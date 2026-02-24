Luciano Spalletti reste ! La Juventus s'apprête à signer un nouveau contrat avec son entraîneur et à confier le contrôle des transferts à l'ancien sélectionneur de l'Italie

Le développement le plus significatif de ces discussions est peut-être le niveau d'influence que Spalletti exercera sur la transition de l'équipe. La Juventus a l'intention d'investir dans l'équipe cet été et prévoit de fournir les joueurs que Spalletti souhaite spécifiquement afin qu'il puisse façonner l'équipe comme il l'entend. Il y aurait « une unité totale d'intention entre toutes les parties concernées », garantissant que le département de recrutement travaille en étroite collaboration avec les exigences tactiques du manager.

Cette approche proactive permet aux Bianconeri d'éviter une nouvelle période de transfert estivale marquée par des idées contradictoires. À l'ère moderne des clubs « dirigés par un directeur », la Juve choisit de donner plus de pouvoir à son entraîneur, convaincue qu'une équipe strictement construite à son image est le moyen le plus rapide de renouer avec les titres et la régularité en Ligue des champions.