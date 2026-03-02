Manchester City prêt à faire une offre de transfert MEGA pour le défenseur latéral de Newcastle, Tino Livramento

Cette transaction dépasserait probablement le record mondial actuel pour un arrière latéral, qui s'élève à 60 millions de livres sterling (76 millions de dollars) versés par le Paris Saint-Germain à l'Inter pour Achraf Hakimi en 2021. Elle dépasserait également le record britannique pour ce poste, actuellement détenu par City lui-même après avoir déboursé 57 millions de livres sterling (72 millions de dollars) pour Joao Cancelo de la Juventus en 2019. Selon TEAMtalk, certaines sources estiment que Newcastle demandera 70 millions de livres sterling pour Livramento s'il venait à partir, mais quel que soit le montant, il s'agirait presque certainement d'un record mondial.

City n'est pas étranger aux dépenses importantes pour renforcer son équipe, détenant déjà le record mondial du transfert le plus cher pour un défenseur central avec Josko Gvardiol. Faire de Livramento le défenseur latéral le plus cher de l'histoire serait un signe de la volonté du club de maintenir sa domination nationale et européenne. Bien que l'international anglais n'ait pas officiellement demandé à quitter St James' Park, le camp de City est de plus en plus convaincu que le défenseur souhaite rejoindre Manchester.