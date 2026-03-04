Manchester City a réussi son mercato hivernal : Antoine Semenyo et Marc Guehi s'avèrent être des renforts parfaits pour booster la course au titre en Premier League

Semenyo et Guehi étaient peut-être des cibles évidentes compte tenu de leurs performances respectives en Premier League, mais City a tout de même dû batailler ferme pour conclure ces deux transferts face à la concurrence acharnée de ses rivaux.
Liverpool, Manchester United et Tottenham avaient tous jeté leur dévolu sur Semenyo, Ruben Amorim allant même jusqu'à téléphoner à l'ancien attaquant de Bournemouth pour apaiser ses craintes d'être utilisé comme arrière latéral s'il rejoignait Old Trafford. Liverpool, quant à lui, était sur le point de signer Guehi en août, à tel point que celui-ci était en train de passer sa visite médicale et allongé dans un scanner lorsque Crystal Palace a mis fin à la transaction, presque littéralement.
Malgré tout, les deux joueurs ont inversé la tendance de la plupart des nouveaux arrivants à City, qui ont généralement besoin d'une période d'adaptation avant de commencer à s'épanouir sous la houlette de Guardiola. Semenyo et Guehi, cependant, se sont directement lancés dans le grand bain et foncent vers la ligne d'arrivée, leurs nouveaux coéquipiers suivant dans leur sillage.