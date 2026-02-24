Manchester City a été averti qu'une déduction de 60 points serait « logique » s'il était reconnu coupable dans l'affaire des 115 accusations de non-respect du fair-play financier, ce qui explique le long retard dans le verdict

Passant ensuite aux sanctions possibles et à la manière dont elles seront déterminées, Maguire a commencé par dire : « Nous avons plus de 115 chefs d'accusation, alors que se passera-t-il si le rapport est de 70-50 en faveur de la Premier League ou en faveur de Manchester City ? Si Manchester City est reconnu coupable de non-coopération, ce qui est assez probable, le club risque une amende importante, car c'est ce que nous avons vu se produire avec l'UEFA et les déductions qui en ont résulté. S'il s'agit d'une déduction de points, je pense que la Premier League considérera cela comme une victoire. »

À un moment donné, il a été avancé que City pourrait être exclu de la Premier League. Maguire a réitéré les raisons pour lesquelles cela ne peut pas se produire, mais les Blues pourraient être pénalisés par une lourde perte de points qui les ferait chuter au classement. Des changements radicaux pourraient également avoir lieu au niveau de la direction.

Maguire a poursuivi en disant : « La Premier League ne peut pas reléguer Manchester City en League One ou en League Two, car c'est une décision qui relève de l'EFL et Manchester City n'a fait l'objet d'aucune accusation prouvée par l'EFL. Par conséquent, il doit s'agir d'une déduction de points.

Si l'on examine les précédents, Everton et Nottingham Forest ont subi des retraits de six et quatre points pour une seule infraction sur une période de trois ans. Les accusations portées contre Manchester City couvrent une période de neuf ans, ce qui est beaucoup plus important.

Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais ils seront probablement très importants. Je pense qu'il faut ajouter un zéro à ce que nous avons vu pour Forest et Everton, donc une déduction de 40 à 60 points serait logique, pour être cohérent avec les autres décisions.

« S'ils veulent aller plus loin, nous ne savons pas quelle sera la sévérité de la sanction. Dans le cas de Forest et d'Everton, il s'agissait uniquement du fair-play financier. Les accusations portées contre Manchester City ont déjà été évoquées, c'est pourquoi cela prend autant de temps.

La fraude d'entreprise est une accusation très grave. Le conseil d'administration devrait démissionner. Comment pouvez-vous vous retrouver dans une salle de réunion avec d'autres membres de la Premier League, avec la Premier League elle-même - dont vous êtes actionnaire - alors que cette accusation est avérée ?

Si vous regardez ce qui s'est passé avec la Juventus en Serie A, le conseil d'administration a dû démissionner lorsqu'il a fait des déclarations sur les salaires des joueurs qui se sont avérées fausses. Il y a ici un problème d'honnêteté qui signifie que si Manchester City est reconnu coupable - City est très confiant, tout comme la Premier League - alors le conseil d'administration devra démissionner et cela pourrait entraîner une restructuration complète du club. »