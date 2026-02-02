Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Renuka Odedra

Maillots de la Coupe du monde 2026 : Argentine, Allemagne, Mexique, Espagne et tous les maillots des meilleures équipes dévoilés

Représentez votre équipe à temps pour un été de football

Alors que l'hiver approche pour beaucoup d'entre nous à travers le monde, nous ne pouvons que rêver d'un été placé sous le signe du football. Patientez encore un peu, car la Coupe du monde 2026 débutera bientôt, le 11 juin, et les États-Unis, le Mexique et le Canada ont pour objectif d'organiser la meilleure édition de la compétition à ce jour.

Achetez les maillots de la Coupe du monde 2026 chezFanaticsAchetez maintenant

Lionel Scaloni et l'Argentine tenteront de défendre leur titre de champions du monde, remporté au Qatar en 2022. Il s'agissait de leur troisième victoire en Coupe du monde, Lionel Messi et ses coéquipiers ayant enfin mis la main sur le trophée tant convoité.

En amont de la compétition, certaines des plus grandes marques, notamment adidas, Nike, PUMA et bien d'autres, ont lancé de nouveaux maillots pour un look rafraîchi sur le terrain. Le 5 novembre 2025, adidas a lancé les maillots domicile de 22 nations, dont l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Mexique, co-organisateur de la compétition, et bien d'autres encore. La collection combine les identités visuelles historiques et les traditions de chaque nation et les met en valeur dans une esthétique moderniste et tournée vers l'avenir.

adidas WC kits adidas

La gamme audacieuse de maillots reflète l'âme de chaque nation à travers des couleurs et des motifs qui célèbrent les aspects clés de l'identité de chacune d'entre elles. De leur riche histoire à leurs paysages célèbres, en passant par leur architecture traditionnelle et leurs anciens maillots emblématiques, chaque maillot vise à unir les fans autour d'une passion commune pour leur nation.

PUMA a emboîté le pas le 4 décembre 2025 en dévoilant les maillots du Portugal, de l'Autriche, de la Tchéquie, de l'Islande et de la Suisse, qui explorent l'identité et le patrimoine, et nous sommes là pour vous présenter ces superbes designs.

Que vous regardiez les matchs chez vous, que vous organisiez une soirée entre amis ou que vous vous rendiez sur place pour assister à la Coupe du monde, vous devez être à la hauteur. Laissez GOAL vous présenter l'ensemble de la collection afin que vous puissiez vous équiper pour le grand tournoi :

Boutique : tenues de la Coupe du monde 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algérie I Accueil

    Inspiré des dunes de sable du désert algérien, le maillot domicile de l'Algérie arbore un motif rayé dynamique beige et blanc, avec une finition vert vif au niveau de l'encolure et des épaules. Cette représentation des dunes ondulantes emblématiques du pays relie l'équipe à son pays d'origine, tout comme le mot « Algérie » inscrit en arabe à l'arrière du cou.

    Achetez les maillots de l'Algérie pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentine I Accueil

    Les rayures verticales traditionnelles argentines bleu ciel et blanches prennent un aspect changeant, avec un effet dégradé unique à trois couleurs, reprenant les tons bleus des trois maillots précédents vainqueurs de la Coupe du monde : 1978, 1986 et 2022. Au dos du col, on peut lire la mention « 1896 », qui célèbre la date de fondation de l'AFA.

    Achetez les maillots de l'Argentine pour la Coupe du monde surFanaticsAchetez maintenant

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgique I Accueil

    Le maillot domicile de la Belgique s'inspire des célèbres vitraux gothiques que l'on retrouve dans toute l'architecture du pays. Les icônes représentant les Red Devils et les Red Flames, surnoms des équipes masculine et féminine, sont reprises dans ce style sur le fond rouge du maillot. Les bordures des épaules et des poignets sont ornées de détails noirs et jaunes, rappelant les couleurs du drapeau national.

    Achetez les maillots de la Belgique pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chili I Accueil

    L'oiseau national du Chili, le condor, occupe une place centrale sur le maillot domicile. Sur un fond rouge traditionnel, un motif imprimé sur toute la surface rappelle les plumes de l'oiseau, tandis qu'à l'arrière du cou, le condor apparaît à nouveau, sous la forme d'une icône personnalisée.

    Achetez les maillots de la Coupe du monde du Chili chezFanaticsAchetez maintenant

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombie I Accueil

    Le maillot domicile de la Colombie s'inspire du réalisme magique, un style artistique qui fusionne des éléments fantastiques avec des environnements réalistes, souvent représentés par des papillons jaunes. Il est associé à un short bleu et des chaussettes rouges, créant un look typiquement colombien.

    Achetez les maillots de la Colombie pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Accueil

    Le maillot domicile du Costa Rica arbore un imprimé graphique vibrant et répétitif, composé d'éléments tels que des feuilles, des toucans et des sourires en rouge, bleu et rose, autant d'images qui célèbrent la « Pura Vida ». Ce terme, qui figure à l'arrière du col du maillot, est une attitude nationale profondément ancrée, synonyme d'optimisme, de gratitude, de contentement et de vie en harmonie avec la nature. Une attitude dont les Costariciens sont fiers.

    Achetez les maillots du Costa Rica pour la Coupe du monde surFanaticsAchetez maintenant

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Allemagne I Accueil

    Célébrant les précédents succès de l'Allemagne dans ce tournoi, le maillot domicile rend hommage à certains des maillots les plus emblématiques du pays. Les motifs répétitifs en forme de losanges et de chevrons s'inspirent des graphismes emblématiques des maillots précédents, notamment celui qui a remporté la Coupe du monde 2014.

    Achetez les tenues de l'Allemagne pour la Coupe du monde surFanaticsAchetez maintenant

    🇩🇪 Maillots de l'Allemagne chezadidasAchetez maintenant

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hongrie I Accueil

    Le maillot domicile de la Hongrie arbore la couleur traditionnelle du pays, le rouge foncé, associée à des éléments blancs et verts qui représentent les couleurs du drapeau hongrois. Ce maillot célèbre le 125e anniversaire de la Fédération hongroise de football avec un logo spécial anniversaire, tandis que l'écusson national et le logo de la Fédération figurent respectivement au-dessus du cœur et sur le côté droit de la poitrine. Le mot « Magyarország », qui signifie « Hongrie », complète le design à l'arrière du cou.

    Achetez les tenues de la Hongrie pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italie I Accueil

    La tradition rencontre l'innovation dans le maillot domicile de l'Italie. Inspiré par le riche héritage du football italien, ce maillot célèbre l'essence même de la Fédération italienne de football avec son design audacieux. Azzurra, en référence au surnom de l'équipe nationale et à la couleur du maillot, qui signifie « le bleu », apparaît en lettres dorées à l'arrière du col du maillot.

    Achetez les maillots de l'Italie pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

    🇮🇹 Maillots de l'Italie chezadidasAchetez maintenant

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japon I Accueil

    Le bleu classique du maillot japonais est mis en valeur par un motif graphique abstrait avec des détails linéaires bleu cendré, reflétant la célèbre brume qui se forme à l'horizon, là où le ciel et la mer se rencontrent au Japon. Le drapeau japonais est fièrement apposé à l'arrière du cou.

    Achetez les maillots du Japon pour la Coupe du monde chezFanaticsAcheter maintenant

    🇯🇵 Maillots du Japon chezadidasAchetez maintenant

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexique I Accueil

    Le passé et l'avenir se rejoignent dans le nouveau maillot domicile du Mexique. Ce maillot incarne l'énergie et la fierté qui uniront des générations de supporters lors de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Il célèbre le soutien indéfectible d'une nation qui vit et respire le football, où chaque moment partagé reflète l'âme du Mexique. Au dos du maillot, la phrase « SOMOS MÉXICO », qui signifie « Nous sommes le Mexique », apparaît comme un symbole de l'unité et de la passion qui définissent l'esprit mexicain.

    Achetez les tenues du Mexique pour la Coupe du monde surFanaticsAchetez maintenant

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlande du Nord I Accueil

    Le maillot domicile de l'Irlande du Nord est composé d'une base bleu sarcelle et verte, ponctuée d'un motif abstrait inspiré des lignes dynamiques de l'architecture du pays, reliant les supporters et les joueurs au cœur du pays.

    Achetez les maillots de l'Irlande du Nord pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

    ☘️ Maillots de l'Irlande du Nord chezadidasAchetez maintenant

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Pérou I Accueil

    Inspiré par les trois éléments topographiques du Pérou – le littoral, les hauts plateaux et les forêts tropicales –, un bandeau rouge orne fièrement le maillot blanc du Pérou, sur lequel il est imprimé en entier. L'imprimé est créé à partir de dessins abstraits qui symbolisent chaque paysage, comme un pingouin pour le littoral et une feuille de forêt tropicale pour la forêt tropicale. Le mot « PERU » est inscrit à l'arrière du col dans une police similaire.

    Achetez les tenues du Pérou pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Accueil

    Le maillot domicile du Portugal est conçu pour canaliser la puissance de l'océan et la passion qui anime la nation sur la scène internationale. La base rouge emblématique est rehaussée de détails inspirés des vagues et d'accents verts, un clin d'œil visuel aux racines maritimes du pays et à son esprit infatigable et intrépide.

    Achetez les maillots du Portugal pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

    🇺🇸 Maillots du Portugal chezPUMA Achetermaintenant

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Accueil

    Conçu pour rendre hommage à la ligne en zigzag qui sépare les parties blanche et marron du drapeau national du Qatar, le maillot marron du Qatar est ponctué d'une série de lignes dentelées plus foncées qui descendent au centre du maillot, avec le mot « Qatar » en arabe inscrit au dos du col.

    🇬🇧 Maillots du Qatar chezadidasAcheter maintenant

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabie saoudite I Accueil

    Le maillot domicile de l'Arabie saoudite présente un imprimé unique violet et vert foncé sur toute la surface, inspiré des portes richement décorées que l'on trouve dans le pays et orné de détails éclatants empruntés aux champs de lavande de la région. Sur fond vert foncé, ce design saisissant s'inspire également des symboles chers au pays, le faucon et le palmier, mais associés à des motifs géométriques pour créer une esthétique moderne.

    Achetez les maillots de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Écosse I Accueil

    Sur le maillot domicile de l'Écosse, le traditionnel saltire, que l'on retrouve sur le drapeau écossais, occupe le devant de la scène sous la forme d'un motif bleu foncé répétitif sur le bleu habituel du maillot domicile. Le motif saltire est également présent à l'arrière du col, comme détail final.

    🇬🇧 Équipements de l'Écosse chezadidasAcheter maintenant

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Espagne I Accueil

    Le maillot domicile de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 se présente dans une finition épurée à fines rayures, avec une base rouge ponctuée de lignes verticales jaunes répétées qui rappellent le drapeau et l'écusson nationaux. L'esprit de la nation sera porté par les joueurs grâce au mot « ESPANA » inscrit à l'arrière du col du maillot.

    Achetez les maillots de l'Espagne pour la Coupe du monde surFanaticsAchetez maintenant

    🇪🇸 Maillots de l'Espagne chezadidasAchetez maintenant

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Suède I Accueil

    Les couleurs traditionnelles jaune et bleu associées au maillot domicile de la Suède sont revisitées dans un style moderne pour rendre hommage à l'époque des années 70 dans ce pays. Le design présente un motif graphique ton sur ton intégré au tissu, inspiré des coutures florales populaires que l'on trouve couramment sur les jeans et les robes folkloriques traditionnelles suédoises de l'époque. Ce maillot empreint de nostalgie permet aux supporters de célébrer leur héritage avec une esthétique à la fois fraîche et familière, complétée par une typographie moderne au dos du col où l'on peut lire « Sverige », soit « Suède » en français.

    Achetez les tenues de la Suède pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Émirats arabes unis I Accueil

    Le maillot des Émirats arabes unis se présente dans une couleur blanche éclatante, rehaussée de touches rouges et d'un motif graphique gris unique sur les épaules et les bras. Le motif géométrique s'inspire des formes du bouclier figurant sur l'écusson de la fédération.

    🇦🇪 Maillots des Émirats arabes unis chezadidasAcheter maintenant

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraine I Accueil

    Le maillot domicile de l'Ukraine rend hommage au riche patrimoine et aux traditions du pays. Le maillot traditionnel jaune vif et bleu intègre un motif graphique subtil et répétitif de couleur jaune foncé, inspiré des formes et des éléments présents sur les armoiries ukrainiennes. La signature « Україна » (qui signifie « Ukraine » en ukrainien) au dos du col complète le design.

    Achetez les maillots de l'Ukraine pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Accueil

    Le rouge bordeaux du maillot domicile du Venezuela prend vie grâce à un imprimé abstrait inspiré des formes et de la topographie des montagnes Tepui. Au dos du col, une inscription dorée indique « LA VINOTINTO », le nom officiel de la fédération.

    Achetez les maillots du Venezuela pour la Coupe du monde surFanaticsAchetez maintenant

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Pays de Galles I Accueil

    La base rouge, synonyme du maillot domicile gallois, est réinventée avec l'introduction d'un motif à rayures horizontales, comprenant des rayures vert foncé, rouges et blanches, avec la traduction officielle en gallois du nom du pays, CYMRU, légèrement visible dans la rayure verte centrale. Cette inscription figure également à l'arrière du cou, à côté de la devise de l'équipe, « Gorau Chwarae Cyd Chwarae », qui signifie « Le meilleur jeu est le jeu d'équipe ».

    https://fanatics.93n6tx.net/yqnZPW

    Achetez les maillots du Pays de Galles pour la Coupe du monde chezFanaticsAchetez maintenant

    Traduit automatiquement par GOAL-e

0