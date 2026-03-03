« Ma première rencontre avec Cristiano n'a pas été très amicale ! » - Une confrontation avec Ronaldo « en colère » révélée par un ancien élève de l'académie de Manchester United

Le terrain sacré du centre d'entraînement de Manchester United a été le théâtre d'innombrables batailles, mais rares sont les espoirs de l'académie qui ont osé défier l'autorité de Ronaldo lors de son deuxième passage au club. Kambwala, cependant, a fait exception à la règle. Le défenseur français a récemment révélé que sa première rencontre avec le quintuple vainqueur du Ballon d'Or était loin d'être aussi respectueuse et admirative que l'on pourrait s'y attendre de la part d'un adolescent rencontrant son idole.

L'approche physique et la nature intransigeante de Kambwala dans les duels défensifs sont rapidement devenues un sujet de discorde lors des séances avec l'équipe première. Alors que de nombreux jeunes s'inclinaient devant le statut de Ronaldo, l'actuel joueur de Villarreal a refusé de modérer son agressivité, ce qui a conduit à une montée de tension palpable sur le terrain. Ce choc de mentalités a vu le vétéran perdre son sang-froid, le jeune joueur refusant de lui accorder le « traitement de légende » habituellement réservé aux joueurs de son envergure.

La friction a atteint son paroxysme lorsqu'un échange physique spécifique a laissé Ronaldo visiblement furieux face à la persévérance du jeune diplômé de l'académie. « Mon premier contact avec Cristiano n'a pas été amical », a déclaré Kambwala à Orange Sport.