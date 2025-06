Ligue 1 : Comment le retrait de Canal+ met en péril le plan à 500 millions d'euros

Coup de tonnerre ! Canal+ "jette l'éponge" et renonce à distribuer la future chaîne Ligue 1. Le projet LFP Media est-il en péril avant même de démarrer ?

À six semaines du coup d'envoi de la saison 2025-2026, le football français plonge dans une nouvelle crise existentielle. Alors que tous les regards étaient tournés vers le lancement de LFP Media, la nouvelle chaîne 100% Ligue 1, le partenaire historique et tant attendu, Canal+, a claqué la porte avec fracas. Dans une interview accordée à L'Équipe, son président Maxime Saada a annoncé l'arrêt brutal des négociations, laissant le projet de Nicolas De Tavernost orphelin de son principal distributeur potentiel. Pour la LFP, qui promettait 500 millions d'euros annuels aux clubs, c'est un séisme. Le compte à rebours est lancé pour trouver un plan B et éviter un troisième crash industriel en cinq ans.