Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? L'ancienne star du Real Madrid et du PSG révèle que ces deux légendes ne l'ont pas autant impressionné qu'un attaquant « incroyable »

Ayant partagé les vestiaires avec les plus grands noms du football à Madrid et au PSG, Navas a une vision unique de la grandeur. Le gardien vétéran a passé des années à défendre les cages derrière Ronaldo en Espagne avant de jouer aux côtés de Messi et Kylian Mbappé en France. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé d'identifier le joueur le plus doué naturellement, Navas a ignoré les multiples vainqueurs du Ballon d'Or.

Le « Flying Tico » a révélé que Neymar était le joueur qui l'avait vraiment impressionné sur le terrain d'entraînement et pendant les matchs. Malgré les palmarès historiques de Messi et Ronaldo, Navas a souligné le flair imprévisible et la maîtrise des deux pieds du Brésilien comme étant les traits qui le distinguent de tous les autres coéquipiers qu'il a côtoyés au cours de ses deux décennies au plus haut niveau.

« Nous parlons de grandes stars et des meilleurs joueurs des dernières décennies, mais en raison de son talent sur le terrain, Neymar m'a beaucoup impressionné », a déclaré Navas à AS. « Il faisait ce qu'il voulait avec le ballon, peu importe que ce soit du pied gauche ou du pied droit. Quand je le voyais jouer, j'avais l'impression de jouer avec mes enfants. Ney est un joueur incroyable. »