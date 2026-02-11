Manchester City provoque Manchester United avec une publication sur Erling Haaland alors que la polémique sur sa coiffure fait rage après la défaite de Manchester United contre West Ham.

Le contexte derrière ce troll remonte à octobre 2024. Ilett, un fan de Manchester United âgé de 29 ans, s'était engagé à ne pas se couper les cheveux tant que Manchester United n'aurait pas remporté cinq victoires consécutives dans toutes les compétitions. Ce qui semblait au départ être une tâche facile s'est transformé en un marathon éprouvant, le club ayant du mal à trouver une certaine régularité sous la direction de l'ancienne équipe dirigeante.

À l'approche du match de mardi au London Stadium, la ligne d'arrivée était enfin en vue. Manchester United avait remporté quatre matchs consécutifs sous la houlette de son entraîneur intérimaire Carrick, battant Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham, ce qui signifiait qu'une victoire contre les Hammers aurait permis à Ilett de se rendre chez le coiffeur pour la première fois depuis près de 500 jours.

Des milliers de téléspectateurs ont suivi son livestream « watchalong », s'attendant à voir le défi enfin relevé. Au lieu de cela, ils ont assisté à des montagnes russes émotionnelles qui se sont terminées dans le désespoir. « C'était un match étrange », a déclaré Ilett à ses téléspectateurs, visiblement déçu au coup de sifflet final. Le défi est désormais remis à zéro, ce qui signifie qu'il devra probablement supporter sa longue chevelure pendant encore plusieurs mois, à moins que United ne retrouve soudainement une forme constante.