GOAL fait le classement des meilleurs footballeurs ayant joué pour le Barça depuis 2000, basé sur le talent, les trophées, la longévité et l'impact.

Peu de clubs ont connu autant de hauts glorieux et de bas dévastateurs que Barcelone depuis le début du siècle. Les Catalans ont vécu une ère de succès sans précédent, avec quatre de leurs cinq triomphes en Coupe d'Europe entre 2006 et 2015, grâce principalement à un groupe exceptionnel de joueurs issus de La Masia. Une flopée de talents guidée par le plus grand joueur de tous les temps, Lionel Messi.

Cependant, le départ de l'Argentin en 2021 a eu lieu pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du club. L'exfiltration de la Pulga étant devenue nécessaire en raison d'une mauvaise gestion financière et de dépenses imprudentes qui ont laissé les Blaugrana au bord de la faillite.

Donc, dire que les 25 dernières années ont été mouvementées serait un grand euphémisme, d'autant plus que le Barça a toujours réussi à aligner des talents exceptionnels sur le terrain, quoi qu'il se passe en dehors. Comme le souligne la force de l'effectif actuel.

L'article continue ci-dessous

Mais qui sont les meilleurs joueurs à avoir joué pour les Blaugrana depuis 2000 ? GOAL présente son top 25 ci-dessous. Et, comme toujours, nous vous encourageons à nous faire part de vos réflexions - et de vos désacords - dans la section des commentaires !