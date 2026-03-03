Luciano Spalletti devrait signer un nouveau contrat avec la Juventus alors que le club de Serie A élabore un « plan clair » avec l'ancien sélectionneur de l'Italie

La Juventus agit rapidement pour consolider son avenir à long terme sous la houlette de Luciano Spalletti, surtout après sa récente déception européenne. Après une série de renouvellements de contrats réussis pour les membres clés de l'équipe, la direction des Bianconeri s'est entièrement tournée vers l'homme dans le banc de touche. Nommé fin octobre et dont le contrat à court terme expire le 30 juin, Spalletti a pour mission de stabiliser l'équipe.

Le club a déjà finalisé les prolongations du contrat de la jeune star turque Kenan Yildiz, du gardien de but expérimenté Carlo Pinsoglio et du milieu de terrain américain Weston McKennie. Avec les négociations en cours pour le capitaine Manuel Locatelli et l'attaquant vedette Dusan Vlahovic, le message de la direction est clair. Selon La Gazzetta dello Sport, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale italienne est considéré comme le pilier absolu du projet en cours du club, soulignant le changement stratégique de la Juventus vers la stabilité.