Luciano Spalletti devrait signer un nouveau contrat avec la Juventus alors que le club de Serie A élabore un « plan clair » avec l'ancien sélectionneur de l'Italie
La Juventus conserve son effectif principal ainsi que son entraîneur
La Juventus agit rapidement pour consolider son avenir à long terme sous la houlette de Luciano Spalletti, surtout après sa récente déception européenne. Après une série de renouvellements de contrats réussis pour les membres clés de l'équipe, la direction des Bianconeri s'est entièrement tournée vers l'homme dans le banc de touche. Nommé fin octobre et dont le contrat à court terme expire le 30 juin, Spalletti a pour mission de stabiliser l'équipe.
Le club a déjà finalisé les prolongations du contrat de la jeune star turque Kenan Yildiz, du gardien de but expérimenté Carlo Pinsoglio et du milieu de terrain américain Weston McKennie. Avec les négociations en cours pour le capitaine Manuel Locatelli et l'attaquant vedette Dusan Vlahovic, le message de la direction est clair. Selon La Gazzetta dello Sport, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale italienne est considéré comme le pilier absolu du projet en cours du club, soulignant le changement stratégique de la Juventus vers la stabilité.
Une prolongation de deux ans sur la table pour Spalletti
La campagne visant à obtenir la signature de Spalletti est en train de passer d'une simple cour à un véritable siège. Toutes compétitions confondues, il a dirigé 27 matchs, remportant 14 victoires et sept nuls, même si son mandat a récemment connu un revers avec l'élimination de l'équipe en barrages de la Ligue des champions. Il Corriere dello Sport rapporte que la direction de la Juventus souhaite obtenir l'accord de Spalletti pour une prolongation de deux ans afin de signaler sa volonté de continuité.
Une poignée de main officielle est attendue d'ici la mi-mars, suivie de près par la signature officielle. La balle est désormais dans le camp de Spalletti, qui doit décider s'il accepte le contrat de deux ans qui courrait jusqu'en juin 2028 ou s'il opte pour une prolongation d'une seule saison. Il est important de noter que le choix du club n'a jamais dépendu de la qualification pour la Ligue des champions, ce qui permet à la direction d'accélérer le processus de renouvellement avec des réunions qui pourraient avoir lieu cette semaine.
Le cœur brisé, l'Europe se concentre désormais sur son plan technique
Pour Spalletti, la décision de rester à Turin n'a jamais été uniquement motivée par l'aspect financier. Il tient à construire quelque chose d'excitant, un besoin mis en évidence par la douloureuse défaite 7-5 face à Galatasaray. Malgré une victoire 3-2 au match retour après avoir mené 3-0 dans le temps réglementaire, grâce à des buts de Locatelli, Federico Gatti et McKennie, un carton rouge pour Lloyd Kelly à la 48e minute a vu la Juventus, épuisée, s'effondrer en prolongation.
Afin de dissiper tout doute persistant après les buts marqués en prolongation par Victor Osimhen et Baris Yilmaz qui ont mis fin à leur parcours européen, les deux parties sont impatientes de parvenir rapidement à un accord. L'ancien sélectionneur de l'Italie donne la priorité au travail sur le terrain et exige que le club recrute des renforts pour des postes spécifiques. Il demandera des précisions sur les projets pour l'avenir proche, avec un salaire prévu entre 4 et 5 millions d'euros.
Construire un avenir durable au-delà de la campagne actuelle
Alors que la Juventus se prépare pour les 11 derniers matchs de la saison de Serie A, le recrutement de Spalletti est un coup de pouce nécessaire après la déception européenne. La course au titre national est incroyablement serrée ; la Juventus occupe la 6e place du classement avec 47 points, talonnant de près Côme (48), Rome (51) et Naples (53). Malgré la lutte acharnée pour les quatre premières places, le club considère l'entraîneur toscan comme le profil idéal.
Les discussions les plus importantes porteront sur les programmes sportifs et la volonté d'investir dans les joueurs. En s'assurant les services de l'entraîneur et de plusieurs joueurs clés simultanément, les Bianconeri tentent de créer un front uni avant l'ouverture du mercato estival. Avec un plan clair en cours, la Juventus mise sur l'expérience pour guider son évolution.
