Manchester City, Jean-Philippe Mateta, Liverpool… les grands gagnants et perdants du mercato d’hiver 2026

S’il n’est évidemment pas responsable du départ de Xabi Alonso du Real Madrid, Endrick symbolise malgré tout l’un des angles morts de son passage au Bernabéu. Le refus persistant de l’entraîneur basque de lui accorder du temps de jeu interroge encore davantage à la lumière des débuts tonitruants du Brésilien en Ligue 1.

À Olympique Lyonnais, le phénomène de 19 ans n’a pas tardé à marquer les esprits : quatre matchs, quatre buts. Certes, le niveau d’exigence diffère de celui de la Liga, mais l’impact immédiat d’Endrick dépasse le simple contexte. Il joue libéré, décisif, et surtout avec une continuité qui lui avait cruellement manqué à Madrid, où il n’avait cumulé que 99 minutes sur toute la première moitié de saison.

Cette renaissance tombe à point nommé. Elle relance très sérieusement sa candidature pour une place avec le Brésil en vue de la Coupe du monde, d’autant que la Seleção est désormais dirigée par Carlo Ancelotti, un entraîneur qui lui faisait déjà confiance à Madrid. À long terme, la concurrence de Kylian Mbappé limitera forcément son espace dans la capitale espagnole, mais Endrick a déjà réussi l’essentiel : rappeler à l’Europe qu’il reste un talent majeur en devenir.