« Lionel Messi est trop fort ! » - Presnel Kimpembe explique pourquoi son ancien coéquipier « fou » du PSG est meilleur que Cristiano Ronaldo

Le défenseur central français Kimpembe s'est exprimé sur la rivalité de longue date entre les deux icônes du football. Ayant partagé le vestiaire avec Messi au Parc des Princes entre 2021 et 2023, il a pu observer de près son génie au quotidien.

Se remémorant le moment où il a appris que l'attaquant allait rejoindre Paris, Kimpembe a admis que la nouvelle avait provoqué une onde de choc au sein de l'équipe. Il a ouvertement avoué sur la chaîne YouTube de Just Riadh : « L'arrivée de Leo Messi au PSG ? C'était fou... fou... J'étais comme un fou. Quand il arrive au PSG, tu es tellement heureux. Tu te dis : "Le meilleur joueur du monde est dans mon équipe." »