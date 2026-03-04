Si la décision de licencier Luis fait suite à la victoire écrasante 8-0 contre Madureira qui a assuré la place de Flamengo en finale du Campeonato Carioca, les raisons de ce licenciement semblent être bien loin du terrain. Malgré la domination sur le terrain, des informations ont fait état d'une grave rupture de confiance entre Luis et la direction du club. Le président Luiz Eduardo Baptista aurait découvert que l'entraîneur avait engagé des discussions secrètes avec BlueCo, le groupe propriétaire du Chelsea FC, pendant le processus de renouvellement de son contrat, ce qui aurait conduit à une rupture définitive de leur relation professionnelle.

Paqueta a toutefois choisi de se concentrer sur la personnalité de l'entraîneur sortant plutôt que sur les intrigues politiques au sein du conseil d'administration. Il a salué l'intégrité de l'ancien arrière gauche de l'Atlético Madrid et de Chelsea, ainsi que les normes qu'il a fixées pour l'équipe. « Votre loyauté, votre dévouement et votre amour pour ce que vous faites seront toujours un exemple pour nous tous », a écrit Paqueta. Les commentaires du milieu de terrain reflètent l'attitude du vestiaire, qui est resté largement fidèle à Luis, même si la direction s'est montrée méfiante à l'égard de ses intérêts extérieurs et de l'incapacité de l'équipe à remporter les titres de la Supercopa et de la Recopa Sudamericana en début de saison.