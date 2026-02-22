Goal.com
Liverpool subit un coup dur avec l'absence de Florian Wirtz pour le match contre Nottingham Forest, annoncée quelques minutes avant le coup d'envoi

Liverpool a subi un coup dur quelques minutes avant le coup d'envoi du match contre Nottingham Forest dimanche en Premier League. Florian Wirtz, recruté cet été, figurait dans le onze de départ, mais a dû déclarer forfait après s'être blessé lors de l'échauffement. Curtis Jones a alors été appelé en renfort pour remplacer l'international allemand.

  • Changement de dernière minute pour Liverpool au City Ground

    Wirtz est arrivé au City Ground avec ses coéquipiers et semblait prêt à jouer contre Nottingham Forest avant d'être retiré à la dernière minute. La recrue estivale a été aperçue en train de discuter avec le staff technique sur le terrain avant d'être écartée du onze de départ pour le match. Le blog du jour de match de Liverpool a publié une mise à jour indiquant : « Il semble y avoir un changement de dernière minute dans la composition de Liverpool, Curtis Jones remplaçant Florian Wirtz. »

    Liverpool : Alisson , Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.

    Remplaçants : Mamardashvili , Gomez, Chiesa, Woodman, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.

