AFP
Luis Enrique envoie un message clair sur son avenir au PSG alors que Manchester United s'intéresse à lui.
Mise à jour sur l'avenir de Luis Enrique
Luis Enrique a été interrogé sur son avenir au PSG alors que des rumeurs le lient à Manchester United, les Red Devils envisageant d'autres options que l'entraîneur intérimaire Michael Carrick avant l'été. Cependant, l'entraîneur de 55 ans insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de quitter le PSG, et selon certaines informations, il serait sur le point de prolonger son contrat actuel, qui court jusqu'en 2027. Lors de sa conférence de presse lundi, il a semblé le confirmer.
Il a déclaré aux journalistes: « Je suis très heureux au Paris Saint-Germain. Ici c'est Paris ! »
- Getty
Le bon départ de Carrick
United n'aura peut-être pas besoin de chercher bien loin pour trouver la meilleure option pour prendre la relève, compte tenu des débuts de Carrick à Old Trafford. Leur victoire 2-0 contre Tottenham ce week-end leur a permis de remporter leur quatrième victoire consécutive, et l'ancien entraîneur de Middlesbrough pourrait bien finir par obtenir le poste de façon permanente si ses résultats continuent.
À ce sujet, il a déclaré: « Pour être honnête, rien n'a changé.
Je suis pleinement conscient du rôle que je joue ici et de la responsabilité qui m'incombe. Nous voulons réussir, et je veux que le club réussisse au-delà de la fin de la saison, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre.
À ce stade, je ne peux pas contrôler cela et nous verrons ce qui se passera, mais il s'agit certainement d'essayer d'améliorer l'équipe et de rendre Manchester United plus fort. Les résultats sur une courte période ne changent rien à cela.
S'ils ont changé, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas réagir de manière impulsive, qu'il s'agisse d'une situation vraiment bonne ou de quelques problèmes à résoudre. »
Il a ajouté : « J'adore ce que je fais. Je suis ici. Je me sens chez moi ici, mais je comprends parfaitement la situation, donc je ne m'emballe pas trop. »
Le PSG tente de maintenir son élan
Alors que Manchester United espère se hisser parmi les quatre premiers et y rester, le PSG vise une nouvelle victoire en Ligue 1. Le club de la capitale a écrasé Marseille 5-0 ce week-end et a ainsi repris la tête du classement, avec deux points d'avance sur Lens, son surprenant challenger.
Luis Enrique s'est montré ravi de la performance de son équipe, déclarant aux journalistes : « Nous avons mieux joué à Lisbonne (contre le Sporting CP en Ligue des champions de l'UEFA). Nous avons mieux joué, nous avons fait un match incroyable, mais le résultat n'était pas au rendez-vous (défaite 2-1). Nous avons marqué, mais nous avons aussi touché quatre fois les poteaux. Nous avons créé beaucoup d'occasions. Mais au cours de la saison, je me souviens de meilleurs matchs que celui-ci. Ce match est très important pour notre confiance.
Le manager du PSG a ajouté : « C'était presque parfait [...] nous sommes une équipe régulière. Nous avons montré le niveau de nos joueurs sur le plan collectif et individuel. C'est le meilleur moment de la saison. »
Et la superstar Ousmane Dembélé a lancé un avertissement inquiétant à leurs rivaux pour le titre, ajoutant : « Nous voulions vraiment faire un grand match et envoyer un message : nous sommes de retour et nous sommes prêts à conquérir des titres.
Je pense que nous avons bien géré le début de saison. Le début de l'année dernière avait été beaucoup plus difficile. Des moments importants approchent, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Nous aurons également le RC Lens à nos trousses... »
Dembélé a inscrit un doublé lors de la victoire 5-0, ajoutant : « Je me sens mieux. Je trouve mon rythme. Je m'améliore de plus en plus. »
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Le PSG affrontera Rennes vendredi dans le cadre de sa course au titre. Manchester United, quant à lui, jouera contre West Ham en milieu de semaine, alors que Carrick entame son cinquième match à la tête de l'équipe.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité