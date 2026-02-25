Getty Images Sport
Manchester United dans l'impasse concernant le contrat de Kobbie Mainoo
Manchester United n'a toujours pas entamé les négociations avec Mainoo
Selon The Sun, Manchester United n'a pas encore entamé les négociations avec Mainoo concernant un nouveau contrat. Le contrat actuel de l'international anglais court jusqu'en 2027, et selon le journal, il aurait demandé à être prêté à un autre club cet été. Il n'avait pas disputé le moindre match sous les ordres de Ruben Amorim, mais il a retrouvé sa place dans le onze de départ depuis que l'ancien milieu de terrain de Tottenham et de Manchester United a été nommé entraîneur par intérim. Manchester United a la possibilité de prolonger le contrat de Mainoo d'une année supplémentaire.
Bien que le milieu de terrain ne soit pas encore tout à fait au point, Carrick s'abstient délibérément de faire la leçon au jeune joueur. Le manager estime qu'après une période mentale aussi éprouvante, la meilleure intervention d'un entraîneur est souvent de ne pas intervenir du tout, afin de laisser à ce « talent exceptionnel » l'espace nécessaire pour respirer et trouver son rythme naturel sans craindre d'être immédiatement remplacé.
Les éloges de Carrick à l'égard du milieu de terrain
Au fil de la saison, Carrick n'a cessé de vanter le potentiel du jeune milieu de terrain.
« Je connais Kobbie depuis longtemps. J'ai commencé à travailler avec lui quand il avait 13 ou 14 ans, je crois, alors que je commençais à passer mes diplômes d'entraîneur, il y a déjà quelques années », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Juste un peu. Et puis, évidemment, quand je suis arrivé ici la première fois, il était un peu dans les parages.
Je pense donc que le fait de le connaître, d'avoir travaillé avec lui et de l'avoir vu jouer à un tel niveau lors d'occasions aussi importantes... J'ai dit tout à l'heure que les entraîneurs devaient être capables de gérer leur présence ici et d'être à la hauteur. Ce que Kobbie a accompli à un si jeune âge est vraiment incroyable.
On oublie à quel point il est encore jeune. J'étais juste un grand fan, j'aimais le voir jouer et je savais de quoi il était capable. Ce n'était donc pas vraiment une décision difficile de le faire jouer. Et, pour être honnête, ce n'est pas facile de trouver son rythme et sa forme quand on n'a pas joué. Il y a des choses qu'il peut améliorer, mais nous n'avons pas encore vraiment commencé à travailler là-dessus, car nous le laissons simplement trouver son rythme.
« J'ai vraiment fait attention à ne pas lui en donner trop, juste quelques petits conseils, quelques indications sur le placement et quelques petites choses ici et là, mais je lui fais confiance. C'est un footballeur fantastique et il a un immense talent. »
L'appel de Tuchel
Mainoo a disputé 10 matchs internationaux avec l'Angleterre, mais n'a pas encore joué sous les ordres du nouveau manager Thomas Tuchel. Il a joué pour la dernière fois pour son pays sous la houlette du manager intérimaire Lee Carsley, lorsque les Three Lions ont battu la République d'Irlande 2-0 en septembre 2024.
Le tacticien allemand a toutefois laissé la porte ouverte à un retour du milieu de terrain.
« C'est formidable que [Mainoo] soit de retour sur le terrain. C'est un joueur extrêmement talentueux », a déclaré Tuchel lors du tirage au sort de la Ligue des nations de l'UEFA.
« Il a déjà disputé un tournoi dans son intégralité pour l'Angleterre, il est donc de retour dans le paysage, tout comme Luke Shaw et Harry [Maguire].
Certains joueurs sont soudainement de retour dans le tableau, ils jouent désormais à quatre en défense et avec un style différent, ce qui est un peu plus facile à intégrer à notre structure actuelle. C'est une bonne compétition. »
Et ensuite ?
L'Angleterre affrontera l'Uruguay et le Japon lors des prochains matchs de préparation à la Coupe du monde en mars. Lors du tournoi, elle jouera contre la Croatie, le Ghana et le Panama dans le groupe L aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
