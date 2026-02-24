Getty/GOAL
Traduit par
Manchester City a été averti qu'une déduction de 60 points serait « logique » s'il était reconnu coupable dans l'affaire des 115 accusations de non-respect du fair-play financier, ce qui explique le long retard dans le verdict
Manchester City attend toujours le verdict dans l'affaire du fair-play financier
Des accusations de mauvaise gestion financière pèsent sur l'Etihad Stadium depuis début 2023, à la suite d'une longue enquête. Une audience indépendante s'est conclue fin 2024, mais plus d'un an s'est écoulé sans qu'une décision finale ne soit rendue.
Cette incertitude ne profite à personne, car City clame son innocence et une nouvelle saison nationale pourrait se terminer avant que le verdict ne soit rendu, alors que l'équipe de Pep Guardiola poursuit sa quête de nouveaux titres majeurs au niveau national et international.
- Getty
Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour rendre un verdict ?
Kieran Maguire, expert en finance du football, a expliqué à The Overlap, présenté par Sky Bet, pourquoi le processus a pris autant de temps et pourquoi le timing est devenu si important : « Nous estimons qu'environ un demi-million de pièces à conviction ont été présentées par l'accusation et la défense. L'audience s'est terminée au cours de la deuxième semaine de décembre. Nous sommes donc maintenant dans une période de silence qui dure depuis 14 mois. Dans les affaires similaires à celle-ci, qui s'apparentent à une affaire de fraude, je pense que nous sommes probablement dans la dernière ligne droite avant qu'une décision ne soit rendue. Je pense qu'une partie du problème vient du fait que trois personnes très haut placées siègent au tribunal et rendront le jugement final. Il est en effet très difficile de réunir ces trois personnes en même temps. Cela a donc retardé l'affaire. Elle devrait être résolue dans les prochains mois. Mais nous l'avons déjà dit, vous savez, Pep disait en février dernier qu'il s'attendait à quelque chose. Il y a énormément de preuves à examiner et les accusations sont très, très graves. Il faut donc disposer de preuves suffisantes. »
Il a ajouté : « Si le verdict est rendu la semaine précédant la fin de la saison, cela serait catastrophique à bien des égards. D'après ce que j'ai compris, la Premier League et Manchester City recevront probablement le verdict 24 heures à l'avance afin de permettre à leurs avocats de l'examiner en détail. D'après ce que nous savons, cela pourrait avoir lieu le jour de la finale de la Coupe du monde. »
Sanctions possibles : comment Manchester City pourrait-il être sanctionné ?
Passant ensuite aux sanctions possibles et à la manière dont elles seront déterminées, Maguire a commencé par dire : « Nous avons plus de 115 chefs d'accusation, alors que se passera-t-il si le rapport est de 70-50 en faveur de la Premier League ou en faveur de Manchester City ? Si Manchester City est reconnu coupable de non-coopération, ce qui est assez probable, le club risque une amende importante, car c'est ce que nous avons vu se produire avec l'UEFA et les déductions qui en ont résulté. S'il s'agit d'une déduction de points, je pense que la Premier League considérera cela comme une victoire. »
À un moment donné, il a été avancé que City pourrait être exclu de la Premier League. Maguire a réitéré les raisons pour lesquelles cela ne peut pas se produire, mais les Blues pourraient être pénalisés par une lourde perte de points qui les ferait chuter au classement. Des changements radicaux pourraient également avoir lieu au niveau de la direction.
Maguire a poursuivi en disant : « La Premier League ne peut pas reléguer Manchester City en League One ou en League Two, car c'est une décision qui relève de l'EFL et Manchester City n'a fait l'objet d'aucune accusation prouvée par l'EFL. Par conséquent, il doit s'agir d'une déduction de points.
Si l'on examine les précédents, Everton et Nottingham Forest ont subi des retraits de six et quatre points pour une seule infraction sur une période de trois ans. Les accusations portées contre Manchester City couvrent une période de neuf ans, ce qui est beaucoup plus important.
Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais ils seront probablement très importants. Je pense qu'il faut ajouter un zéro à ce que nous avons vu pour Forest et Everton, donc une déduction de 40 à 60 points serait logique, pour être cohérent avec les autres décisions.
« S'ils veulent aller plus loin, nous ne savons pas quelle sera la sévérité de la sanction. Dans le cas de Forest et d'Everton, il s'agissait uniquement du fair-play financier. Les accusations portées contre Manchester City ont déjà été évoquées, c'est pourquoi cela prend autant de temps.
La fraude d'entreprise est une accusation très grave. Le conseil d'administration devrait démissionner. Comment pouvez-vous vous retrouver dans une salle de réunion avec d'autres membres de la Premier League, avec la Premier League elle-même - dont vous êtes actionnaire - alors que cette accusation est avérée ?
Si vous regardez ce qui s'est passé avec la Juventus en Serie A, le conseil d'administration a dû démissionner lorsqu'il a fait des déclarations sur les salaires des joueurs qui se sont avérées fausses. Il y a ici un problème d'honnêteté qui signifie que si Manchester City est reconnu coupable - City est très confiant, tout comme la Premier League - alors le conseil d'administration devra démissionner et cela pourrait entraîner une restructuration complète du club. »
- Getty Images
Manchester City va-t-il être relégué hors de la Premier League ?
L'ancien directeur général de la Premier League, Christian Purslow, qui a travaillé à Aston Villa, Liverpool et Chelsea, estime que City pourrait encore être relégué si la déduction de points était suffisamment importante.
Il a déclaré à The Football Boardroom : « La décision la plus judicieuse, si j'étais président de la Premier League, serait de laisser les avocats s'en occuper. Laissons la procédure suivre son cours, comme tout le monde s'y est engagé.
Mon argument est simple. Lorsque cette décision est laissée aux juges, même si cela peut être frustrant que cela prenne autant de temps, elle s'inscrit dans le cadre d'un précédent. Le précédent est une sanction sportive. La sanction sportive sera probablement une importante déduction de points, qui pourrait finalement se traduire par une relégation. »
City occupe actuellement la deuxième place du classement de la Premier League, à cinq points du leader Arsenal. Le club est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le cinquième tour de la FA Cup et la finale de la Carabao Cup.
Publicité