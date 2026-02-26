Luis Enrique met en garde Chelsea et Barcelone, le patron du PSG affirmant que les tenants du titre en Ligue des champions sont prêts à affronter n'importe quelle équipe

Interrogé par Canal+ pour savoir si son équipe possédait toujours la même force collective qui lui avait permis de remporter le titre européen en 2024-2025, Enrique a répondu avec défi. Il a invité les médias à demander à ses rivaux leur avis sincère sur le défi que représente le PSG. « Vous devez poser cette question à nos adversaires. Vous verrez ce qu'ils répondront. Que c'est difficile ? Non ! Que c'est très, très difficile de jouer contre nous », a-t-il déclaré, avant d'ajouter avec un sourire : « Assurez-vous de leur poser cette question. »

La confiance du manager repose sur la conviction que la puissance parisienne reste un cauchemar tactique pour les entraîneurs adverses. Malgré les performances mitigées contre Monaco, où des erreurs individuelles ont permis aux visiteurs de rester dans la course, Enrique mise sur l'expérience de son équipe dans les grands matchs. La saison dernière, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ont su naviguer sur un chemin semé d'embûches lors des phases à élimination directe, éliminant les géants anglais Liverpool, Aston Villa et Arsenal sur leur route vers la gloire continentale.