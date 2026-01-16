Revenu progressivement sur les terrains après une longue absence, Orel Mangala aborde un tournant décisif de sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Longtemps freiné par une grave blessure, l’international belge retrouve du rythme, au moment même où le mercato hivernal suscite des convoitises. Pourtant, en interne, l’OL a tranché. Derrière ce retour discret mais méthodique, une décision forte a été prise concernant Orel Mangala, révélatrice des ambitions lyonnaises pour la deuxième partie de saison.
Ligue 1, la décision forte de l'OL pour Orel Mangala
Le retour d’Orel Mangala après une longue traversée du désert
Recruté il y a deux ans pour près de 30 millions d’euros, Orel Mangala a longtemps dû patienter avant de s’imposer durablement dans le Rhône. Après des débuts contrastés à Lyon, Orel Mangala avait été prêté à Everton la saison passée, où il avait retrouvé de la continuité et livré une campagne solide en Premier League (22 matches, 1 but). Mais le 25 janvier 2025, face à Brighton, la trajectoire du milieu de terrain belge s’est brutalement interrompue avec une rupture des ligaments croisés, plongeant Orel Mangala dans une longue période de rééducation.
Opéré puis éloigné des terrains durant de longs mois, Orel Mangala a finalement retrouvé la compétition en ce début d’année. Désormais sous la direction de Paulo Fonseca, Orel Mangala monte progressivement en puissance. Avec quatre apparitions déjà enregistrées depuis son retour - deux en Ligue 1 et deux en Coupe de France - le joueur de 27 ans retrouve ses sensations et se projette à nouveau. En conférence de presse il y a quelques jours, Orel Mangala a confié : « Ce n’était pas une année facile mais j’ai été très bien entouré par le club, par ma famille et par mes amis, tout le monde m’a soutenu. Aujourd’hui, je suis très heureux de faire partie de l’équipe à nouveau. L’année 2026 sera importante pour moi. Je veux redevenir titulaire à l’OL et pourquoi pas participer à la Coupe du Monde. »
Orel Mangala courtisé sur le marché des transferts
Ce retour progressif d’Orel Mangala ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. Fort d’une expérience conséquente au plus haut niveau - 72 matches de Bundesliga, 66 de Premier League et 11 de Ligue 1 - Orel Mangala reste un joueur à forte valeur ajoutée. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs étrangers, notamment en Italie, se sont récemment renseignés sur la situation du milieu belge, attirés par son profil complet et par une cote estimée autour de la dizaine de millions d’euros.
Avide de temps de jeu et animé par l’objectif du Mondial 2026 avec la Belgique, Orel Mangala représente une opportunité intéressante pour des formations en quête de renfort immédiat. Toutefois, malgré ces sollicitations et l’approche du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais n’a jamais laissé planer le doute concernant l’avenir d’Orel Mangala, dont le contrat court jusqu’en juin 2028.
L’OL refuse de laisser partir Orel Mangala
À Lyon, la position est claire et assumée. À en croire les révélations de Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais ne compte absolument pas se séparer d’Orel Mangala cet hiver. Considéré comme une véritable « recrue de l’intérieur », Orel Mangala est perçu par la direction comme un élément clé pour la suite de la saison. Engagé sur trois tableaux (Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France), le club rhodanien souhaite s’appuyer sur un effectif étoffé et expérimenté.
Paulo Fonseca, qui supervise la montée en puissance d’Orel Mangala, voit en lui un atout majeur pour stabiliser l’entrejeu. À mesure que sa condition physique s’améliore, Orel Mangala est appelé à jouer un rôle central dans le projet lyonnais, avec l’ambition de retrouver le niveau qui était le sien en Premier League. En fermant la porte à un départ, l’OL envoie un message fort : pour la seconde partie de saison, Orel Mangala fait pleinement partie des plans.