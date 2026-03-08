Getty/GOAL
« Lionel Messi est trop fort ! » - Presnel Kimpembe explique pourquoi son ancien coéquipier « fou » du PSG est meilleur que Cristiano Ronaldo
Kimpembe tranche le débat sur le GOAT
Le défenseur central français Kimpembe s'est exprimé sur la rivalité de longue date entre les deux icônes du football. Ayant partagé le vestiaire avec Messi au Parc des Princes entre 2021 et 2023, il a pu observer de près son génie au quotidien.
Se remémorant le moment où il a appris que l'attaquant allait rejoindre Paris, Kimpembe a admis que la nouvelle avait provoqué une onde de choc au sein de l'équipe. Il a ouvertement avoué sur la chaîne YouTube de Just Riadh : « L'arrivée de Leo Messi au PSG ? C'était fou... fou... J'étais comme un fou. Quand il arrive au PSG, tu es tellement heureux. Tu te dis : "Le meilleur joueur du monde est dans mon équipe." »
La différence entre le talent et le travail acharné
Lorsqu'on lui a explicitement demandé de choisir entre les deux plus grands joueurs de l'ère moderne, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 s'est montré catégorique dans son choix. Kimpembe a déclaré : « Je les aime tous les deux, mais je dirais l'équipe Messi. Il est trop fort. J'aime aussi beaucoup Ronaldo, parce qu'on sait qu'il travaille dur. Messi est né avec ce talent. Ronaldo est également né avec ce talent, mais il l'a façonné à sa manière.
Messi est trop fort, mon frère. Quand on jouait au rondo avec lui, sa technique était incroyable... On essayait de le presser, mais il avait déjà tout vu et nous feintait... C'était dingue. »
Des chemins divergents pour les légendes du football
Depuis leur collaboration, les protagonistes de cette grande rivalité ont évolué sur différents continents. Messi domine désormais la Major League Soccer avec l'Inter Miami, prolongeant récemment son contrat jusqu'en 2028 et marquant déjà trois buts lors de ses trois premiers matchs de la saison 2026.
Pendant ce temps, Ronaldo, 41 ans, est victime d'une blessure aux ischio-jambiers en Arabie saoudite. Malgré ce contretemps physique avec Al-Nassr, il reste très concentré sur l'objectif incroyable de 1 000 buts officiels, après en avoir déjà marqué 965. Il nourrit toujours l'ambition de remporter son premier titre majeur avec le club et de mener le Portugal à la gloire en Coupe du monde, alors que sa carrière touche à sa fin.
Le nouveau chapitre de Kimpembe
Kimpembe, 30 ans, a également vu sa carrière prendre un tournant inattendu après avoir passé toute sa carrière dans le même club. Entré au centre de formation du PSG à l'âge de 10 ans, il a accumulé 241 apparitions et 26 trophées en 11 saisons, dont la Ligue des champions 2025 et huit titres de Ligue 1. Après avoir connu une série de blessures graves, il a rejoint le Qatar SC au Moyen-Orient.
