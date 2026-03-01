Ligue 1, Wesley Said met le RC Lens dans l'embarras

Wesley Said, actuellement en fin de contrat, est au cœur de ces discussions. Selon But Football Club qui cite Africafoot, des désaccords subsistent sur la durée et le salaire de sa future prolongation, alors que le club souhaite maintenir sa santé financière intacte. Le joueur, auteur d’une saison remarquable avec 10 buts et 2 passes décisives, dispose d’atouts pour négocier et pourrait également envisager un départ à l’étranger. Le RC Lens, conscient de l’importance de son attaquant, doit trouver un équilibre entre ses performances sur le terrain et ses exigences contractuelles.

À 31 ans en avril, Wesley Said se trouve à un moment charnière de sa carrière. Dans une récente déclaration, il expliquait : « Bien ici. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. J’arrive à un moment charnière, ce sont des discussions que l’on devra avoir prochainement. Je suis très heureux ici, mais je me concentre sur ma saison. Et même si je dois continuer ici, ça sera un réel plaisir. » Ces propos montrent son attachement au RC Lens tout en laissant transparaître ses ambitions personnelles, ce qui pourrait complexifier les négociations.