Manchester City provoque Manchester United avec une publication sur Erling Haaland alors que la polémique sur sa coiffure fait rage après la défaite de Manchester United contre West Ham.
L'administration municipale enfonce le couteau dans la plaie après la fin de la série de victoires
Le compte officiel du club sur les réseaux sociaux américains n'a pas tardé à remuer le couteau dans la plaie des supporters de Manchester United après le match nul 1-1 contre West Ham mardi soir. Si ce résultat a été un revers pour l'équipe de Michael Carrick, il a été particulièrement dévastateur pour le créateur de contenu Ilett, connu en ligne sous le nom de « The United Strand », dont le défi viral consistant à se laisser pousser les cheveux jusqu'à ce que Manchester United remporte cinq matchs consécutifs va devoir être prolongé.
Quelques instants après le coup de sifflet final confirmant que la série de victoires de United s'était arrêtée à quatre matchs, le compte @ManCityUS a publié une photo du célèbre attaquant Erling Haaland, les cheveux blonds longs tombant sur ses épaules. La légende était simple mais cinglante : « Il n'y a rien de mal à se laisser pousser les cheveux. »
L'attente de 500 jours pour une coupe de cheveux se poursuit
Le contexte derrière ce troll remonte à octobre 2024. Ilett, un fan de Manchester United âgé de 29 ans, s'était engagé à ne pas se couper les cheveux tant que Manchester United n'aurait pas remporté cinq victoires consécutives dans toutes les compétitions. Ce qui semblait au départ être une tâche facile s'est transformé en un marathon éprouvant, le club ayant du mal à trouver une certaine régularité sous la direction de l'ancienne équipe dirigeante.
À l'approche du match de mardi au London Stadium, la ligne d'arrivée était enfin en vue. Manchester United avait remporté quatre matchs consécutifs sous la houlette de son entraîneur intérimaire Carrick, battant Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham, ce qui signifiait qu'une victoire contre les Hammers aurait permis à Ilett de se rendre chez le coiffeur pour la première fois depuis près de 500 jours.
Des milliers de téléspectateurs ont suivi son livestream « watchalong », s'attendant à voir le défi enfin relevé. Au lieu de cela, ils ont assisté à des montagnes russes émotionnelles qui se sont terminées dans le désespoir. « C'était un match étrange », a déclaré Ilett à ses téléspectateurs, visiblement déçu au coup de sifflet final. Le défi est désormais remis à zéro, ce qui signifie qu'il devra probablement supporter sa longue chevelure pendant encore plusieurs mois, à moins que United ne retrouve soudainement une forme constante.
West Ham gâche la fête
Le match lui-même a été très disputé, soulignant les difficultés auxquelles Carrick est confronté dans son rôle temporaire. Manchester United est arrivé dans la capitale plein de confiance, mais a été confronté à une équipe de West Ham déterminée à se battre pour rester en Premier League. Les Hammers ont défendu avec discipline en bloc bas, frustrant longtemps les talents offensifs des visiteurs et privant Ilett de la célébration qu'il avait prévue depuis des mois.
Le score a été débloqué en début de seconde période lorsque Tomas Soucek s'est faufilé dans la surface pour conclure un centre de Jarrod Bowen, stupéfiant les supporters visiteurs et réduisant Ilett au silence sur son stream. United a peiné à trouver une réponse, Carrick faisant entrer des remplaçants dans une tentative désespérée de maintenir la série de victoires.
L'intervention tardive de Benjamin Sesko a permis de sauver un point et de maintenir l'invincibilité de Carrick, mais pour The United Strand, ce match nul équivalait à une défaite. Ce point n'a guère réconforté Ilett, dont la coiffure est désormais devenue le symbole visuel de l'incapacité de United à enchaîner une série de résultats positifs au cours des deux dernières saisons.
Le Bayern se joint à la mêlée
City n'était pas le seul géant européen à se moquer du malheur du fan. Le compte anglais du Bayern Munich a également saisi l'occasion pour interagir, répondant à la saga par un message impertinent.
« Il est encore temps de devenir fan du FC Bayern », a tweeté le club allemand, accompagné d'un emoji en forme de ciseaux, suggérant de manière ludique que changer d'allégeance pour le champion de Bundesliga pourrait être le moyen le plus rapide de se faire couper les cheveux.
Même Carrick était conscient des enjeux avant le match. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, le manager de Manchester United a admis que ses enfants lui avaient parlé du défi. « Je peux dire que j'en suis conscient, oui. Mes enfants m'en ont fait part », a déclaré Carrick. Malheureusement pour Ilett, la prise de conscience du manager ne s'est pas traduite par la cinquième victoire nécessaire pour mettre fin à cette saga.
