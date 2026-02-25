Getty Images Sport
Lionel Messi révèle la manière « romantique » dont il a demandé sa femme Antonela Roccuzzo en mariage
De Rosario à Miami
Messi et Antonela sont des amoureux de longue date, puisqu'ils se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'ils étaient enfants en Argentine. Leur histoire d'amour a conduit le couple à voyager à travers le monde, Messi ayant passé la majeure partie de sa carrière à Barcelone avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, puis l'Inter Miami. Bien qu'elle soit mariée à l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, Antonela insiste sur le fait que sa vie est plutôt routinière. Elle a déclaré au magazine Grazia : « Nous aimons notre routine. C'est très important pour notre famille, cette structure. Nous nous levons très tôt, nous emmenons les enfants à l'école, puis j'essaie de m'entraîner au moins cinq fois par semaine. Ensuite, j'essaie de faire des réunions, des courses ou des séances photo pendant que les enfants sont à l'école. Puis je vais chercher les enfants et je les emmène à leurs activités de football ou extrascolaires. Ensuite, nous dînons et nous allons nous coucher. Nous sommes une famille normale. »
Comment Messi a fait sa demande
Messi a maintenant révélé comment il a fait sa demande lors d'une soirée à Barcelone.
« Nous étions déjà ensemble depuis de nombreuses années. Nous avions déjà Thiago et Mateo, nous avions déjà deux fils », a-t-il déclaré à Nahuel Guzmán dans le podcast Miro de Atrás.
« Et bien, un jour, nous sommes allés dîner à Barcelone, dans un hôtel, nous y avons passé la nuit, et c'est là que je lui ai demandé sa main, mais c'était plus ou moins déjà connu, ça devait l'être, mais c'était plutôt dans un style romantique.
Ce n'était pas comme si la chaîne s'était soudainement rompue un jour et que vous aviez dit : « Ah, marions-nous, c'est tout. » Non, non, c'était plus romantique, mais plus ou moins comme ça : fixer la date, quelque chose comme ça. Oui, parce que c'était déjà comme si le lien était officialisé. »
La famille Messi manque à Barcelone
Messi a également admis qu'il aimerait retourner vivre à Barcelone avec sa famille à l'avenir. Il est sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028 de la MLS, ce qui le mènera au-delà de son 40e anniversaire.
Il a déclaré à SPORT en novembre 2025 : « J'ai vraiment envie d'y retourner, Barcelone nous manque beaucoup. Ma femme, mes enfants et moi parlons constamment de Barcelone et de l'idée d'y retourner. Nous avons notre maison là-bas, tout, donc c'est ce que nous voulons. J'ai vraiment hâte de retourner au stade quand il sera terminé, car depuis que je suis parti pour Paris, je ne suis pas retourné au Camp Nou, et ensuite ils ont déménagé à Montjuic. »
Et ensuite ?
Après le coup d'envoi de la saison MLS le week-end dernier, marqué par une défaite face au LAFC, Messi va désormais se concentrer sur l'Inter Miami. Les Herons tenteront de remporter leurs premiers points de la saison lors de leur prochain match contre Orlando City. Messi devrait également participer à la Coupe du monde 2026 cet été avec l'Argentine, l'équipe de Lionel Scaloni ayant pour objectif de défendre son titre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
