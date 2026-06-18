Liverpool s’apprête à recruter l’ailier Victor Muñoz, actuellement à Osasuna, en activant sa clause libératoire de 40 millions d’euros. Avant de finaliser le transfert de ce joueur de 22 ans, international espagnol et actuellement en Coupe du monde, le club anglais a dépêché une équipe médicale aux États-Unis, selon l’Ansa.





Munoz, qui a fait ses débuts en sélection en mars, peut évoluer sur les deux ailes et, selon la presse britannique, s’apprête à signer un contrat de six ans. Il s’agira du premier renfort des Reds depuis la nomination d’Andoni Iraola en remplacement d’Arne Slot au poste d’entraîneur, en début de mois.