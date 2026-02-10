Getty/GOAL
« Loin de la vérité » - Marc Anthony s'exprime sur la querelle familiale des Beckham après les déclarations « bouleversantes » de Brooklyn à propos de son mariage.
Brooklyn s'est exprimé dans un message explosif sur les réseaux sociaux.
Brooklyn s'est exprimé contre sa mère et son père dans un post explosif sur les réseaux sociaux, révélant les fissures qui ont divisé le clan Beckham. Il a accusé ses parents d'« essayer sans cesse de ruiner » sa relation avec Peltz et de lui rendre la vie plus difficile qu'elle ne devrait l'être.
Il affirme ne pas avoir envie de renouer le dialogue, la relation étant désormais irrémédiablement brisée. Les événements qui se sont produits lors de ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, lorsqu'il s'est marié avec sa compagne Peltz en 2022, ont contribué à rompre les liens entre Brooklyn et la marque Beckham.
- Getty
Anthony répond aux rumeurs concernant le mariage de Beckham et Peltz
DJ Fat Tony, qui était présent à la cérémonie de mariage en question, a affirmé que le musicien et acteur américain Antony avait invité Victoria à monter sur scène pour danser à la place de Peltz, car il avait demandé à « la plus belle femme de la salle » de s'avancer.
Brooklyn affirme que sa mère a « détourné » sa première danse et s'est comportée de manière « très inappropriée » devant tous les invités. Il a déclaré : « Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise et humilié de toute ma vie. »
Anthony a désormais répondu à ces accusations, affirmant qu'elles étaient « loin de la vérité », tout en réagissant au rôle qu'il aurait joué dans cette malheureuse série d'événements. L'ancien mari de la pop star et actrice Jennifer Lopez a déclaré au Hollywood Reporter: « Je n'ai rien à dire sur ce qui se passe dans cette famille.
C'est une famille merveilleuse, vraiment merveilleuse. Je les connais depuis avant la naissance des enfants. Je suis le parrain de Cruz. Je suis très proche de cette famille. Mais je n'ai rien à dire sur ce qui s'est passé là-bas. »
DJ Fat Tony a levé le voile sur la danse Victoria
DJ Fat Tony avait précédemment déclaré à This Morning: « Ce qui s'est passé, et pourquoi j'ai dit que c'était inapproprié, c'est à cause du timing. En gros, Marc Anthony était sur scène, puis il a appelé Brooklyn sur scène.
Brooklyn est monté sur scène, et l'instant d'après, tout le monde s'attendait à ce que Nicola monte pour la première danse, puis Marc a demandé à la plus belle femme de la salle de venir sur scène – et il a dit : « Victoria, viens sur scène ».
Il a ajouté que Brooklyn était « littéralement dévasté parce qu'il pensait qu'il allait faire sa première danse avec sa femme, puis Nicola a quitté la salle en pleurant à chaudes larmes ». Il a poursuivi en disant : « Brooklyn est resté coincé là, sur scène, et ils ont fait cette danse, et Marc Anthony a dit "mets tes mains sur les hanches de ta mère", c'était un truc latino, et toute la situation était vraiment gênante pour tout le monde dans la salle. »
- Getty/GOAL
Querelle Beckham : Brooklyn séparé de David et Victoria
Brooklyn a déclaré qu'il ne souhaitait pas se réconcilier avec sa famille, notamment ses frères et sœurs Romeo, Cruz et Harper. Âgé de 26 ans, il a déclaré qu'il « se défendait » « pour la première fois » dans une vie passée sous les feux des projecteurs.
Son beau-père, l'investisseur milliardaire Nelzon Peltz, a fait de son mieux pour rester à l'écart de cette saga stupéfiante. Il a déclaré lors du WSJ Invest Live : « Ma famille a-t-elle fait l'objet d'articles dans la presse récemment ? Je n'ai rien remarqué de tel.
»
Il a conseillé à Brooklyn et à sa fille Nicola de « rester loin de la presse » et a ajouté : « Je vais vous dire que ma fille est formidable, que mon gendre Brooklyn est formidable, et j'espère qu'ils auront un mariage long et heureux ensemble. »
David et Victoria se sont peu exprimés sur leur dispute avec Brooklyn, le premier se concentrant sur une nouvelle saison aux côtés du légendaire Argentin Lionel Messi à l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, tandis que la seconde est occupée par sa marque de mode haut de gamme.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité