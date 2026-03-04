AFP
Traduit par
Lucas Paqueta se dit choqué par le licenciement de Filipe Luis du Flamengo et estime que l'entraîneur est « le principal responsable » du retour au Brésil de l'ancienne star de West Ham
Un coup dur personnel : Luis, catalyseur du retour de Paqueta
Le meneur de jeu de 26 ans n'a pas caché sa déception face au départ de son entraîneur et ami, révélant que Luis avait été le principal catalyseur de son retour en Amérique du Sud. Paqueta a effectué un transfert sensationnel vers le club de son enfance depuis la Premier League en 2026 pour un montant de 42 millions d'euros, ce qui en fait le transfert le plus cher de l'histoire du football brésilien. Dans un message émouvant, Paqueta a souligné le lien personnel qui les unissait, déclarant : « Comme j'aurais voulu que tous ces rêves que nous avons faits ensemble se réalisent... Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour me ramener ici, sans aucun doute, la personne la plus responsable de cela ! »
Une rupture de confiance en coulisses
Si la décision de licencier Luis fait suite à la victoire écrasante 8-0 contre Madureira qui a assuré la place de Flamengo en finale du Campeonato Carioca, les raisons de ce licenciement semblent être bien loin du terrain. Malgré la domination sur le terrain, des informations ont fait état d'une grave rupture de confiance entre Luis et la direction du club. Le président Luiz Eduardo Baptista aurait découvert que l'entraîneur avait engagé des discussions secrètes avec BlueCo, le groupe propriétaire du Chelsea FC, pendant le processus de renouvellement de son contrat, ce qui aurait conduit à une rupture définitive de leur relation professionnelle.
Paqueta a toutefois choisi de se concentrer sur la personnalité de l'entraîneur sortant plutôt que sur les intrigues politiques au sein du conseil d'administration. Il a salué l'intégrité de l'ancien arrière gauche de l'Atlético Madrid et de Chelsea, ainsi que les normes qu'il a fixées pour l'équipe. « Votre loyauté, votre dévouement et votre amour pour ce que vous faites seront toujours un exemple pour nous tous », a écrit Paqueta. Les commentaires du milieu de terrain reflètent l'attitude du vestiaire, qui est resté largement fidèle à Luis, même si la direction s'est montrée méfiante à l'égard de ses intérêts extérieurs et de l'incapacité de l'équipe à remporter les titres de la Supercopa et de la Recopa Sudamericana en début de saison.
Reconnaissance pour un mandat légendaire
Le départ de Luis marque la fin d'un chapitre très fructueux pour le Rubro-Negro, au cours duquel il est passé sans encombre d'une carrière de joueur décoré à celle d'entraîneur. Pendant son séjour sur le banc, Luis a mené l'équipe à quatre trophées majeurs, dont la Copa Libertadores et le Brasileirao. Paqueta s'est joint au chœur des fans pour saluer cet héritage, déclarant : « En tant que fan du Flamengo, merci pour toutes ces réalisations que personne ne pourra jamais effacer ! En tant qu'ami, merci d'être cette personne sensationnelle que tu es ! Nous t'aimons, Fili. Que Dieu te bénisse et te donne encore plus de succès dans tout ce que tu entreprends ! »
Malgré les tensions internes, le bilan statistique de Luis reste impressionnant, avec 101 matchs supervisés, 64 victoires et seulement 15 défaites.
En attendant la finale Fla-Flu
Flamengo doit désormais agir rapidement pour stabiliser le navire avant la finale du Campeonato Carioca contre son grand rival Fluminense. La direction du club serait à la recherche d'un entraîneur portugais expérimenté pour combler le vide, l'ancien entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim, étant présenté comme la cible principale. Pour Paqueta et ses coéquipiers, l'objectif reste de remporter le trophée que Luis les avait aidés à atteindre, même si l'homme qui l'avait fait revenir ne sera pas là pour le voir depuis la ligne de touche.
Les répercussions de cette décision devraient se faire sentir pendant un certain temps, d'autant plus que Luis bénéficiait du soutien vocal de joueurs clés tels que Paqueta. En tant que recrue la plus chère de l'histoire du club, le soutien public de Paqueta à l'entraîneur déchu a un poids considérable. Pour l'instant, les rêves qu'ils espéraient réaliser ensemble, comme l'a mentionné Paqueta, devront être poursuivis sous une nouvelle direction, alors que Flamengo entre dans une nouvelle période de transition malgré sa domination continue sur la scène nationale.
