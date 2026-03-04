Goal.com
Manchester City a réussi son mercato hivernal : Antoine Semenyo et Marc Guehi s'avèrent être des renforts parfaits pour booster la course au titre en Premier League

Pep Guardiola a déclaré qu'il n'était pas un « grand fan » du mercato hivernal, mais les récentes transactions de Manchester City suggèrent le contraire. City a recruté six joueurs lors des deux dernières fenêtres de janvier, dépensant au total 264 millions de livres sterling (353 millions de dollars). Mais alors que les achats de l'année dernière semblaient désespérés, les récentes acquisitions de Marc Guehi et Antoine Semenyo s'apparentent à des coups de maître.

Semenyo et Guehi étaient peut-être des cibles évidentes compte tenu de leurs performances respectives en Premier League, mais City a tout de même dû batailler ferme pour conclure ces deux transferts face à la concurrence acharnée de ses rivaux.

Liverpool, Manchester United et Tottenham avaient tous jeté leur dévolu sur Semenyo, Ruben Amorim allant même jusqu'à téléphoner à l'ancien attaquant de Bournemouth pour apaiser ses craintes d'être utilisé comme arrière latéral s'il rejoignait Old Trafford. Liverpool, quant à lui, était sur le point de signer Guehi en août, à tel point que celui-ci était en train de passer sa visite médicale et allongé dans un scanner lorsque Crystal Palace a mis fin à la transaction, presque littéralement.

Malgré tout, les deux joueurs ont inversé la tendance de la plupart des nouveaux arrivants à City, qui ont généralement besoin d'une période d'adaptation avant de commencer à s'épanouir sous la houlette de Guardiola. Semenyo et Guehi, cependant, se sont directement lancés dans le grand bain et foncent vers la ligne d'arrivée, leurs nouveaux coéquipiers suivant dans leur sillage.

    Rôle majeur

    La différence entre les résultats obtenus par City avant et après la signature de Semenyo le 9 janvier, puis après les débuts de Guehi trois semaines plus tard, est flagrante. L'équipe de Guardiola a fait match nul lors de ses trois premiers matchs de Premier League en 2026 contre Sunderland, Chelsea et Brighton, ce qui la place à six points derrière Arsenal dans la course au titre.

    Depuis l'arrivée de Semenyo, l'équipe a remporté neuf de ses onze matchs toutes compétitions confondues, ne s'inclinant que face à Manchester United et faisant match nul contre Tottenham. L'écart de six points a été réduit à deux points potentiels si City remporte son match en retard contre Crystal Palace, et Semenyo a joué un rôle crucial dans cette série de victoires, avec six buts et deux passes décisives.

    Il a marqué trois buts décisifs, contre Newcastle en Carabao Cup et contre Fulham et Leeds en Premier League, ce dernier but ayant permis à City de remporter les trois points samedi. Semenyo est le meilleur buteur de City depuis son arrivée, avec deux fois plus de buts qu'Erling Haaland.

    L'international ghanéen s'est montré très efficace, tant en tant que partenaire de Haaland, allégeant la charge du Norvégien et offrant à City un autre approvisionnement régulier en occasions et en buts lorsque Haaland passe une journée tranquille, que dans son rôle plus créatif, comme lors de la récente victoire contre Newcastle. Semenyo peut également remplacer efficacement Haaland, comme il l'a prouvé à Elland Road, où il a échappé à deux défenseurs pour reprendre le centre de Rayan Ait-Nouri et marquer. 

    « Rythme spécial »

    Depuis que Semenyo a fait ses débuts en championnat avec City, seuls Cole Palmer, Joao Pedro et Viktor Gyokeres ont marqué plus souvent dans l'élite anglaise. Au cours de la saison, il est le troisième meilleur buteur de la Premier League, derrière Haaland et Igor Thiago, avec 10 buts en 20 matchs pour Bournemouth avant son transfert de 64 millions de livres sterling (85 millions de dollars). 

    Guardiola n'a pas caché son admiration pour Semenyo lorsqu'il jouait à Bournemouth, le décrivant comme « toujours affamé, toujours courageux ». Et il n'a pas été surpris non plus par la rapidité avec laquelle il s'est adapté à la vie à l'Etihad.

    « On ne sait jamais », a-t-il déclaré à Elland Road. « On achète des joueurs avec de bonnes intentions, mais l'impact a été positif. »

    La polyvalence de Semenyo a séduit Guardiola lorsqu'il a dû décider de le recruter ou non, tout comme sa vitesse et ce que l'entraîneur appelle son « rythme ».

    « Il ne s'agit pas seulement de marquer beaucoup de buts », a déclaré le Catalan le mois dernier. « Il crée un rythme particulier, grâce à sa polyvalence qui lui permet de jouer à plusieurs postes en attaque. Il vient de Bournemouth, une équipe exceptionnelle en termes de rythme et de défense, et il a cela dans son ADN. »

    Un joueur défensif qui fait la différence

    Si Semenyo a résolu un problème majeur pour City en apportant une dimension supplémentaire à l'attaque, Guehi a quant à lui réglé le problème qui menaçait de faire dérailler toute la saison.

    La double perte de Josko Gvardiol et Ruben Dias contre Chelsea début janvier a privé City de défenseurs expérimentés, John Stones ayant été blessé en décembre alors qu'il était aux prises avec divers problèmes de condition physique depuis la saison 2022-23, couronnée par un triplé.

    Cette crise des blessures a conduit City à rappeler précipitamment Max Alleyne, 20 ans, qui était prêté à Watford, et à le lancer dans le grand bain contre Brighton. Il a été associé à Abdukodir Khusanov, alors âgé de 21 ans et peu expérimenté en Premier League, qui avait fait des allers-retours dans l'équipe depuis son arrivée en janvier 2025. Les résultats ont été, comme on pouvait s'y attendre, désastreux : City a fait match nul contre Brighton, s'est incliné 2-0 contre United et a été écrasé par Bodo/Glimt en Ligue des champions.  

    Guehi, qui a été recruté à Crystal Palace pour seulement 20 millions de livres sterling la veille de la défaite surprise face aux nouveaux venus norvégiens, est arrivé au moment idéal. Il a fait des débuts impeccables contre les Wolves et a été brillant contre Liverpool lors du premier match de City à Anfield devant des supporters depuis 23 ans. L'expérience et l'anticipation de Guehi ont été un cadeau pour Khusanov, très agressif et talentueux mais encore inexpérimenté lors de ces premiers matchs. Il a désormais un partenaire de même niveau en la personne de Dias, et les deux joueurs ont combiné leurs talents de manière très efficace pour protéger l'avance de City à Elland Road.

    « Les deux défenseurs centraux, Ruben Dias et Marc Guehi, ont été excellents », a déclaré l'ancien capitaine du Pays de Galles Ashley Williams dans l'émission Match of the Day. « Leeds a tout donné et ces deux-là ont tenu bon. Cela pourrait être le début d'un des meilleurs duos de défenseurs centraux de la Premier League s'ils peuvent les aligner sur le terrain pendant le reste de cette saison et la saison prochaine. »

    Contraste saisissant

    Le succès de Guehi et Semenyo contraste fortement avec les résultats mitigés des transferts effrénés effectués par City en janvier dernier. Bien que Khusanov ait lentement fait ses preuves, il a connu des débuts très difficiles en Angleterre après ses débuts cauchemardesques contre Chelsea et n'a disputé que six matches de championnat entre janvier et mai. 

    Son coéquipier en défense centrale, Vitor Reis, a connu des débuts encore plus difficiles dans le football anglais avec Leyton Orient et n'a joué qu'une minute en championnat avant d'être prêté au club frère de City, Girona. Nico Gonzalez, quant à lui, a été irrégulier et s'est retrouvé écarté de l'équipe à un moment crucial de la saison, tandis que le retour de Rodri après une blessure a limité son temps de jeu cette saison.

    Omar Marmoush a été la grande réussite, avec huit buts à son actif, mais il a également été écarté de l'équipe cette saison par Haaland, et son mois passé avec l'Égypte à la Coupe d'Afrique des nations n'a pas aidé sa cause. Il a joué plus souvent depuis son retour, mais il n'a pas su saisir ses chances, et les débuts brillants de Semenyo à City ont relativisé les statistiques de Marmoush de la saison dernière.

    Affiner une équipe en pleine progression

    Il n'est pas surprenant que Semenyo et Guehi aient pris un bon départ par rapport aux recrues de l'année dernière, car ils n'ont pas eu à s'adapter à une nouvelle culture ou à un nouveau championnat. Et alors que l'année dernière, City était en pleine campagne la plus difficile sous Guardiola lorsque Khusanov, Marmoush et Gonzalez ont rejoint l'équipe, Guehi et Semenyo ont intégré une équipe en pleine progression et rafraîchie qui avait eu cinq mois pour se souder. 

    Pourtant, comme en témoignent les résultats de City début janvier, l'équipe n'était pas encore au point. Les nouvelles recrues ont non seulement apporté de la profondeur à l'équipe, mais elles l'ont également affinée.

    « L'un des meilleurs marchés des transferts de janvier »

    « Ce qu'ils ont apporté aux deux garçons, c'est la soif de victoire », a déclaré l'ancienne star de Chelsea Joe Cole sur TNT Sports le mois dernier. « Ces garçons se sont battus toute leur vie pour arriver à ce niveau et devenir champions. Ils apportent leur soif de victoire, ils apportent quelque chose à l'équipe. Ils entrent probablement dans les vestiaires en se disant : « Ça y est, je suis à Man City, je vais gagner des titres ». 

    Ils arrivent dans un endroit détendu, ce qui leur permet de se concentrer sur leur jeu et d'apporter quelque chose à l'équipe. Cela pourrait être l'un des meilleurs mercato hivernaux qu'un club en tête de la Premier League ait jamais connu. »

    Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans la course au titre, et les victoires provocantes d'Arsenal sur Tottenham et Chelsea ont montré que le club n'allait pas céder sa place au sommet sans se battre. City dispose toutefois de deux nouvelles armes redoutables qui pourraient bien faire la différence au final.

