Les contrats de Salah et Alexander-Arnold accaparent les débats, mais c’est la gestion chaotique de Liverpool qui alimente cette situation.

Un choc entre Liverpool et Manchester United à Anfield est toujours un événement majeur, peu importe le contexte. Pourtant, ce dimanche, l’enjeu dépasse les simples rivalités sportives pour les Reds. Alors qu’ils dominent la Premier League, leur avance pourrait être réduite à trois points avant même le coup d’envoi. Une victoire est impérative, mais, curieusement, elle ne monopolise pas toute l’attention.

Les projecteurs se braquent sur Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah. Alors qu’une victoire contre un Manchester United au plus bas semble une formalité, Liverpool est confronté à un spectre bien plus inquiétant : perdre Alexander-Arnold, séduit par les sirènes du Real Madrid, et voir Salah, l’un des meilleurs joueurs du monde, jouer sa dernière saison à Anfield.

Ces incertitudes, qui éclipsent même le plus grand derby d’Angleterre de ce week-end, reflètent une gestion contractuelle défaillante. Si ces discussions venaient à perturber la quête de titre des Reds, à qui la faute ? Aux joueurs ? À leurs agents ? Ou à Liverpool, incapable d’anticiper ?