier League dans le suivi de Gibbs-White, tout en précisant immédiatement que le club ne souhaite pas enfreindre la nouvelle grille salariale mise en place. Les recrues phares de l'été, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko, ont tous signé des contrats avec des salaires avoisinant les 150 000 £ par semaine, et Gibbs-White devrait signer des conditions similaires s'il souhaite rejoindre le club.
Gibbs-White a connu une saison 2024-25 exceptionnelle, Forest s'étant qualifié pour l'Europa League sous la houlette de l'ancien entraîneur Nuno Espirito Santo. Il a marqué sept buts et délivré huit passes décisives en 34 apparitions en Premier League. Ses statistiques sont correctes pour la saison en cours, avec six buts marqués dans l'élite anglaise, et il a récemment inscrit ses premiers buts européens de la saison lors de l'impressionnante victoire à Fenerbahçe la semaine dernière.
Fernandes, quant à lui, risque d'enregistrer son plus faible total de buts en une saison avec United. L'international portugais a besoin de quatre buts supplémentaires pour égaler les dix qu'il a marqués toutes compétitions confondues en 2021-22, lorsque United a commencé la saison avec Ole Gunnar Solskjaer comme entraîneur et l'a terminée avec Ralf Rangnick aux commandes.
Les Red Devils espèrent réduire les salaires cet été
L'un des principaux objectifs de Manchester United cet été sera de réduire sa masse salariale en se séparant de certains joueurs indésirables. Le club a déjà confirmé le départ du milieu de terrain Casemiro à la fin de la saison, tandis qu'il espère que Barcelone décidera de transformer le prêt de Marcus Rashford en transfert définitif après son passage au Camp Nou.
Jadon Sancho, qui gagnerait environ 250 000 livres sterling par semaine, quittera également le club à l'expiration de son contrat, tandis que Harry Maguire pourrait devoir accepter une réduction de salaire s'il souhaite rester à United au-delà de la saison en cours.
Gibbs-White devrait être très demandé lors du prochain mercato
Manchester United ne sera pas la seule équipe intéressée par Gibbs-White, surtout si Forest est relégué de la Premier League. Tottenham semblait sur le point de conclure un accord avec le joueur de 26 ans l'été dernier, mais les négociations ont échoué lorsque Gibbs-White a signé un nouveau contrat au City Ground.
Son rival local, Manchester City, est un autre club connu pour s'intéresser à Gibbs-White et serait également en mesure de lui offrir un salaire plus élevé s'il souhaitait le recruter à l'Etihad Stadium.
