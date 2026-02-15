Liverpool doit mener un combat acharné pour garder Dominik Szoboszlai après que le sélectionneur hongrois ait révélé le « rêve de jouer pour le Real Madrid » du milieu de terrain

Selon MARCA, le Real Madrid a été alerté par les commentaires de Rossi, qui a affirmé que son capitaine hongrois, Szoboszlai, rêvait de représenter les Merengues.

Rossi aurait déclaré : « [Szoboszlai] a toujours eu un rêve : jouer pour le Real Madrid. En raison de la relation très étroite et directe que j'entretiens avec Dominik Szoboszlai depuis qu'il a commencé à jouer au football quand il était enfant, le Real Madrid a toujours été son rêve.

Je ne sais pas s'il pourra franchir ce pas, car la décision dépend de lui et aussi de son club.

Je n'exclus absolument pas la possibilité qu'il reste à Liverpool et y renouvelle son contrat, d'autant plus qu'il est très apprécié au sein du club. C'est un joueur très important pour Liverpool, et Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. »