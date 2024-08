Manchester City touche le jackpot ! La vente record de Julian Alvarez devrait permettre à Guardiola de régénérer son effectif

Même s’il a donné satisfaction sur le terrain, Julian Alvarez incarne une opération qui place les Citizens dans une position idéale pour l'avenir.

Les premiers buts de Julian Alvarez pour Manchester City pourraient être une métaphore de sa carrière au sein du club. Pour sa troisième apparition sous le maillot mancunien, l'Argentin était sorti du banc lors de la réception de Nottingham Forest, alors que l'équipe devastait déjà tout sur son passage.

Il s'agissait d'une prestation très séduisante et d'un moment à savourer pour le joueur, qui venait tout juste de traverser l'Atlantique pour jouer en Europe pour la première fois. Pourtant, ce soir-là, c'est un autre joueur qui a fait la une des médias.

Erling Haaland a inscrit un triplé en 38 minutes, signant ainsi son deuxième triplé en quatre matches pour les Cityzens. Dès lors, il était évident que, quoi qu'Alvarez fasse sous le maillot de City, il resterait à jamais dans l'ombre de Haaland.

Il était donc inévitable qu'à un moment ou à un autre, l'attaquant, qui est régulièrement titulaire avec l'Argentine, vainqueur de la Coupe du monde et double vainqueur de la Copa América, veuille occuper le devant de la scène. Il a désormais obtenu le rôle principal qu'il souhaitait en signant à l'Atlético de Madrid, où il sera l'héritier d'Antoine Griezman.

Alvarez cherchait depuis un certain temps à quitter City, car confronté à un problème bien connu des Sud-Américains lorsqu'ils s'installent à Manchester. Lui et sa famille adoreront vivre en Espagne, où se trouve la plus grande diaspora argentine au monde.

City, quant à lui, empochera une somme potentielle de 90 millions d'euros et pourra célébrer sa plus grosse vente de tous les temps avec ce qui est encore une fois une superbe opération du directeur sportif Txiki Begiristain et de son équipe. Le club peut maintenant se réjouir de pouvoir récupérer de l'argent pour réarmer Pep Guardiola en vue d'un nouvel assaut sur le titre de Premier League...