Lionel Messi envisage un retour officiel à Barcelone après avoir planifié son avenir familial
De Barcelone à Miami : le parcours professionnel de Messi
Huit fois vainqueur du Ballon d'Or, Messi espérait rester fidèle à un seul club après avoir quitté le célèbre centre de formation La Masia. L'histoire a été réécrite avec Barcelone, qui a battu d'innombrables records.
Il a inscrit 672 buts pour les Blaugrana en 778 apparitions, les aidant à remporter 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions. Ses liens professionnels avec le Barça ont pris fin à l'expiration d'un contrat lucratif.
Les problèmes financiers du Camp Nou ont empêché toute prolongation de contrat, et Messi a rejoint le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre. Sa famille a eu du mal à s'installer en France et, après deux saisons au Parc des Princes, il a cherché un nouveau défi.
Il a accepté l'invitation de David Beckham pour poursuivre le rêve américain en 2023. Messi a renforcé sa position de joueur le plus titré de tous les temps en jouant aux États-Unis, remportant la Leagues Cup, le Supporters' Shield et la MLS Cup.
Messi et Antonela prévoient de revenir à Barcelone
De nouvelles conditions ont été convenues dans le sud de la Floride, la famille Messi se sentant désormais chez elle aux États-Unis. Cependant, des plans sont en cours d'élaboration pour revenir vers ce qui reste leur foyer spirituel.
Messi a déclaré à SPORT en novembre 2025 : « J'ai vraiment envie d'y retourner, Barcelone nous manque beaucoup. Ma femme, mes enfants et moi parlons constamment de Barcelone et de l'idée d'y retourner. Nous avons notre maison là-bas, tout, donc c'est ce que nous voulons. J'ai vraiment hâte de retourner au stade quand il sera terminé, car depuis que je suis parti pour Paris, je ne suis pas retourné au Camp Nou, et ensuite ils ont déménagé à Montjuic. »
Messi retournera-t-il à Barcelone une fois sa carrière terminée ?
Messi s'est récemment rendu en secret au Camp Nou, après avoir vu ce stade emblématique subir un lifting complet. Un retour à Barcelone a été exclu, en raison des relations tendues avec l'actuel président du Barça, Joan Laporta.
Il a été régulièrement suggéré qu'un match amical ou une rencontre exhibition pourrait être organisé afin de permettre à Messi de fouler une dernière fois la pelouse du Camp Nou et de faire ses adieux à ses fidèles supporters, qui le considèrent toujours comme le plus grand joueur de tous les temps.
Une statue a également été envisagée pour la superstar sud-américaine, afin de l'immortaliser dans le cadre qui a fait de lui une icône mondiale, mais aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine depuis que Laporta a lancé l'idée.
Barcelone redeviendra toutefois son port d'attache à un moment donné. Une fois qu'il aura raccroché les crampons pour la dernière fois, mettant ainsi fin à une carrière remarquable, le clan Messi pourra retourner sur les côtes espagnoles.
SPORT a déclaré dans une mise à jour sur cette situation : « Comme il l'a expliqué dans une récente interview, Leo Messi prévoit de revenir à Barcelone une fois son contrat avec la MLS terminé. À l'avenir, il reviendra pour devenir un véritable Barcelonais.
Après avoir pris sa retraite du football, toute la famille est d'accord pour qu'il revienne vivre à Barcelone,
où il possède toujours une maison. C'est alors qu'il sera disposé à s'impliquer davantage dans les activités quotidiennes du club. Son souhait initial serait de rejoindre l'équipe de direction sportive avec un président en qui il a confiance. »
Rôle de directeur au Camp Nou ? L'avenir de Messi
Messi s'est toujours tenu à l'écart de toute carrière d'entraîneur, car cet homme humble de 38 ans n'est pas du genre à crier et à hurler depuis le banc de touche. Un poste de directeur ou d'ambassadeur au sein du FC Barcelone lui conviendrait toutefois parfaitement.
Les portes lui resteront toujours ouvertes, mais pour l'instant, Messi se concentre sur la conquête de nouveaux trophées majeurs avec l'Inter Miami - alors que d'autres signatures prestigieuses sont envisagées - et sur la défense du titre de champion du monde de l'Argentine à l'été 2026.
