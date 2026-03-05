Getty Images Sport
« Loin d'être suffisant » - Senne Lammens lève le voile sur « l'ambiance vraiment mauvaise » dans le vestiaire de Manchester United après la défaite contre Newcastle
Une dure réalité pour les hommes de Carrick
Malgré la réduction de Newcastle à 10 joueurs et l'égalisation de Casemiro après l'ouverture du score d'Anthony Gordon, un but tardif de Will Osula a condamné les Red Devils à une défaite décevante. Lammens n'a pas mâché ses mots lorsqu'il est revenu sur ce résultat qui a stoppé l'élan de United dans la course à la Ligue des champions. Le défenseur belge a suggéré que l'équipe n'avait pas tenu compte des avertissements de Carrick, alors qu'elle peinait à déjouer les Magpies.
« C'est vraiment très décevant. Nous savions que ce serait difficile... Le manager nous avait prévenus », a déclaré Lammens à MUTV. « La première mi-temps n'a pas été la meilleure, mais nous avons tout de même atteint la mi-temps avec un sentiment plutôt positif après avoir marqué ce but à la dernière minute contre 10 joueurs. »
Le manque d'engagement physique et d'efforts s'est avéré coûteux.
United n'a pas su tirer parti de son avantage numérique en deuxième mi-temps. Lammens a souligné le manque de compétitivité comme principale raison de la défaite, notant que son équipe avait été dominée par ses hôtes.
« Il nous avait prévenus que cela ne serait pas facile... Plus le score reste à 1-1, plus on sait qu'une seule occasion peut tout changer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, nous avons été loin d'être à la hauteur aujourd'hui, à tous les niveaux, et nous devons en tirer les leçons », a ajouté Lammens.
L'ambiance dans les vestiaires après le match
Le gardien de but a insisté sur les lacunes physiques de son équipe, suggérant qu'un club d'élite ne peut se permettre une telle sous-performance généralisée.
« Je veux dire, oui, tout comme le physique, l'effort », a poursuivi Lammens. « C'est un jour de repos collectif, ce qui n'est pas vraiment possible. Pas dans cette ligue, pas contre ces équipes. »
En prévision du match contre Aston Villa
Sans engagement européen, Manchester United va maintenant faire une pause avant d'affronter Aston Villa le 15 mars. L'équipe de Carrick, qui occupe toujours la troisième place du classement de la Premier League, se rendra à Bournemouth cinq jours plus tard.
« Aujourd'hui, c'est une véritable déception et le sentiment est vraiment mauvais, mais nous avons quelques jours, voire quelques semaines, pour nous réunir et réfléchir à la manière de réagir », a conclu Lammens. « À partir de demain, ce sera comme ça et, à l'entraînement, nous maintiendrons l'intensité que nous pouvons fournir pendant les matchs, puis nous réagirons lors du prochain match. »
