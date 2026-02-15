Getty Images Sport
Traduit par
Liverpool doit mener un combat acharné pour garder Dominik Szoboszlai après que le sélectionneur hongrois ait révélé le « rêve de jouer pour le Real Madrid » du milieu de terrain
Szoboszlai fait le buzz à Madrid
Selon MARCA, le Real Madrid a été alerté par les commentaires de Rossi, qui a affirmé que son capitaine hongrois, Szoboszlai, rêvait de représenter les Merengues.
Rossi aurait déclaré : « [Szoboszlai] a toujours eu un rêve : jouer pour le Real Madrid. En raison de la relation très étroite et directe que j'entretiens avec Dominik Szoboszlai depuis qu'il a commencé à jouer au football quand il était enfant, le Real Madrid a toujours été son rêve.
Je ne sais pas s'il pourra franchir ce pas, car la décision dépend de lui et aussi de son club.
Je n'exclus absolument pas la possibilité qu'il reste à Liverpool et y renouvelle son contrat, d'autant plus qu'il est très apprécié au sein du club. C'est un joueur très important pour Liverpool, et Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. »
- AFP
La star du Real Madrid en conflit avec Szoboszlai
Si Szoboszlai rejoint le Real Madrid dans un avenir proche, il pourrait être contraint de mettre fin à sa rivalité avec Arda Guler. Les deux joueurs se sont affrontés lors d'un match international en mars 2025, où la Turquie de Guler a battu la Hongrie de Szoboszlai 3-0.
Les tensions entre les deux joueurs se sont intensifiées lorsque Guler a fait taire Szoboszlai, qui a riposté en commentant « 1088 » sur la publication Instagram du meneur de jeu du Real Madrid, faisant référence au nombre de minutes qu'il avait jouées pour les Merengues jusqu'à ce moment-là en 2024-2025.
Quelques jours plus tard, après que Szoboszlai ait publié une photo sur Instagram célébrant son mariage avec sa compagne Borka Buzsik, ses commentaires ont été inondés de GIF et d'images de Guler postés par des fans turcs.
Szoboszlai pourrait-il rester à Liverpool ? Le point sur les négociations contractuelles
Il n'y a aucune garantie que Liverpool vende Szoboszlai, d'autant plus que les négociations contractuelles sont en cours. Cependant, le joueur de 25 ans, qui a été l'un des rares points positifs d'une saison difficile pour les Reds, a déclaré que son avenir ne dépendait pas de lui.
S'exprimant récemment au sujet des discussions sur un nouveau contrat, Szoboszlai a déclaré : « Rien pour l'instant, pour être honnête. Rien, à partir de maintenant... ce n'est pas entre mes mains. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de progrès, mais si une offre intéressante se présente, on verra.
Nous verrons ce qui se passera, en espérant que tout le monde sera satisfait à la fin. Bien sûr [que je veux rester]. J'aime la ville, j'aime le club, j'aime jouer avec ces gars, j'adore Anfield, j'adore les fans, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Cela ne dépend pas de moi. J'adorerais [rester]. Nous verrons bien. »
- AFP
Retour au score pour Szoboszlai après un carton rouge
Szoboszlai n'a pas participé à la victoire 1-0 de Liverpool à Sunderland en Premier League mercredi, après avoir écopé d'une suspension d'un match pour le carton rouge reçu en fin de match dimanche dernier lors de la défaite 2-1 à domicile contre Manchester City. Il a été réintégré dans le onze de départ samedi pour le match du quatrième tour de la FA Cup contre Brighton et a retrouvé le chemin des filets, Curtis Jones et Mohamed Salah marquant également lors de cette victoire 3-0.
Publicité