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grafica cm victor munoz osasunaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Liverpool recrute Victor Munoz, l’ailier qui a tapé dans l’œil d’Ibrahimovic

Liverpool
Mercato
V. Munoz
Milan AC

Les Reds ont réglé la clause libératoire de 40 millions d'euros, suite aux visites médicales effectuées aux États-Unis.

Liverpool s’apprête à recruter l’ailier Victor Muñoz, actuellement à Osasuna, en activant sa clause libératoire de 40 millions d’euros. Avant de finaliser le transfert de ce joueur de 22 ans, international espagnol et actuellement en Coupe du monde, le club anglais a dépêché une équipe médicale aux États-Unis, selon l’Ansa.


Munoz, qui a fait ses débuts en sélection en mars, peut évoluer sur les deux ailes et, selon la presse britannique, s’apprête à signer un contrat de six ans. Il s’agira du premier renfort des Reds depuis la nomination d’Andoni Iraola en remplacement d’Arne Slot au poste d’entraîneur, en début de mois.

  • ÇA PLAISAIT À IBRA

    Formé à la Masia du FC Barcelone, Munoz a ensuite porté le maillot du Real Madrid, où il n’a toutefois fait que deux brèves apparitions comme remplaçant, avant de s’engager avec Osasuna en juillet 2025. Au terme de la saison 2025-2026 de Liga, Osasuna termine juste au-dessus de la zone de relégation. Muñoz, aligné à 34 reprises (dont 31 fois titulaire), inscrit six buts et délivre deux passes décisives.


    Ces derniers mois, le Milan AC s’était également intéressé à Muñoz, dont les performances avaient tapé dans l’œil de Zlatan Ibrahimović(LIRE ICI).

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