Liverpool invité à ignorer la star du Real Madrid et à recruter Jarrod Bowen pour remplacer Mohamed Salah
La saison tumultueuse de Salah et Liverpool
Salah a été élu Joueur de l'année 2024-25 par la PFA alors que Liverpool remportait haut la main le titre de Premier League, mais le club a eu du mal à défendre son titre. Après 26 journées, les Reds occupent la sixième place du classement, avec 15 points de retard sur le leader Arsenal.
Salah a remporté le Soulier d'or l'année dernière avec 29 buts, mais il n'a marqué que quatre fois en championnat jusqu'à présent cette saison. Son avenir à long terme à Liverpool a été remis en question en novembre dernier lorsqu'il a déclaré que sa relation avec l'entraîneur Arne Slot s'était détériorée. Bien que les choses semblent s'être arrangées sur ce plan, Salah est fortement pressenti pour quitter le club cet été.
Salah n'est pas le seul responsable du déclin de Liverpool
L'ancienne star de Chelsea et commentateur télévisé Andy Townsend a déclaré que la forme de Salah était préoccupante, mais que les performances de ses coéquipiers ne pouvaient pas non plus être ignorées.
Townsend a déclaré à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football: « Liverpool a montré quelque chose en deuxième mi-temps contre Manchester City. En jouant vers le Kop, ils ont commencé à mettre la pression sur City, à les presser pour leur faire commettre quelques erreurs et à se soutenir mutuellement. Une fois qu'ils commencent à jouer comme ça, ils peuvent encore être une très bonne équipe, mais ils ont été trop irréguliers cette saison.
Soyons honnêtes, ils ont dû faire face à la situation de Mohamed Salah avant Noël, lorsqu'il est parti pour la CAN. Il est de retour maintenant, mais il n'a pas encore retrouvé son rythme. Je n'ai pas vu Mo Salah jouer comme nous savons qu'il en est capable. Il n'est plus brillant depuis un certain temps. Quant à savoir si Mo va retrouver son niveau, ou s'il va même vouloir le retrouver pour Slot compte tenu de ce qui s'est passé, c'est une autre question.
Virgil van Dijk aura 35 ans en juillet. Il ne va pas devenir plus rapide ni meilleur. C'est un fait. Ils ont de réels problèmes dans ce camp et dans leur équipe.
Florian Wirtz a disputé quelques mi-temps ici et là, mais il n'a pas encore montré qu'il était au niveau mondial. Il doit encore enchaîner les matchs pour que nous puissions tous nous dire : « Waouh, maintenant je comprends ». Il a eu quelques moments de gloire jusqu'à présent, mais nous n'avons pas encore vu cela. Pas vraiment.
Il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui suscitent également des interrogations. Alexis Mac Allister ne semble plus être le même joueur que l'année dernière. Il n'a joué qu'un rôle marginal au milieu du terrain, semblant incapable de diriger le jeu et de contrôler les choses pour Liverpool comme nous avions l'habitude de le voir.
Il n'y a pas que Salah. Il n'y a pas que Van Dijk. Il y a d'autres problèmes à résoudre dans ce vestiaire. Dominik Szoboszlai a été formidable. J'aime beaucoup Hugo Ekitike aussi. Je pense qu'il a toutes les chances de devenir un joueur de haut niveau à Anfield dans les années à venir. »
Liverpool devrait préférer Bowen à Rodrygo, affirme Townsend
Alors que l'avenir de Salah est incertain, Liverpool a été associé à plusieurs successeurs potentiels, dont l'ailier du Real Madrid Rodrygo. Cependant, Townsend estime que les Reds devraient plutôt s'intéresser à l'international anglais Bowen, qui pourrait être relégué de la Premier League avec West Ham cette saison.
« Qui Liverpool pourrait-il recruter pour remplacer Mohamed Salah la saison prochaine ? Je pense que Jarrod Bowen serait un très bon choix pour Liverpool », a poursuivi Townsend.
« Je ne comprends pas vraiment les rumeurs concernant Rodrygo. Il est évident que si vous jouez pour le Real Madrid, vous avez de grandes capacités, mais je ne l'ai jamais considéré comme un Galactico.
Jarrod Bowen irait sans aucun doute à Liverpool et serait une véritable menace pour eux sur le côté droit. Ils auraient Cody Gakpo, Hugo Ekitike et Jarrod Bown. Ils apportent de la vitesse, du travail, des buts et un réel rendement. C'est une ligne d'attaque qui a tout ce qu'on peut souhaiter.
Liverpool va devoir s'intéresser à Bowen, car je ne vois pas Salah rester au-delà de cet été. Quoi qu'il se soit passé à Anfield, cela a un peu coupé l'élan de Mo.
Que ce soit un problème relationnel ou simplement le fait qu'il vieillisse, quoi qu'il en soit, il ne pourra jamais continuer à produire les mêmes résultats que par le passé. On dirait simplement que Mo est à bout de souffle, et il n'y a aucune honte à cela. C'est le football. Cela fait partie du processus de vieillissement. Les meilleurs jours de Mo sont derrière lui, et ils doivent le remplacer. »
Quelle est la prochaine étape pour Salah ?
Si Salah quitte Liverpool cet été, il devrait quitter l'Europe. Selon certaines informations, il aurait déjà eu des discussions avec le club saoudien Al-Ittihad, mais un transfert vers la Major League Soccer n'est pas à exclure.
