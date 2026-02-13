Getty
Traduit par
Manchester United « en tête » pour le transfert de Scott McTominay, alors que l'international écossais « rêve » de revenir en Premier League après son passage à Naples
McTominay est entré dans l'histoire lors de sa première saison à Naples.
McTominay a signé un contrat de 32 millions de livres sterling (44 millions de dollars) avec Naples à l'été 2024. Sa première saison après avoir quitté sa zone de confort professionnelle lui a valu le titre de champion et le titre de MVP, réécrivant ainsi l'histoire.
Le record de 63 ans détenu par Denis Law du plus grand nombre de buts marqués par un Écossais en une seule saison de Serie A a été battu, tandis que McTominay a été nominé pour le Ballon d'Or et nommé Joueur de l'année en Italie.
Il a déjà atteint les deux chiffres en termes de buts cette saison, tout en maintenant un niveau impressionnant, et son contrat court jusqu'en 2028. On s'attend toutefois à ce que d'autres clubs manifestent leur intérêt lors de la prochaine période de transfert.
- AFP
Manchester United « en tête » dans le transfert de McTominay
Napoli l'admet, comme l'explique Leonardo Giammarioli, responsable du développement commercial international du club, à talkSPORT, qui tente de repousser les regards admiratifs venus d'ailleurs : « Oui, bien sûr que je suis inquiet. Mais au final, surtout Scott, qui est un type très sympa, nous serons heureux s'il passe au niveau supérieur dans quelques années - peut-être pas maintenant, peut-être pas l'année prochaine, mais il le mérite.
Prenez Stuttgart, par exemple. Ils voulaient garder Nick Woltemade, mais quand une telle offre arrive [65 millions de livres sterling de Newcastle United], on ne peut pas faire grand-chose, surtout quand le joueur veut partir et que l'argent est important. C'est difficile pour les équipes italiennes ; la ligue italienne continue de perdre des revenus. »
Tuttomercatoweb affirme que McTominay envisage un transfert en 2026, car lui et sa petite amie Cam Reading envisagent de rentrer chez eux. Il aurait pour objectif de rejoindre la Premier League « le plus tôt possible ».
Le rapport de TMW indique : « Ceux qui le connaissent bien expliquent qu'il est heureux à Naples. Il est satisfait du Napoli. Mais il rêve aussi de revenir, tôt ou tard, en Premier League [anglaise]. Parmi les nombreuses équipes qui seraient prêtes à l'accueillir à nouveau en Angleterre, savez-vous qui est en tête ? Manchester United. »
McTominay pourrait-il revenir à Old Trafford ?
Manchester United a accepté de se séparer de McTominay après avoir vu ce produit de son célèbre centre de formation disputer 255 matches pour le club. Des doutes ont été émis quant à la capacité des Red Devils à ramener l'international écossais dans un environnement familier.
L'ancienne star de United, Wes Brown, a récemment déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé si un accord pouvait être conclu : « Cela coûterait beaucoup d'argent à Man United pour le récupérer. Je suis très heureux que Scott soit parti et qu'il ait si bien réussi - il a fait mieux que bien ! Il a été excellent.
« Est-ce que cela se produira ? Probablement pas. Le respect dont il fait l'objet est incroyable. Quelle réussite pour Scott ! Parfois, quand on quitte un très grand club, il peut être difficile de maintenir son niveau - en général, on connaît une baisse. Mais lui, il n'a cessé de s'améliorer. C'est un garçon formidable et il est déterminé à faire de son mieux. Je ne vois pas cela arriver, mais je comprends pourquoi il y a des rumeurs.
Pourrait-il revenir ? Il a les jambes pour ça. Il joue désormais à la bonne position, qui n'est pas celle de milieu défensif. J'ai essayé de le dire à plusieurs reprises. Comme il est grand, tout le monde pense qu'il est milieu défensif. Il a les jambes pour ça, il peut monter et descendre, et tous les fans vous diront qu'il se place au bon endroit pour marquer des buts. »
- Getty
Rumeurs de transfert : Manchester United à la recherche de renforts au milieu de terrain
Manchester United est à la recherche de renforts au milieu de terrain, alors que le club s'apprête à perdre son vétéran brésilien Casemiro, qui deviendra agent libre. Des questions se posent également quant à la durée pendant laquelle le capitaine Bruno Fernandes fera encore partie des plans de l'équipe première à Old Trafford.
Les Red Devils ont été associés à Elliott Anderson, le joueur vedette de Nottingham Forest, et à Adam Wharton, le meneur de jeu de Crystal Palace, mais il se pourrait que le nom de McTominay passe en tête de leur liste de souhaits si une porte de sortie s'ouvre à Naples.
Publicité