Manchester United dans l'impasse concernant le contrat de Kobbie Mainoo

Au fil de la saison, Carrick n'a cessé de vanter le potentiel du jeune milieu de terrain.

« Je connais Kobbie depuis longtemps. J'ai commencé à travailler avec lui quand il avait 13 ou 14 ans, je crois, alors que je commençais à passer mes diplômes d'entraîneur, il y a déjà quelques années », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Juste un peu. Et puis, évidemment, quand je suis arrivé ici la première fois, il était un peu dans les parages.

Je pense donc que le fait de le connaître, d'avoir travaillé avec lui et de l'avoir vu jouer à un tel niveau lors d'occasions aussi importantes... J'ai dit tout à l'heure que les entraîneurs devaient être capables de gérer leur présence ici et d'être à la hauteur. Ce que Kobbie a accompli à un si jeune âge est vraiment incroyable.

On oublie à quel point il est encore jeune. J'étais juste un grand fan, j'aimais le voir jouer et je savais de quoi il était capable. Ce n'était donc pas vraiment une décision difficile de le faire jouer. Et, pour être honnête, ce n'est pas facile de trouver son rythme et sa forme quand on n'a pas joué. Il y a des choses qu'il peut améliorer, mais nous n'avons pas encore vraiment commencé à travailler là-dessus, car nous le laissons simplement trouver son rythme.

« J'ai vraiment fait attention à ne pas lui en donner trop, juste quelques petits conseils, quelques indications sur le placement et quelques petites choses ici et là, mais je lui fais confiance. C'est un footballeur fantastique et il a un immense talent. »