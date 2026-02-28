Lille, Bruno Genesio défie la FFF pour le ramadan

Trois jours après avoir validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade (2-0, 2-1 cumulé), le LOSC Lille retrouve la Ligue 1 avec la réception du FC Nantes (dimanche, 17h 15). Sixièmes au classement provisoire, les Dogues (37 pts) peuvent provisoirement revenir à hauteur de l’Olympique de Marseille (4e, 40 pts) en cas de succès, mettant ainsi la pression avant la suite du week-end.

Mais le coup d’envoi programmé à 17h15 pose une question particulière : la rupture du jeûne interviendra à 18h34, alors que la rencontre sera toujours en cours. Le ramadan, débuté le 17 février selon les indications du club, place donc plusieurs joueurs dans une situation spécifique. Contrairement à la Premier League, qui autorise depuis 2021 de brèves interruptions pour permettre aux joueurs musulmans de s’alimenter, aucune disposition similaire n’a été officialisée en France.