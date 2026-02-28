Getty
Manchester City subit un nouveau coup dur après la blessure d'Erling Haaland, joueur clé contraint de quitter le terrain lors d'une victoire difficile à Leeds
O'Reilly contraint de quitter le terrain à Leeds en raison d'un problème à la cheville
Nico O'Reilly a dû être remplacé à la 70e minute en raison d'une blessure présumée à la cheville. Le joueur issu du centre de formation, qui avait débuté au milieu de terrain, s'est effondré en se tenant la cheville et aurait dit « ça ne va pas » à Bernardo Silva. O'Reilly a immédiatement été remplacé par Tijjani Reijnders. City menait grâce au but d'Antoine Semenyo à la fin de la première mi-temps et a tenu bon face à l'assaut tardif de l'équipe locale pour se rapprocher à deux points du leader de la Premier League, Arsenal, à 10 journées de la fin.
La blessure qui met fin à la saison d'O'Reilly inquiète beaucoup City
O'Reilly a discrètement été l'un des joueurs les plus importants de City cette saison. Il a occupé les postes d'arrière gauche, de milieu défensif et, plus récemment, de milieu offensif. Sa blessure est une grande préoccupation pour City, et pas seulement en raison de sa polyvalence. Il a marqué six buts et contribué à cinq passes décisives dans toutes les compétitions et, la semaine dernière, il a permis à City de remporter une victoire inestimable contre Newcastle grâce à deux buts.
« Quel joueur ! », s'est exclamé Guardiola après la victoire contre Newcastle. « Il a joué arrière latéral, milieu défensif, il peut désormais jouer à son poste. Il a fait un bond en avant incroyable. Nico nous apporte la puissance physique dont nous avons besoin au milieu. Il est si complet et si jeune. »
L'Angleterre s'inquiète également de la condition physique d'O'Reilly
La blessure d'O'Reilly est également préoccupante pour l'Angleterre à moins d'un mois des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon. O'Reilly devait faire partie de l'équipe pour les derniers matchs de préparation à la Coupe du monde sur le sol britannique, après avoir été sélectionné par Thomas Tuchel pour les matchs d'octobre et de novembre. Malgré son expérience limitée, O'Reilly s'annonce comme le latéral gauche titulaire de Tuchel pour la Coupe du monde en raison du manque d'options, Tino Livramento étant absent pour cause de blessure aux ischio-jambiers et Myles Lewis-Skelly ayant peu d'opportunités à Arsenal.
Et ensuite ?
La victoire serrée de City sur Leeds les place à deux points derrière Arsenal, alors qu'il reste 10 matchs à jouer dans la saison. Les Gunners peuvent creuser l'écart lorsqu'ils recevront Chelsea dimanche, mais City aura alors un match en retard contre Crystal Palace. L'équipe de Guardiola a l'avantage supplémentaire de jouer à domicile lors d'un match décisif pour le titre contre Arsenal en avril. Et s'ils remportent leurs matchs restants, y compris la confrontation avec les Gunners, ils seront champions.
Semenyo, l'auteur du but de la victoire, a souligné combien il était important de rester maître de son destin. Il a déclaré à Sky Sports : « Cela signifie tout ! Nous voulons simplement gagner tous nos matchs, et quoi que fasse Arsenal, nous devrons attendre de voir. Nous devons simplement contrôler ce que nous pouvons contrôler, gagner nos matchs, et nous verrons bien ce qui se passera. »
Guardiola a déclaré qu'il ne savait pas quand Haaland serait à nouveau disponible, mais il n'a pas été interrogé sur la blessure d'O'Reilly.
