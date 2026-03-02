Getty/GOAL
Manchester City prêt à faire une offre de transfert MEGA pour le défenseur latéral de Newcastle, Tino Livramento
La ville est confiante quant à la possibilité d'attirer Livramento
City est impatient de trouver une solution permanente à son problème au poste d'arrière droit, qui reste un casse-tête tactique depuis que le club a commencé à se séparer de Kyle Walker. Bien que Matheus Nunes ait admirablement comblé ce vide cette saison, alors qu'il avait été recruté comme milieu de terrain par les Wolves, et que Rico Lewis, issu du centre de formation, reste une option très appréciée, l'équipe de recrutement considère Livramento comme le profil idéal pour dominer le flanc pendant la prochaine décennie. La direction de l'Etihad suit le joueur de 23 ans depuis l'été dernier, mais son intérêt s'est intensifié après les difficultés rencontrées par Newcastle pour le faire signer un nouveau contrat à long terme. Alors que les Magpies tentent de négocier une prolongation depuis le début de l'année dernière, aucune avancée n'a été réalisée. City est pleinement conscient de la situation et pense pouvoir convaincre l'espoir anglais de quitter St James' Park, même si son contrat actuel court jusqu'en 2028 et que le joueur n'a pas officiellement déposé de demande de transfert.
Un nouveau record mondial en vue ?
Cette transaction dépasserait probablement le record mondial actuel pour un arrière latéral, qui s'élève à 60 millions de livres sterling (76 millions de dollars) versés par le Paris Saint-Germain à l'Inter pour Achraf Hakimi en 2021. Elle dépasserait également le record britannique pour ce poste, actuellement détenu par City lui-même après avoir déboursé 57 millions de livres sterling (72 millions de dollars) pour Joao Cancelo de la Juventus en 2019. Selon TEAMtalk, certaines sources estiment que Newcastle demandera 70 millions de livres sterling pour Livramento s'il venait à partir, mais quel que soit le montant, il s'agirait presque certainement d'un record mondial.
City n'est pas étranger aux dépenses importantes pour renforcer son équipe, détenant déjà le record mondial du transfert le plus cher pour un défenseur central avec Josko Gvardiol. Faire de Livramento le défenseur latéral le plus cher de l'histoire serait un signe de la volonté du club de maintenir sa domination nationale et européenne. Bien que l'international anglais n'ait pas officiellement demandé à quitter St James' Park, le camp de City est de plus en plus convaincu que le défenseur souhaite rejoindre Manchester.
La course pour Elliot Anderson
Les plans de recrutement estivaux de City ne se limitent pas au vestiaire de St James' Park. City serait également en pole position pour finaliser le transfert d'Elliot Anderson cet été. L'ancien espoir de Newcastle s'est révélé à Nottingham Forest, suscitant un vif intérêt de la part de Manchester United. Cependant, City espère remporter la course pour sa signature tout en restant apparemment ouvert à laisser partir deux stars influentes dans le cadre d'un renouvellement plus large de l'effectif lors du prochain mercato.
La poursuite d'Anderson témoigne de la volonté de City de recruter les meilleurs talents nationaux, potentiellement au détriment de ses rivaux locaux. Si le milieu de terrain reste une priorité, le départ potentiel de stars confirmées pourrait ouvrir la voie à une équipe plus jeune pour la saison prochaine. Il semble que City agisse de manière agressive pour s'assurer de rester en tête du peloton, en se concentrant à la fois sur le renforcement de sa défense et sur des moteurs polyvalents au milieu de terrain, comme la star de Forest.
Des plans de transfert plus ambitieux à l'Etihad
Les arrivées potentielles d'Anderson et de Livramento pourraient coïncider avec plusieurs départs très médiatisés. Aston Villa serait prêt à se battre pour James Trafford, tandis que Savinho, Rodri et John Stones seraient également sur le départ. Par ailleurs, le club doit également faire face aux rumeurs concernant son entraîneur légendaire, car selon certaines informations, Pep Guardiola susciterait un intérêt croissant de la part d'Al-Ahli, club qu'il a représenté à la fin de sa carrière de joueur. Le club qatari suivrait de près sa situation.
