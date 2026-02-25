Lionel Messi révèle la manière « romantique » dont il a demandé sa femme Antonela Roccuzzo en mariage

Messi a maintenant révélé comment il a fait sa demande lors d'une soirée à Barcelone.

« Nous étions déjà ensemble depuis de nombreuses années. Nous avions déjà Thiago et Mateo, nous avions déjà deux fils », a-t-il déclaré à Nahuel Guzmán dans le podcast Miro de Atrás.

« Et bien, un jour, nous sommes allés dîner à Barcelone, dans un hôtel, nous y avons passé la nuit, et c'est là que je lui ai demandé sa main, mais c'était plus ou moins déjà connu, ça devait l'être, mais c'était plutôt dans un style romantique.

Ce n'était pas comme si la chaîne s'était soudainement rompue un jour et que vous aviez dit : « Ah, marions-nous, c'est tout. » Non, non, c'était plus romantique, mais plus ou moins comme ça : fixer la date, quelque chose comme ça. Oui, parce que c'était déjà comme si le lien était officialisé. »