Lionel Messi envisage un retour officiel à Barcelone après avoir planifié son avenir familial

Huit fois vainqueur du Ballon d'Or, Messi espérait rester fidèle à un seul club après avoir quitté le célèbre centre de formation La Masia. L'histoire a été réécrite avec Barcelone, qui a battu d'innombrables records.

Il a inscrit 672 buts pour les Blaugrana en 778 apparitions, les aidant à remporter 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions. Ses liens professionnels avec le Barça ont pris fin à l'expiration d'un contrat lucratif.

Les problèmes financiers du Camp Nou ont empêché toute prolongation de contrat, et Messi a rejoint le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre. Sa famille a eu du mal à s'installer en France et, après deux saisons au Parc des Princes, il a cherché un nouveau défi.

Il a accepté l'invitation de David Beckham pour poursuivre le rêve américain en 2023. Messi a renforcé sa position de joueur le plus titré de tous les temps en jouant aux États-Unis, remportant la Leagues Cup, le Supporters' Shield et la MLS Cup.