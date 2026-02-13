Manchester United « en tête » pour le transfert de Scott McTominay, alors que l'international écossais « rêve » de revenir en Premier League après son passage à Naples

Manchester United a accepté de se séparer de McTominay après avoir vu ce produit de son célèbre centre de formation disputer 255 matches pour le club. Des doutes ont été émis quant à la capacité des Red Devils à ramener l'international écossais dans un environnement familier.

L'ancienne star de United, Wes Brown, a récemment déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé si un accord pouvait être conclu : « Cela coûterait beaucoup d'argent à Man United pour le récupérer. Je suis très heureux que Scott soit parti et qu'il ait si bien réussi - il a fait mieux que bien ! Il a été excellent.

« Est-ce que cela se produira ? Probablement pas. Le respect dont il fait l'objet est incroyable. Quelle réussite pour Scott ! Parfois, quand on quitte un très grand club, il peut être difficile de maintenir son niveau - en général, on connaît une baisse. Mais lui, il n'a cessé de s'améliorer. C'est un garçon formidable et il est déterminé à faire de son mieux. Je ne vois pas cela arriver, mais je comprends pourquoi il y a des rumeurs.

Pourrait-il revenir ? Il a les jambes pour ça. Il joue désormais à la bonne position, qui n'est pas celle de milieu défensif. J'ai essayé de le dire à plusieurs reprises. Comme il est grand, tout le monde pense qu'il est milieu défensif. Il a les jambes pour ça, il peut monter et descendre, et tous les fans vous diront qu'il se place au bon endroit pour marquer des buts. »