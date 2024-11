Man City en souffrance : défense désastreuse, milieu de terrain absent et aucun soutien pour Erling Haaland font que Pep Guardiola a besoin d'un miracle pour éviter une défaite déterminante dans la course au titre à Liverpool

Les champions sont en forme de relégation alors qu'ils se préparent pour un affrontement décisif de la saison à Anfield.

Depuis que Manchester City a été frappé par 115 accusations par la Premier League pour avoir prétendument enfreint ses règles financières, les fans rivaux rêvent de la perspective que l'équipe de Pep Guardiola soit envoyée à l'étage inérieur en guise de punition. Mais si leurs récents résultats persistent, ils n'auront pas besoin d'attendre que cette affaire interminable obtienne enfin un verdict ; ils pourraient avoir leur souhait en mai lorsque la saison se termine.

Ne vous y trompez pas : en ce moment, City avance à un rythme de réléguable. Ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et sont sans victoire dans aucune compétition depuis qu'ils ont difficilement battu 1-0 Southampton le 26 octobre. Même les tristes Saints ont gagné plus récemment que l'équipe "fragile" de Guardiola, qui encaisse également des buts à un rythme alarmant.

Au cours de cette série sans victoire, ils ont concédé plus de deux buts par match (17 en six) pour la première fois depuis 1963, année où ils ont effectivement été relégués. Lors de leurs deux derniers matchs à domicile, contre Tottenham et Feyenoord, ils ont encaissé sept buts, un tiers du total qu'ils avaient encaissé durant toute la saison dernière.

Ce n’a même pas été une série de matchs particulièrement difficile pour City, qui ont perdu contre Tottenham (deux fois), Bournemouth, Brighton, le Sporting CP et ont fait match nul avec Feyenoord. Et alors qu'ils sont à leur point le plus bas, ils doivent maintenant affronter un Liverpool tout-puissant, qui a gagné tous les matchs dans toutes les compétitions cette saison sauf deux et se sent irrésistible après avoir battu le Real Madrid. Les choses pourraient donc empirer avant d'éventuellement s'améliorer...