Manchester United « doit rechercher un autre entraîneur dès maintenant », Gary Neville estimant que la nomination définitive de Michael Carrick représente un « risque » trop important

Lors de l'émission Monday Night Football diffuséesur Sky Sports, Neville a fait part de ses inquiétudes concernant le processus de nomination : « Manchester United doit rechercher un autre entraîneur dès maintenant, car on ne sait pas comment les résultats vont évoluer. Mais des détails tels que la prolongation de contrat de Thomas Tuchel avec l'Angleterre commencent à réduire les options de Manchester United, sans pour autant nuire aux chances de Michael d'obtenir le poste. »

La principale préoccupation de l'ancien capitaine des Red Devils est que United a déjà essayé la formule consistant à embaucher des entraîneurs jeunes ou inexpérimentés, en faisant spécifiquement référence au mandat d'une autre icône du club, Ole Gunnar Solskjaer.

« S'il qualifie United pour la Ligue des champions, il y aura beaucoup d'engouement autour de sa nomination », a ajouté Neville. « Je ne suis pas contre sa nomination, je l'adore. Mais je pense que United devrait choisir le meilleur entraîneur disponible. Ils ont eu des entraîneurs jeunes et inexpérimentés lors des deux derniers choix. Ole Gunnar Solskjaer est arrivé en tant qu'ancien joueur et cela n'a finalement pas fonctionné. Je pense donc que la bonne option est d'éliminer autant de risques que possible. »