Maillots de la Coupe du monde 2026 : Argentine, Allemagne, Mexique, Espagne et tous les maillots des meilleures équipes dévoilés

Alors que l'hiver approche pour beaucoup d'entre nous à travers le monde, nous ne pouvons que rêver d'un été placé sous le signe du football. Patientez encore un peu, car la Coupe du monde 2026 débutera bientôt, le 11 juin, et les États-Unis, le Mexique et le Canada ont pour objectif d'organiser la meilleure édition de la compétition à ce jour.

Lionel Scaloni et l'Argentine tenteront de défendre leur titre de champions du monde, remporté au Qatar en 2022. Il s'agissait de leur troisième victoire en Coupe du monde, Lionel Messi et ses coéquipiers ayant enfin mis la main sur le trophée tant convoité.

En amont de la compétition, certaines des plus grandes marques, notamment adidas, Nike, PUMA et bien d'autres, ont lancé de nouveaux maillots pour un look rafraîchi sur le terrain. Le 5 novembre 2025, adidas a lancé les maillots domicile de 22 nations, dont l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Mexique, co-organisateur de la compétition, et bien d'autres encore. La collection combine les identités visuelles historiques et les traditions de chaque nation et les met en valeur dans une esthétique moderniste et tournée vers l'avenir.

adidas

La gamme audacieuse de maillots reflète l'âme de chaque nation à travers des couleurs et des motifs qui célèbrent les aspects clés de l'identité de chacune d'entre elles. De leur riche histoire à leurs paysages célèbres, en passant par leur architecture traditionnelle et leurs anciens maillots emblématiques, chaque maillot vise à unir les fans autour d'une passion commune pour leur nation.

PUMA a emboîté le pas le 4 décembre 2025 en dévoilant les maillots du Portugal, de l'Autriche, de la Tchéquie, de l'Islande et de la Suisse, qui explorent l'identité et le patrimoine, et nous sommes là pour vous présenter ces superbes designs.

Que vous regardiez les matchs chez vous, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous vous rendiez sur place pour assister à la Coupe du monde, vous devez être à la hauteur. Laissez GOAL vous présenter l'ensemble de la collection afin que vous puissiez vous équiper pour le grand tournoi :

