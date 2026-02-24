Getty Images Sport
Manchester United « doit rechercher un autre entraîneur dès maintenant », Gary Neville estimant que la nomination définitive de Michael Carrick représente un « risque » trop important
United brille sous la houlette de son nouveau patron
Sous la houlette de l'entraîneur de 44 ans, Manchester United affiche des résultats remarquables, avec cinq victoires en six matchs de Premier League, ce qui lui permet de revenir dans la course à la Ligue des champions. Cette série comprend deux victoires consécutives contre Manchester City et Arsenal, deux prétendants au titre.
La dernière victoire sous la houlette de Carrick a étéremportée 1-0 contre Everton au Hill Dickinson Stadium, grâce à un but de Benjamin Sesko, entré en cours de jeu, qui a permis à United de retrouver une place dans le top 4. Malgré l'engouement croissant des supporters, qui souhaitent voir Carrick occuper ce poste à plein temps, Neville reste sceptique quant au fait que son ancien coéquipier soit la bonne solution à long terme. Le commentateur de Sky Sports est catégorique : le club a besoin d'un entraîneur principal expérimenté et de haut niveau pour éviter de répéter les erreurs du passé.
Neville met en garde contre une répétition de l'histoire
Lors de l'émission Monday Night Football diffuséesur Sky Sports, Neville a fait part de ses inquiétudes concernant le processus de nomination : « Manchester United doit rechercher un autre entraîneur dès maintenant, car on ne sait pas comment les résultats vont évoluer. Mais des détails tels que la prolongation de contrat de Thomas Tuchel avec l'Angleterre commencent à réduire les options de Manchester United, sans pour autant nuire aux chances de Michael d'obtenir le poste. »
La principale préoccupation de l'ancien capitaine des Red Devils est que United a déjà essayé la formule consistant à embaucher des entraîneurs jeunes ou inexpérimentés, en faisant spécifiquement référence au mandat d'une autre icône du club, Ole Gunnar Solskjaer.
« S'il qualifie United pour la Ligue des champions, il y aura beaucoup d'engouement autour de sa nomination », a ajouté Neville. « Je ne suis pas contre sa nomination, je l'adore. Mais je pense que United devrait choisir le meilleur entraîneur disponible. Ils ont eu des entraîneurs jeunes et inexpérimentés lors des deux derniers choix. Ole Gunnar Solskjaer est arrivé en tant qu'ancien joueur et cela n'a finalement pas fonctionné. Je pense donc que la bonne option est d'éliminer autant de risques que possible. »
Dans les coulisses de la recherche d'un successeur par Manchester United
Alors que les rumeurs vont bon train, Neville a révélé au début du mois qu'il avait pris l'initiative de « discuter avec le club » afin de connaître sa position officielle concernant le poste vacant d'entraîneur.
Revenant sur sa conversation avec les responsables d'Old Trafford, Neville a expliqué : « J'ai demandé au club quelle était sa position officielle par rapport à ce qu'il disait publiquement à tout le monde. Je dois dire que j'ai trouvé leur réponse plutôt bonne. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà entamé le processus et commencé à chercher un autre entraîneur, ce qui me semblait juste. C'est une bonne nouvelle, car il faut tout planifier. Ils ont commencé à discuter avec d'autres managers, à examiner leur profil, à rassembler toutes sortes de données et à analyser qui devrait être le prochain manager du club. Mais ils ont dit qu'ils n'allaient pas se précipiter pour prendre une décision, quels que soient les résultats sur le terrain au cours des deux prochains mois. Ils vont attendre la fin de la saison. »
La qualification pour la Ligue des champions en ligne de mire
Malgré ses réserves quant à ce poste permanent, Neville est convaincu que Carrick permettra à Old Trafford de disputer la Ligue des champions cette saison. Les Red Devils comptent actuellement trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool dans la course au top 4, et Neville estime que l'absence de distractions européennes pourrait même leur permettre de dépasser Aston Villa et de décrocher la troisième place.
Il a ajouté : « Je pense qu'ils pourraient terminer troisièmes, je le pense vraiment. J'ai dit il y a quelques semaines que je pensais que Villa pourrait être légèrement distancé. Ces équipes [Aston Villa, Chelsea et Liverpool] ont des matchs européens à disputer, ce qui représente une distraction importante. Manchester United n'a pas ce problème et je pense qu'ils sont bien placés. Regardez les joueurs sur le terrain, ils vont célébrer leurs buts, ils semblent être de bonne humeur. Ils gagnent quand ils jouent bien, ils gagnent quand ils ne jouent pas bien... tout commence à se mettre en place. »
