Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? L'ancienne star du Real Madrid et du PSG révèle que ces deux légendes ne l'ont pas autant impressionné qu'un attaquant « incroyable »
Navas snobe les icônes pour Neymar
Ayant partagé les vestiaires avec les plus grands noms du football à Madrid et au PSG, Navas a une vision unique de la grandeur. Le gardien vétéran a passé des années à défendre les cages derrière Ronaldo en Espagne avant de jouer aux côtés de Messi et Kylian Mbappé en France. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé d'identifier le joueur le plus doué naturellement, Navas a ignoré les multiples vainqueurs du Ballon d'Or.
Le « Flying Tico » a révélé que Neymar était le joueur qui l'avait vraiment impressionné sur le terrain d'entraînement et pendant les matchs. Malgré les palmarès historiques de Messi et Ronaldo, Navas a souligné le flair imprévisible et la maîtrise des deux pieds du Brésilien comme étant les traits qui le distinguent de tous les autres coéquipiers qu'il a côtoyés au cours de ses deux décennies au plus haut niveau.
« Nous parlons de grandes stars et des meilleurs joueurs des dernières décennies, mais en raison de son talent sur le terrain, Neymar m'a beaucoup impressionné », a déclaré Navas à AS. « Il faisait ce qu'il voulait avec le ballon, peu importe que ce soit du pied gauche ou du pied droit. Quand je le voyais jouer, j'avais l'impression de jouer avec mes enfants. Ney est un joueur incroyable. »
Navas n'est pas le seul à snober Messi et Ronaldo
Ces éloges interviennent à un moment où des questions se posent quant à la longévité du Brésilien, Neymar ayant admis qu'il pourrait prendre sa retraite du football professionnel à la fin de l'année 2026 après une série de blessures cauchemardesque.
L'évaluation du Costaricien rejoint celle d'autres personnalités du monde du football qui ont été fascinées par le talent de l'ancienne star du FC Barcelone. L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a admis que c'était Ronaldinho qui l'avait le plus impressionné, et Navas ressent clairement un lien similaire avec la magie du football brésilien.
Navas, qui a aujourd'hui 39 ans et joue actuellement pour les Pumas au Mexique, a également évoqué la longévité de ses anciens coéquipiers du Real Madrid, tels que Luka Modric et Cristiano Ronaldo, qui continuent de briller respectivement à l'AC Milan et à Al-Nassr.
Lorsqu'on lui a demandé si Modric ou Cristiano prendraient leur retraite avant lui, il a répondu : « On ne sait jamais, mais je peux attester que tous deux sont de grands professionnels. Dans le football, il n'y a ni secrets ni coïncidences. Tous deux ont bien travaillé et c'est pourquoi ils sont en pleine forme à leur âge. »
Intervention divine et magie de Zidane
Le gardien de but a passé cinq ans à Madrid, où il a remporté trois titres de Ligue des champions et un titre de champion d'Espagne. Sa carrière aurait toutefois pu prendre une tournure très différente en 2015, lorsque le fameux retard du « fax » a fait échouer son transfert à Manchester United le jour de la date limite. « Ils m'ont appelé chez moi vers quatre ou cinq heures de l'après-midi pour me proposer cette option. L'entraîneur de United (Louis van Gaal) m'a parlé pour me convaincre. Puis j'ai prié avec ma famille pour demander à Dieu que sa volonté soit faite. Le fax n'est pas arrivé à temps et c'était la réponse de Dieu à notre prière », a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé de commenter cet épisode étrange.
Navas est resté à Madrid et est devenu un pilier de l'équipe de Zinedine Zidane qui a remporté deux titres européens consécutifs entre 2016 et 2018. Il attribue cette période de domination sans précédent à la capacité unique du Français à gérer un vestiaire rempli d'egos.
« Zidane, sa façon de gérer les groupes et la confiance qu'il transmet aux joueurs sont très difficiles à trouver. Nous ne pouvions pas donner moins de 200 % à l'entraînement pour répondre à la façon dont cet homme agissait », a déclaré le gardien de but.
Un dernier chapitre au Mexique
À 39 ans, Navas ne montre aucun signe de ralentissement et continue d'afficher un niveau de performance élevé avec les Pumas dans la Liga MX. Bien qu'il se concentre actuellement sur ses engagements au Mexique, le gardien de but a déjà commencé à planifier sa vie après le football. Il a confirmé son intention de retourner dans la capitale espagnole, où il reste une figure très appréciée des fidèles madrilènes.
Navas a exprimé son désir de rester impliqué dans le Real Madrid d'une manière ou d'une autre une fois sa carrière terminée. Son attachement à la ville et au club reste l'une de ses principales motivations pour ses projets d'après-carrière. « Je vais jouer encore un peu parce que je me sens très bien, mais ma famille et moi avons prévu de retourner à Madrid parce que nous adorons cette ville », a-t-il déclaré.
