Libérez Rio ! Le jeune prodige de Liverpool Ngumoha a besoin de jouer régulièrement alors que Mohamed Salah et Cody Gakpo continuent de peiner

Slot a tout à fait raison de protéger Ngumoha contre le risque de surmenage. Ce n'est pas un hasard si certains des adolescents les plus talentueux du football anglais, Michael Owen, Wayne Rooney et Sterling, étaient pratiquement épuisés à l'âge de 30 ans, après avoir été surmenés alors que leur corps était encore en pleine croissance.
C'est un point que Slot a même soulevé en discutant de la blessure d'un autre jeune joueur prometteur de Liverpool, Jayden Danns, avant le match de la FA Cup contre Barnsley le mois dernier.
« Jayden n'est pas assez en forme pour jouer », a déclaré le Néerlandais aux journalistes. « Il ne s'entraîne même pas, si je ne me trompe pas. Il fait partie des joueurs qui ont subi une fracture de stress parce qu'ils étaient jeunes et, d'après ce qu'on nous a dit, un peu trop entraînés. C'est pourquoi nous sommes si prudents avec Rio Ngumoha, en lui accordant deux jours de repos par semaine si possible, afin qu'il ne subisse pas le même sort. »
C'est certainement une approche judicieuse. S'il est bien pris en charge, Ngumoha pourrait être un atout extrêmement précieux pour Liverpool pendant les 15 prochaines années, et il ne faut pas oublier qu'après avoir débuté contre Barnsley, il a souffert de crampes avant d'être remplacé à la 73e minute.
« Cela montre, à vous comme à Rio, qu'il est encore très difficile d'être prêt pour 90 minutes en Premier League, qui est encore plus intense que [la FA Cup] », a souligné Slot. « Mais c'est tout à fait normal pour un joueur de 17 ans, ne vous y trompez pas. C'est déjà formidable pour lui, pour Liverpool et pour tous ceux qui nous suivent qu'un joueur de 17 ans joue autant de minutes sous le maillot de Liverpool.
Espérons donc qu'il pourra continuer et que nous pourrons le faire progresser vers les 90 minutes au niveau de la Premier League. »