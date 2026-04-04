Lors de la conférence de presse précédant le match contre Empoli, Lombardo s'est exprimé ainsi au sujet du retour éventuel de Mancini sur le banc de l'équipe d'Italie : « Personne ne s'attendait à ce que nous ne nous qualifiions pas pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, j'en suis vraiment désolé. Je pense que le football italien a aujourd’hui tendance à se comparer aux autres ; nous avons trop peu de jeunes talents qui jouent régulièrement en Serie A et en Serie B. J’espère que Mancini pourra revenir en équipe nationale, car je pense qu’il a une dette : je sais qu’il aimerait revenir chez les Azzurri, tout comme il aimerait revenir à la Sampdoria ».



