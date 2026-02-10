Getty Images
Lionel Messi « devait marquer tout le temps » à Barcelone, sinon il était malheureux, révèle un ancien coéquipier
L'humble Messi aide ses coéquipiers à se sentir à l'aise
Umtiti a rejoint le Camp Nou en 2016 et est resté en Catalogne jusqu'à la fin du contrat de Messi avec le Barça en 2021. Il a vu le plus grand joueur de tous les temps marquer au moins 30 buts au cours de cinq saisons consécutives, franchissant même la barre des 50 buts à deux reprises.
Messi a aidé Barcelone à remporter la Liga et la Copa del Rey pendant cette période, le joueur le plus titré de l'histoire cherchant toujours la perfection. C'est un personnage humble, qui aide ses coéquipiers à se sentir à l'aise en sa présence et qui établit des normes individuelles que les autres aspirent à imiter.
Qu'est-ce qui rend Messi si spécial ?
L'ancien international français Umtiti a confié à The Elevate House l'état d'esprit de Messi : « En tant que personne, il est au top. Il comprend que même si l'on a tout gagné, il ne sert à rien de se croire supérieur.
Il n'y en a qu'un, c'est Leo. À tous les niveaux. Lui seul est capable de gagner un match, et très peu de gens peuvent le faire. Si nous gagnions 4-0 et qu'il ne marquait pas, il n'était pas content. Dans sa tête, c'était clair : il devait marquer à chaque fois. C'est la marque des grands. »
Umtiti, qui a remporté la Coupe du monde en 2018 alors qu'il était sous contrat avec Barcelone, a ajouté ce qui rend Messi si spécial : « [Il] est un tueur devant le but. Il savait exactement quand accélérer et quand ralentir le jeu. Il regarde toujours à gauche et à droite, vérifiant le positionnement de chacun. Il a toujours un avantage en termes de temps. Il n'y a pas de recette pour défendre Leo, il est imprévisible. »
Umtiti a travaillé avec les plus grands joueurs de tous les temps au Camp Nou.
Tout en travaillant avec des attaquants redoutables au Camp Nou, notamment Luis Suarez et Neymar, Umtiti a également eu l'occasion de jouer aux côtés de défenseurs légendaires.
Il a déclaré à propos d'un autre grand joueur du Barça, Gerard Piqué : « [C'est] l'un des meilleurs défenseurs avec lesquels j'ai joué. Il n'était pas le plus travailleur, car il était déjà au top physiquement, mais il avait une incroyable lecture du jeu. Même si nous menions 3 ou 4-0, il voulait toujours monter pour marquer son but ! »
Barcelone est resté au sommet des compétitions nationales, continentales et mondiales, car l'accent est toujours mis sur les résultats sportifs, le club faisant tout son possible pour éviter toute distraction.
À ce sujet, Umtiti a déclaré : « Au Barça, les joueurs ne s'occupent que du football. Tout le reste est géré, ce qui permet de se concentrer. Il n'était pas question d'aller à l'hôtel la veille. On arrivait au stade deux heures à l'avance. Ils vous responsabilisent, ils vous traitent comme un professionnel. »
La méthode barcelonaise : qu'est-ce qui différencie les géants de la Liga ?
Les Blaugrana sont également réputés pour former des superstars issues de leur propre centre de formation. Le légendaire système de formation de La Masia a vu naître des joueurs tels que Messi, Xavi, Andres Iniesta et Lamine Yamal.
Tous ceux qui sont recrutés dans l'équipe première, que ce soit via le système de formation ou sur le marché des transferts, sont sensibilisés à la nécessité de rester humbles. Umtiti estime que l'humilité aide à obtenir des résultats positifs.
Il explique en quoi la vie au Barça diffère de celle dans les clubs d'autres pays : « En France, lorsque vous signez votre premier contrat, certains ont déjà une grande confiance en eux. Ce n'est pas le cas au Barça. Les gens étaient simples, ils venaient s'entraîner avec les vêtements de leurs sponsors. Cela vous aide à garder les pieds sur terre. »
Barcelone a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne cette saison. Le club est également en demi-finale de la Copa del Rey, en huitièmes de finale de la Ligue des champions et occupe la première place du classement de la Liga avec un point d'avance. Messi, qui fait désormais partie de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, fait partie de ceux qui regardent de loin les Blaugrana tenter de construire sur les fondations qu'il a lui-même posées.
