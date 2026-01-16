Ligue 1, la décision forte de l'OL pour Orel Mangala

Recruté il y a deux ans pour près de 30 millions d’euros, Orel Mangala a longtemps dû patienter avant de s’imposer durablement dans le Rhône. Après des débuts contrastés à Lyon, Orel Mangala avait été prêté à Everton la saison passée, où il avait retrouvé de la continuité et livré une campagne solide en Premier League (22 matches, 1 but). Mais le 25 janvier 2025, face à Brighton, la trajectoire du milieu de terrain belge s’est brutalement interrompue avec une rupture des ligaments croisés, plongeant Orel Mangala dans une longue période de rééducation.

Opéré puis éloigné des terrains durant de longs mois, Orel Mangala a finalement retrouvé la compétition en ce début d’année. Désormais sous la direction de Paulo Fonseca, Orel Mangala monte progressivement en puissance. Avec quatre apparitions déjà enregistrées depuis son retour - deux en Ligue 1 et deux en Coupe de France - le joueur de 27 ans retrouve ses sensations et se projette à nouveau. En conférence de presse il y a quelques jours, Orel Mangala a confié : « Ce n’était pas une année facile mais j’ai été très bien entouré par le club, par ma famille et par mes amis, tout le monde m’a soutenu. Aujourd’hui, je suis très heureux de faire partie de l’équipe à nouveau. L’année 2026 sera importante pour moi. Je veux redevenir titulaire à l’OL et pourquoi pas participer à la Coupe du Monde. »