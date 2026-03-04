Liverpool et Wrexham s'affronteront lors d'une tournée de pré-saison aux États-Unis où l'équipe de Championship affrontera trois équipes de Premier League

Le match phare de la tournée verra Wrexham se rendre à New York pour affronter Liverpool au célèbre Yankee Stadium le mercredi 29 juillet. Il s'agit d'un événement majeur pour l'équipe de Phil Parkinson, qui opposera la sensation mondiale de Wrexham à la lignée historique des Reds dans l'une des arènes sportives les plus célèbres au monde. Ce match devrait être le clou du voyage, attirant des foules immenses et l'attention des médias internationaux.

Au vu de ce programme ambitieux, le manager de Wrexham, Parkinson, a fait part de son enthousiasme quant au niveau de la compétition. Parkinson a déclaré : « Nous sommes tous impatients de retourner aux États-Unis dans le cadre de notre préparation d'avant-saison. Nous avons bénéficié d'un soutien formidable lors de nos derniers voyages aux États-Unis, et nous sommes impatients de revoir nos supporters là-bas, tout en affrontant trois adversaires de qualité dans des matchs qui joueront un rôle clé dans notre préparation pour la saison 2026-27. »