Manchester City a réussi son mercato hivernal : Antoine Semenyo et Marc Guehi s'avèrent être des renforts parfaits pour booster la course au titre en Premier League

Si Semenyo a résolu un problème majeur pour City en apportant une dimension supplémentaire à l'attaque, Guehi a quant à lui réglé le problème qui menaçait de faire dérailler toute la saison.

La double perte de Josko Gvardiol et Ruben Dias contre Chelsea début janvier a privé City de défenseurs expérimentés, John Stones ayant été blessé en décembre alors qu'il était aux prises avec divers problèmes de condition physique depuis la saison 2022-23, couronnée par un triplé.

Cette crise des blessures a conduit City à rappeler précipitamment Max Alleyne, 20 ans, qui était prêté à Watford, et à le lancer dans le grand bain contre Brighton. Il a été associé à Abdukodir Khusanov, alors âgé de 21 ans et peu expérimenté en Premier League, qui avait fait des allers-retours dans l'équipe depuis son arrivée en janvier 2025. Les résultats ont été, comme on pouvait s'y attendre, désastreux : City a fait match nul contre Brighton, s'est incliné 2-0 contre United et a été écrasé par Bodo/Glimt en Ligue des champions.

Guehi, qui a été recruté à Crystal Palace pour seulement 20 millions de livres sterling la veille de la défaite surprise face aux nouveaux venus norvégiens, est arrivé au moment idéal. Il a fait des débuts impeccables contre les Wolves et a été brillant contre Liverpool lors du premier match de City à Anfield devant des supporters depuis 23 ans. L'expérience et l'anticipation de Guehi ont été un cadeau pour Khusanov, très agressif et talentueux mais encore inexpérimenté lors de ces premiers matchs. Il a désormais un partenaire de même niveau en la personne de Dias, et les deux joueurs ont combiné leurs talents de manière très efficace pour protéger l'avance de City à Elland Road.

« Les deux défenseurs centraux, Ruben Dias et Marc Guehi, ont été excellents », a déclaré l'ancien capitaine du Pays de Galles Ashley Williams dans l'émission Match of the Day. « Leeds a tout donné et ces deux-là ont tenu bon. Cela pourrait être le début d'un des meilleurs duos de défenseurs centraux de la Premier League s'ils peuvent les aligner sur le terrain pendant le reste de cette saison et la saison prochaine. »