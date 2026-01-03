Mali 1-1 Tunisie (3-2 tab) : Le miracle des Aigles à dix contre onze !

Le football est parfois un conte de fées, souvent une tragédie grecque. Ce samedi soir à Casablanca, la Tunisie a vécu le second acte, cruel et impitoyable, tandis que le Mali signait l'une des performances les plus héroïques de cette édition de la CAN. Réduits à dix pendant plus d'une heure, dominés outrageusement, les Aigles du Mali ont survécu à l'enfer pour éliminer les Aigles de Carthage aux tirs au but (1-1, 3-2 t.a.b.). Un exploit monumental qui prolonge la malédiction tunisienne face à sa bête noire et propulse les Maliens vers un quart de finale de feu contre le Sénégal.