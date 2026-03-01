Jacobs a fait la lumière sur la situation actuelle lors d'une récente apparition dans le podcast United Stand, confirmant que le nom de Martinez fait l'objet de discussions animées au sein des cercles restreints du club. Le journaliste a révélé l'ampleur de l'intérêt, déclarant : « Un autre nom dont Manchester United aurait au moins discuté en interne, mais pour lequel il ne faut pas s'emballer, est celui de Roberto Martinez. Il devrait quitter le Portugal et José Mourinho pourrait obtenir ce poste. »

Manchester United est actuellement dirigé par Michael Carrick, qui a pris la relève en tant qu'entraîneur intérimaire après le licenciement de Ruben Amorim. Bien que Carrick ait impressionné le conseild'administration avec des victoires remarquables contre des poids lourds tels qu'Arsenal et Manchester City, le club évalue toujours s'il est le candidat idéal pour le poste permanent. Par conséquent, Manchester United a engagé des discussions concernant Martinez, tout en comparant son expérience à celle d'autres noms prestigieux sur le marché européen.