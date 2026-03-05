« Loin d'être suffisant » - Senne Lammens lève le voile sur « l'ambiance vraiment mauvaise » dans le vestiaire de Manchester United après la défaite contre Newcastle

Malgré la réduction de Newcastle à 10 joueurs et l'égalisation de Casemiro après l'ouverture du score d'Anthony Gordon, un but tardif de Will Osula a condamné les Red Devils à une défaite décevante. Lammens n'a pas mâché ses mots lorsqu'il est revenu sur ce résultat qui a stoppé l'élan de United dans la course à la Ligue des champions. Le défenseur belge a suggéré que l'équipe n'avait pas tenu compte des avertissements de Carrick, alors qu'elle peinait à déjouer les Magpies.

« C'est vraiment très décevant. Nous savions que ce serait difficile... Le manager nous avait prévenus », a déclaré Lammens à MUTV. « La première mi-temps n'a pas été la meilleure, mais nous avons tout de même atteint la mi-temps avec un sentiment plutôt positif après avoir marqué ce but à la dernière minute contre 10 joueurs. »