« Loin de la vérité » - Marc Anthony s'exprime sur la querelle familiale des Beckham après les déclarations « bouleversantes » de Brooklyn à propos de son mariage.

DJ Fat Tony, qui était présent à la cérémonie de mariage en question, a affirmé que le musicien et acteur américain Antony avait invité Victoria à monter sur scène pour danser à la place de Peltz, car il avait demandé à « la plus belle femme de la salle » de s'avancer.

Brooklyn affirme que sa mère a « détourné » sa première danse et s'est comportée de manière « très inappropriée » devant tous les invités. Il a déclaré : « Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise et humilié de toute ma vie. »

Anthony a désormais répondu à ces accusations, affirmant qu'elles étaient « loin de la vérité », tout en réagissant au rôle qu'il aurait joué dans cette malheureuse série d'événements. L'ancien mari de la pop star et actrice Jennifer Lopez a déclaré au Hollywood Reporter: « Je n'ai rien à dire sur ce qui se passe dans cette famille.

C'est une famille merveilleuse, vraiment merveilleuse. Je les connais depuis avant la naissance des enfants. Je suis le parrain de Cruz. Je suis très proche de cette famille. Mais je n'ai rien à dire sur ce qui s'est passé là-bas. »