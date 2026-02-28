Manchester City subit un nouveau coup dur après la blessure d'Erling Haaland, joueur clé contraint de quitter le terrain lors d'une victoire difficile à Leeds

La victoire serrée de City sur Leeds les place à deux points derrière Arsenal, alors qu'il reste 10 matchs à jouer dans la saison. Les Gunners peuvent creuser l'écart lorsqu'ils recevront Chelsea dimanche, mais City aura alors un match en retard contre Crystal Palace. L'équipe de Guardiola a l'avantage supplémentaire de jouer à domicile lors d'un match décisif pour le titre contre Arsenal en avril. Et s'ils remportent leurs matchs restants, y compris la confrontation avec les Gunners, ils seront champions.

Semenyo, l'auteur du but de la victoire, a souligné combien il était important de rester maître de son destin. Il a déclaré à Sky Sports : « Cela signifie tout ! Nous voulons simplement gagner tous nos matchs, et quoi que fasse Arsenal, nous devrons attendre de voir. Nous devons simplement contrôler ce que nous pouvons contrôler, gagner nos matchs, et nous verrons bien ce qui se passera. »

Guardiola a déclaré qu'il ne savait pas quand Haaland serait à nouveau disponible, mais il n'a pas été interrogé sur la blessure d'O'Reilly.