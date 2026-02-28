Entre calendrier européen et course à l’Europe en Ligue 1, Lille avance sur une ligne de crête. Mais à l’approche de la réception de Nantes, un autre sujet s’invite dans le débat : la gestion du ramadan en plein match. Sans pause officielle prévue par les instances françaises, le club nordiste a décidé d’anticiper. Une organisation millimétrée qui interpelle.
Lille, Bruno Genesio défie la FFF pour le ramadan
- AFP
Un contexte sportif tendu avant Lille-Nantes
Trois jours après avoir validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade (2-0, 2-1 cumulé), le LOSC Lille retrouve la Ligue 1 avec la réception du FC Nantes (dimanche, 17h 15). Sixièmes au classement provisoire, les Dogues (37 pts) peuvent provisoirement revenir à hauteur de l’Olympique de Marseille (4e, 40 pts) en cas de succès, mettant ainsi la pression avant la suite du week-end.
Mais le coup d’envoi programmé à 17h15 pose une question particulière : la rupture du jeûne interviendra à 18h34, alors que la rencontre sera toujours en cours. Le ramadan, débuté le 17 février selon les indications du club, place donc plusieurs joueurs dans une situation spécifique. Contrairement à la Premier League, qui autorise depuis 2021 de brèves interruptions pour permettre aux joueurs musulmans de s’alimenter, aucune disposition similaire n’a été officialisée en France.
- AFP
La position ferme de la FFF sur les pauses ramadan
La ligne défendue par la Fédération Française de Football demeure inchangée. Son règlement précise que "sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci: tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ou tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande." Un cadre strict qui exclut, de fait, l’instauration d’une pause officielle dédiée à la rupture du jeûne.
Face à cette absence d’aménagement fédéral, Bruno Genesio a expliqué en conférence de presse, comme le rapporte RMC Sport, la stratégie mise en place en interne : "On a l'habitude, on a des gens spécialisés dans le staff qui sont là pour ça et qui sont au service des joueurs qui font le jeûne. (...) Quand c'est au milieu du match, on arrive toujours avec des temps morts à pouvoir leur donner des barres énergétiques, des boissons", a détaillé le technicien nordiste.
- AFP
Bruno Genesio annonce une pause ramadan pour ses joueurs
Au-delà du match lui-même, Bruno Genesio a précisé l’organisation logistique prévue autour de la rencontre : "Ce soir, on est au vert donc il y aura le repas de ce soir. Tout est organisé pour que demain matin, ils puissent aussi prendre leur repas et ensuite pouvoir se reposer. Je pense aussi que c'est une habitude que le corps prend, les joueurs qui font le jeûne ont cette habitude-là maintenant. C'est vrai que pour demain, on joue à 17h15, donc peut-être qu'en deuxième mi-temps il y aura la possibilité - sûrement d'ailleurs - de leur donner quelque chose pour qu'ils s'alimentent et qu'ils puissent bien terminer le match, surtout avec la répétition des efforts."
Dans un sprint final où chaque point compte, le LOSC tente ainsi de conjuguer performance sportive et respect des pratiques individuelles, sans contrevenir au cadre réglementaire national. À l’heure où le débat sur l’adaptation du football professionnel au ramadan revient régulièrement sur la table, la gestion lilloise illustre une voie pragmatique : celle d’une organisation interne optimisée, faute d’évolution institutionnelle. Dimanche, au-delà de l’enjeu comptable, Lille jouera aussi un match d’équilibre.