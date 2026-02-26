AFP
Traduit par
Luis Enrique met en garde Chelsea et Barcelone, le patron du PSG affirmant que les tenants du titre en Ligue des champions sont prêts à affronter n'importe quelle équipe
Pas d'échappatoire face aux géants
Les géants de la Ligue 1 attendent de connaître leur sort lors du tirage au sort de vendredi, où ils sont assurés d'affronter un adversaire de taille, soit les Blues, soit les Blaugrana. Cependant, l'entraîneur espagnol n'a pas tardé à faire peser la pression sur ses homologues continentaux, suggérant que le facteur de crainte associé au club parisien reste intact. Alors que certains critiques ont remis en question leur niveau collectif par rapport à la saison dernière, qui leur a valu le titre, l'ancien sélectionneur de l'Espagne estime que son équipe possède toujours une aura qui intimide le reste des participants à la Ligue des champions.
- AFP
« Une équipe très, très difficile à affronter »
Interrogé par Canal+ pour savoir si son équipe possédait toujours la même force collective qui lui avait permis de remporter le titre européen en 2024-2025, Enrique a répondu avec défi. Il a invité les médias à demander à ses rivaux leur avis sincère sur le défi que représente le PSG. « Vous devez poser cette question à nos adversaires. Vous verrez ce qu'ils répondront. Que c'est difficile ? Non ! Que c'est très, très difficile de jouer contre nous », a-t-il déclaré, avant d'ajouter avec un sourire : « Assurez-vous de leur poser cette question. »
La confiance du manager repose sur la conviction que la puissance parisienne reste un cauchemar tactique pour les entraîneurs adverses. Malgré les performances mitigées contre Monaco, où des erreurs individuelles ont permis aux visiteurs de rester dans la course, Enrique mise sur l'expérience de son équipe dans les grands matchs. La saison dernière, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ont su naviguer sur un chemin semé d'embûches lors des phases à élimination directe, éliminant les géants anglais Liverpool, Aston Villa et Arsenal sur leur route vers la gloire continentale.
Prêt à relever tous les défis continentaux
Luis Enrique a encore renforcé sa position optimiste, en précisant que l'identité de leur prochain adversaire n'avait aucune incidence sur leurs ambitions de remporter le trophée. « Nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe, nous sommes prêts à jouer dans n'importe quelle compétition. Et ce que nous essayons de faire est toujours le même », a-t-il déclaré aux journalistes. L'Espagnol est catégorique : le club de la capitale ne changera pas sa philosophie et ne revoyra pas ses ambitions à la baisse, quels que soient les obstacles qui se dresseront sur son chemin pendant les derniers mois de la saison.
Le patron du PSG a également évoqué les conséquences physiques de cette saison unique pour tous les grands clubs européens, suggérant que la profondeur de l'effectif sera le facteur décisif dans les prochains tours. « C'est une saison particulière, car toutes les équipes ont connu de nombreuses blessures. Pour nous, c'est très clair, et ce n'est pas une excuse, mais il est important de pouvoir compter sur tous les joueurs », a expliqué Enrique. Il sait qu'il sera essentiel de disposer d'un effectif en pleine forme pour défendre avec succès son titre face à l'élite de la Premier League et de la Liga.
- AFP
Conserver l'état d'esprit de champion
Alors que le tableau final des éliminatoires doit être finalisé en Suisse, la tension monte, mais Enrique reste concentré sur l'objectif à long terme. Il reconnaît que remporter des titres consécutifs est une tâche monumentale, mais son groupe dispose de la force psychologique nécessaire. « Il reste trois mois de compétition et nous avons toujours la même mentalité. Nous voulons remporter toutes les compétitions auxquelles nous participons. C'est toujours un objectif très difficile à atteindre », a conclu l'entraîneur de 54 ans en se projetant vers le printemps.
Si le tirage au sort pourrait donner lieu à une réunion romantique avec son ancien club, Barcelone, ou à une rencontre à haut risque avec Chelsea, la principale préoccupation d'Enrique est de s'assurer que ses stars trouvent leur rythme de croisière au moment opportun. Le tirage au sort au siège de l'UEFA déterminera le parcours, mais aux yeux du manager du PSG, c'est le reste de l'Europe qui devrait s'inquiéter du tenant du titre. Le chemin vers la finale est long, mais les Parisiens n'ont pas l'intention de renoncer à leur statut d'équipe la plus redoutée du continent.
Publicité