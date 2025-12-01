Liverpool respire, pression sur Xabi Alonso : les gagnants et perdants du week-end

À Londres, Liverpool se déplaçait à West Ham avec une urgence évidente : stopper une série catastrophique de six défaites en sept matchs qui a mis Arne Slot sous pression. Battre un West Ham malade ne suffit pas à relancer une saison… mais les supporters ont enfin aperçu ce qu’ils attendaient depuis des mois : le vrai visage des recrues XXL de l’été.

Alexander Isak, longtemps discret au London Stadium, a pourtant choisi le meilleur moment pour se révéler. Invisible par séquences, mais clinique au moment décisif : sa finition pour ouvrir le score a rappelé pourquoi Liverpool a déboursé 125 M€. C’est son premier but en championnat depuis son transfert, un soulagement autant qu’un symbole.

La lumière est toutefois venue d’un autre homme : Florian Wirtz. Positionné en numéro 10 avec totale liberté de mouvement, l’Allemand a brillé entre les lignes, insaisissable pour la défense des Hammers. Sa capacité à casser le pressing et à accélérer le jeu a transformé Liverpool. Sans deux contrôles ratés de ses partenaires dans la surface, il serait même reparti avec une ou deux passes décisives. Voilà enfin le Wirtz à 116 M€ que les Reds pensaient acheter à Leverkusen.

Ce renouveau s’explique aussi par un choix fort : Mohamed Salah laissé sur le banc. Dominik Szoboszlai, repositionné sur le côté droit, a multiplié les courses et les efforts pour offrir à Wirtz l’espace nécessaire pour briller. Une complémentarité nouvelle, et peut-être un signe : si cette dynamique se confirme, Liverpool pourrait entrer dans l’ère “post-Salah” plus tôt que prévu.