Liverpool et Wrexham s'affronteront lors d'une tournée de pré-saison aux États-Unis où l'équipe de Championship affrontera trois équipes de Premier League
Wrexham revient aux États-Unis en 2026
Cette tournée marque la troisième visite du club aux États-Unis après deux précédentes expériences couronnées de succès en 2023 et 2024. Cette fois-ci, l'équipe du nord du Pays de Galles participera à la Summer Soccer Series, avec un programme qui la mènera à travers toute la côte Est. Les fans américains auront l'occasion d'assister à un spectacle unique, puisque les stars du documentaire affronteront des équipes d'élite dans des stades emblématiques.
Une confrontation avec les Reds au Yankee Stadium
Le match phare de la tournée verra Wrexham se rendre à New York pour affronter Liverpool au célèbre Yankee Stadium le mercredi 29 juillet. Il s'agit d'un événement majeur pour l'équipe de Phil Parkinson, qui opposera la sensation mondiale de Wrexham à la lignée historique des Reds dans l'une des arènes sportives les plus célèbres au monde. Ce match devrait être le clou du voyage, attirant des foules immenses et l'attention des médias internationaux.
Au vu de ce programme ambitieux, le manager de Wrexham, Parkinson, a fait part de son enthousiasme quant au niveau de la compétition. Parkinson a déclaré : « Nous sommes tous impatients de retourner aux États-Unis dans le cadre de notre préparation d'avant-saison. Nous avons bénéficié d'un soutien formidable lors de nos derniers voyages aux États-Unis, et nous sommes impatients de revoir nos supporters là-bas, tout en affrontant trois adversaires de qualité dans des matchs qui joueront un rôle clé dans notre préparation pour la saison 2026-27. »
Des tests difficiles contre Leeds et bien d'autres encore
Avant le match décisif à New York, la tournée débutera en Floride le 25 juillet, lorsque Wrexham affrontera Leeds au Raymond James Stadium de Tampa. Après le match contre Liverpool, les Red Dragons termineront leur périple américain le 2 août dans un cadre familier. Ils devraient retourner au Subaru Park de Philadelphie, où ils affronteront le Philadelphia Union en 2023, pour affronter Sunderland lors de la dernière étape de la tournée.
Le choix de Philadelphie revêt une importance particulière pour le club, car c'est la ville natale du coprésident Rob Mac. En affrontant Leeds, Liverpool et Sunderland, Wrexham s'assure de passer sa pré-saison face à des adversaires du plus haut niveau possible. Toutes les équipes figurant au programme de la tournée 2026 évoluent actuellement en Premier League, ce qui souligne l'immense croissance et l'ambition du club gallois qui poursuit son ascension dans la pyramide.
Expansion mondiale et fièvre de la Coupe du monde
Le calendrier de la tournée est également stratégique, puisqu'il coïncide avec la fièvre du football qui devrait s'emparer du continent lors de la Coupe du monde 2026. Michael Williamson, PDG de Wrexham, a souligné l'importance de cette fenêtre pour la croissance de la marque internationale du club. M. Williamson a déclaré : « Wrexham in the USA 2026 nous ramène aux États-Unis pour la première fois depuis 2024, année où la Coupe du monde de la FIFA se déroulera dans ce pays. »
Le PDG a également souligné le lien avec les supporters américains, ajoutant : « La tournée offre une fantastique opportunité à nos supporters, en particulier ceux qui vivent aux États-Unis, de suivre l'équipe en action lors de trois matchs très médiatisés. C'est passionnant de jouer pour la première fois en Floride et à New York, et bien sûr de retourner à Philadelphie, la ville natale de notre coprésident Rob Mac. Le fait que nous affrontions Leeds United, Liverpool et Sunderland, trois équipes qui évoluent actuellement en Premier League, promet trois grands moments sur de grandes scènes, et nous sommes impatients de voir et de rencontrer nos fans là-bas. »
