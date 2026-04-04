Parmi les candidats au poste de sélectionneur de l'équipe nationale pour succéder à Gattuso figure également Roberto Mancini, pour qui ce serait un retour chez les Azzurri après son mandat de 2018 à 2023, marqué notamment par la victoire inoubliable à l'Euro 2021. Dans ce staff figurait son ami Attilio Lombardo, alors entraîneur adjoint et aujourd’hui entraîneur de la Sampdoria, après avoir également été l’adjoint d’Evani d’avril à juin dernier, assurant le maintien grâce aux barrages, puis, en novembre dernier, il est devenu collaborateur de Gregucci toujours sur le banc blucerchiato, avant de prendre les rênes de l’équipe il y a un mois.
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Lombardo : « L'Italie : Mancini aimerait bien revenir »
LES PAROLES DE LOMBARDO
Lors de la conférence de presse précédant le match contre Empoli, Lombardo s'est exprimé ainsi au sujet du retour éventuel de Mancini sur le banc de l'équipe d'Italie : « Personne ne s'attendait à ce que nous ne nous qualifiions pas pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, j'en suis vraiment désolé. Je pense que le football italien a aujourd’hui tendance à se comparer aux autres ; nous avons trop peu de jeunes talents qui jouent régulièrement en Serie A et en Serie B. J’espère que Mancini pourra revenir en équipe nationale, car je pense qu’il a une dette : je sais qu’il aimerait revenir chez les Azzurri, tout comme il aimerait revenir à la Sampdoria ».