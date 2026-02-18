Liverpool invité à ignorer la star du Real Madrid et à recruter Jarrod Bowen pour remplacer Mohamed Salah

L'ancienne star de Chelsea et commentateur télévisé Andy Townsend a déclaré que la forme de Salah était préoccupante, mais que les performances de ses coéquipiers ne pouvaient pas non plus être ignorées.

Townsend a déclaré à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football: « Liverpool a montré quelque chose en deuxième mi-temps contre Manchester City. En jouant vers le Kop, ils ont commencé à mettre la pression sur City, à les presser pour leur faire commettre quelques erreurs et à se soutenir mutuellement. Une fois qu'ils commencent à jouer comme ça, ils peuvent encore être une très bonne équipe, mais ils ont été trop irréguliers cette saison.

Soyons honnêtes, ils ont dû faire face à la situation de Mohamed Salah avant Noël, lorsqu'il est parti pour la CAN. Il est de retour maintenant, mais il n'a pas encore retrouvé son rythme. Je n'ai pas vu Mo Salah jouer comme nous savons qu'il en est capable. Il n'est plus brillant depuis un certain temps. Quant à savoir si Mo va retrouver son niveau, ou s'il va même vouloir le retrouver pour Slot compte tenu de ce qui s'est passé, c'est une autre question.

Virgil van Dijk aura 35 ans en juillet. Il ne va pas devenir plus rapide ni meilleur. C'est un fait. Ils ont de réels problèmes dans ce camp et dans leur équipe.

Florian Wirtz a disputé quelques mi-temps ici et là, mais il n'a pas encore montré qu'il était au niveau mondial. Il doit encore enchaîner les matchs pour que nous puissions tous nous dire : « Waouh, maintenant je comprends ». Il a eu quelques moments de gloire jusqu'à présent, mais nous n'avons pas encore vu cela. Pas vraiment.

Il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui suscitent également des interrogations. Alexis Mac Allister ne semble plus être le même joueur que l'année dernière. Il n'a joué qu'un rôle marginal au milieu du terrain, semblant incapable de diriger le jeu et de contrôler les choses pour Liverpool comme nous avions l'habitude de le voir.

Il n'y a pas que Salah. Il n'y a pas que Van Dijk. Il y a d'autres problèmes à résoudre dans ce vestiaire. Dominik Szoboszlai a été formidable. J'aime beaucoup Hugo Ekitike aussi. Je pense qu'il a toutes les chances de devenir un joueur de haut niveau à Anfield dans les années à venir. »