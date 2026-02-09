Luis Enrique envoie un message clair sur son avenir au PSG alors que Manchester United s'intéresse à lui.

United n'aura peut-être pas besoin de chercher bien loin pour trouver la meilleure option pour prendre la relève, compte tenu des débuts de Carrick à Old Trafford. Leur victoire 2-0 contre Tottenham ce week-end leur a permis de remporter leur quatrième victoire consécutive, et l'ancien entraîneur de Middlesbrough pourrait bien finir par obtenir le poste de façon permanente si ses résultats continuent.

À ce sujet, il a déclaré: « Pour être honnête, rien n'a changé.

Je suis pleinement conscient du rôle que je joue ici et de la responsabilité qui m'incombe. Nous voulons réussir, et je veux que le club réussisse au-delà de la fin de la saison, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre.

À ce stade, je ne peux pas contrôler cela et nous verrons ce qui se passera, mais il s'agit certainement d'essayer d'améliorer l'équipe et de rendre Manchester United plus fort. Les résultats sur une courte période ne changent rien à cela.

S'ils ont changé, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas réagir de manière impulsive, qu'il s'agisse d'une situation vraiment bonne ou de quelques problèmes à résoudre. »

Il a ajouté : « J'adore ce que je fais. Je suis ici. Je me sens chez moi ici, mais je comprends parfaitement la situation, donc je ne m'emballe pas trop. »