Lionel Messi « devait marquer tout le temps » à Barcelone, sinon il était malheureux, révèle un ancien coéquipier

L'ancien international français Umtiti a confié à The Elevate House l'état d'esprit de Messi : « En tant que personne, il est au top. Il comprend que même si l'on a tout gagné, il ne sert à rien de se croire supérieur.

Il n'y en a qu'un, c'est Leo. À tous les niveaux. Lui seul est capable de gagner un match, et très peu de gens peuvent le faire. Si nous gagnions 4-0 et qu'il ne marquait pas, il n'était pas content. Dans sa tête, c'était clair : il devait marquer à chaque fois. C'est la marque des grands. »

Umtiti, qui a remporté la Coupe du monde en 2018 alors qu'il était sous contrat avec Barcelone, a ajouté ce qui rend Messi si spécial : « [Il] est un tueur devant le but. Il savait exactement quand accélérer et quand ralentir le jeu. Il regarde toujours à gauche et à droite, vérifiant le positionnement de chacun. Il a toujours un avantage en termes de temps. Il n'y a pas de recette pour défendre Leo, il est imprévisible. »