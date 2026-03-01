Getty
Manchester United ajoute l'entraîneur de Cristiano Ronaldo à sa liste de candidats potentiels pour le poste d'entraîneur avant la décision estivale
Un vainqueur de la FA Cup dans le viseur de United
Selon le journaliste Ben Jacobs, les Red Devils ont déjà commencé à explorer la possibilité de faire revenir l'Espagnol dans le football de club une fois ses engagements internationaux terminés. Âgé de 52 ans, il est un vétéran de l'élite anglaise, ayant joué à Swansea City, Wigan Athletic et Everton. Son plus grand succès dans le championnat national remonte à 2013, lorsqu'il a mené Wigan à une victoire historique en FA Cup, battant son rival Manchester City en finale à Wembley. Cette connaissance approfondie du paysage de la Premier League est considérée comme un atout important pour United, qui cherche désespérément un leader capable de redonner au club sa gloire d'antan après des années d'irrégularité sur le terrain.
Discussions internes à Old Trafford
Jacobs a fait la lumière sur la situation actuelle lors d'une récente apparition dans le podcast United Stand, confirmant que le nom de Martinez fait l'objet de discussions animées au sein des cercles restreints du club. Le journaliste a révélé l'ampleur de l'intérêt, déclarant : « Un autre nom dont Manchester United aurait au moins discuté en interne, mais pour lequel il ne faut pas s'emballer, est celui de Roberto Martinez. Il devrait quitter le Portugal et José Mourinho pourrait obtenir ce poste. »
Manchester United est actuellement dirigé par Michael Carrick, qui a pris la relève en tant qu'entraîneur intérimaire après le licenciement de Ruben Amorim. Bien que Carrick ait impressionné le conseild'administration avec des victoires remarquables contre des poids lourds tels qu'Arsenal et Manchester City, le club évalue toujours s'il est le candidat idéal pour le poste permanent. Par conséquent, Manchester United a engagé des discussions concernant Martinez, tout en comparant son expérience à celle d'autres noms prestigieux sur le marché européen.
Une liste restreinte de candidats
Martinez n'est en aucun cas le seul candidat pour le poste. Les Red Devils gardent toutes les options ouvertes alors qu'ils se préparent à prendre une décision définitive cet été concernant leur prochain entraîneur. Julian Nagelsmann, l'actuel sélectionneur de l'Allemagne, et Roberto De Zerbi, sans club depuis son départ de Marseille, figureraient également en bonne place sur la liste des candidats potentiels. Le club recherche un entraîneur capable de mettre en place un style de jeu moderne et offensif tout en gérant l'immense pression liée à la notoriété d'Old Trafford.
Cependant, Jacobs a laissé entendre que l'ancien entraîneur d'Everton n'était peut-être pas le favori absolu, malgré sa participation aux discussions. Il a déclaré : « Je ne pense pas que le style de Martinez le place en tête de liste pour le poste, mais il figure certainement sur cette liste, tout comme Nagelsmann et De Zerbi. » Cela indique que si le club apprécie les connaissances techniques et le pedigree international de Martinez, il se demande encore si son approche tactique spécifique correspond à sa vision à long terme pour l'équipe première.
L'accent reste mis sur la gloire de la Coupe du monde
Pour Martinez, l'objectif immédiat reste entièrement axé sur son rôle actuel au sein de l'équipe nationale portugaise. Son contrat avec la Fédération portugaise de football (FPF) court jusqu'au 31 juillet 2026, quelques jours seulement après la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Le Portugal, actuel champion de la Ligue des nations, fait partie des favoris pour remporter le trophée, et selon certaines informations, ni le sélectionneur ni la fédération ne discuteront de son avenir avant la fin du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Martinez a passé ces derniers mois à établir une relation solide avec son équipe, en particulier avec le légendaire capitaine Cristiano Ronaldo. S'exprimant sur l'impact du vétéran attaquant, l'entraîneur avait précédemment déclaré : « Roberto Martinez s'incline devant Cristiano : il sera le meilleur de l'histoire. » Reste à voir si Martinez décidera de revenir au quotidien de la Premier League ou s'il continuera à diriger l'équipe nationale, mais Manchester United suit de très près sa situation à l'approche de l'été.
