Luciano Spalletti reste ! La Juventus s'apprête à signer un nouveau contrat avec son entraîneur et à confier le contrôle des transferts à l'ancien sélectionneur de l'Italie
Spalletti prêt à signer un nouveau contrat avec la Juventus
Selon l'expert en transferts Matteo Moretto, qui s'est exprimé sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, les rouages sont déjà en marche pour une prolongation de contrat. Spalletti serait prêt à signer un contrat à long terme avec la Juventus et aurait un rôle à jouer dans la composition de l'équipe cet été, selon certaines informations. Cette nouvelle marque un changement significatif dans la dynamique du pouvoir à Continassa, suggérant que la Vieille Dame est prête à s'orienter vers un modèle plus centré sur le manager afin d'assurer une synergie totale entre le banc de touche et le département du recrutement.
Une confiance totale dans le projet
La décision de soutenir Spalletti intervient à un moment crucial pour le club. Si la course au Scudetto a récemment été source de frustrations, la direction considère le tacticien comme un « élément fondamental pour l'avenir de la Juventus ». Les négociations seraient en cours depuis plusieurs semaines, la hiérarchie du club étant déterminée à retenir l'ancien sélectionneur national et à s'assurer qu'il reste le visage du projet. Les signaux provenant de Turin suggèrent que les deux parties sont en total accord sur la voie à suivre, après le précédent positif créé par le renouvellement imminent du contrat du milieu de terrain international américain Weston McKennie.
Contrôle total sur le recrutement estival
Le développement le plus significatif de ces discussions est peut-être le niveau d'influence que Spalletti exercera sur la transition de l'équipe. La Juventus a l'intention d'investir dans l'équipe cet été et prévoit de fournir les joueurs que Spalletti souhaite spécifiquement afin qu'il puisse façonner l'équipe comme il l'entend. Il y aurait « une unité totale d'intention entre toutes les parties concernées », garantissant que le département de recrutement travaille en étroite collaboration avec les exigences tactiques du manager.
Cette approche proactive permet aux Bianconeri d'éviter une nouvelle période de transfert estivale marquée par des idées contradictoires. À l'ère moderne des clubs « dirigés par un directeur », la Juve choisit de donner plus de pouvoir à son entraîneur, convaincue qu'une équipe strictement construite à son image est le moyen le plus rapide de renouer avec les titres et la régularité en Ligue des champions.
Construire une nouvelle identité pour la Juventus
La direction de la Juve souhaite construire une équipe qui adhère aux idées de l'entraîneur, promettant d'apporter plus de profondeur à chaque poste de l'équipe. Cela représente un changement de philosophie pour la Juve, qui s'éloigne des recrutements opportunistes pour se tourner vers une philosophie de cohésion technique et de recrutement axé sur l'identité.
La finalisation de l'accord sera un signe officiel de stabilité et de confiance mutuelle. Pour les fidèles supporters de la Juventus, la perspective de voir Spalletti prendre le contrôle total de l'effectif laisse entrevoir l'espoir que l'identité du club soit enfin restaurée sous la houlette d'un entraîneur qui a fait ses preuves.
