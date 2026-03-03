AFP
« Ma première rencontre avec Cristiano n'a pas été très amicale ! » - Une confrontation avec Ronaldo « en colère » révélée par un ancien élève de l'académie de Manchester United
La rébellion juvénile rencontre un tempérament légendaire
Le terrain sacré du centre d'entraînement de Manchester United a été le théâtre d'innombrables batailles, mais rares sont les espoirs de l'académie qui ont osé défier l'autorité de Ronaldo lors de son deuxième passage au club. Kambwala, cependant, a fait exception à la règle. Le défenseur français a récemment révélé que sa première rencontre avec le quintuple vainqueur du Ballon d'Or était loin d'être aussi respectueuse et admirative que l'on pourrait s'y attendre de la part d'un adolescent rencontrant son idole.
L'approche physique et la nature intransigeante de Kambwala dans les duels défensifs sont rapidement devenues un sujet de discorde lors des séances avec l'équipe première. Alors que de nombreux jeunes s'inclinaient devant le statut de Ronaldo, l'actuel joueur de Villarreal a refusé de modérer son agressivité, ce qui a conduit à une montée de tension palpable sur le terrain. Ce choc de mentalités a vu le vétéran perdre son sang-froid, le jeune joueur refusant de lui accorder le « traitement de légende » habituellement réservé aux joueurs de son envergure.
La friction a atteint son paroxysme lorsqu'un échange physique spécifique a laissé Ronaldo visiblement furieux face à la persévérance du jeune diplômé de l'académie. « Mon premier contact avec Cristiano n'a pas été amical », a déclaré Kambwala à Orange Sport.
Un sommet privé pour la paix à huis clos
Les retombées de cette altercation sur le terrain d'entraînement ne se sont pas arrêtées là, Ronaldo ayant fait part de son mécontentement au staff technique. Pour Kambwala, voir une icône mondiale se plaindre de son physique a été difficile à accepter, ce qui a conduit à une froideur réciproque entre les deux joueurs pendant le reste de la séance.
Cependant, la psychologie d'élite qui a guidé la carrière historique de Ronaldo s'est rapidement manifestée dans un contexte inattendu. Dans un geste qui a surpris le jeune défenseur, le capitaine portugais a cherché à trouver une solution à l'écart des caméras et du reste de l'équipe. Ce « sommet de paix » s'est déroulé dans le sanctuaire du sauna du club, où la véritable nature des normes compétitives de Ronaldo a finalement été révélée au Français.
Le mentorat né de la confrontation
Décrivant les détails de l'échange, Kambwala a souligné que c'était son instinct naturel pour le combat qui avait finalement convaincu la légende. « Cela l'a un peu dérangé. Je l'ai légèrement poussé et il s'est mis en colère. Il est allé parler à l'entraîneur, et cela ne m'a pas plu non plus », a-t-il déclaré. « Après l'entraînement, nous nous sommes retrouvés au sauna. Je me suis levé pour partir et il m'a demandé de rester. Nous avons discuté comme si de rien n'était. C'était incroyable. Il m'a dit qu'il admirait mon intensité et mon agressivité. »
Cet éloge a beaucoup de poids étant donné les frustrations avouées de Ronaldo face à la mentalité « facile » de la jeunesse d'aujourd'hui.
« Je ne veux pas dire qu'ils ne respectent pas les joueurs plus expérimentés ou plus âgés, mais ils vivent à une époque différente », a déclaré Ronaldo sur Talk TV. « Je vois mon enfant [qui a] 12 ans. La mentalité n'est pas la même, ils ne souffrent pas. Leur soif [est différente]. Je pense qu'ils ont la vie plus facile, tout est facile, ils ne souffrent pas et s'en moquent. Je ne parle pas seulement de quelques joueurs à Manchester United, mais de toutes les équipes, dans toutes les ligues du monde, les jeunes ne sont pas les mêmes que ceux de ma génération. »
Les problèmes physiques de Kambwala à Villarreal
Depuis son transfert à Villarreal pour 9,6 millions de livres sterling en 2024, Kambwala s'est efforcé de mettre en pratique les leçons durement apprises à Carrington dans le cadre tactique rigoureux de la Liga, mais il a connu de nombreux revers. Sa première saison a été perturbée par des problèmes de condition physique et il n'a pas encore joué pour le Sous-marin jaune cette saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers subie en août dernier. Il a toutefois repris l'entraînement avec ses coéquipiers en janvier et travaille à retrouver sa pleine forme.
