Libérez Rio ! Le jeune prodige de Liverpool Ngumoha a besoin de jouer régulièrement alors que Mohamed Salah et Cody Gakpo continuent de peiner

Liverpool était secrètement ravi d'avoir convaincu Ngumoha de quitter Stamford Bridge pour Anfield à l'été 2024, mais les Reds ont, sans surprise, fait tout leur possible pour minimiser publiquement l'engouement suscité par un joueur déjà présenté comme « le nouveau Raheem Sterling ».

Cependant, la déception de John Terry de voir Chelsea perdre « un joueur de très haut niveau » au profit d'un rival de Premier League nous a tout dit sur le potentiel mondial de Ngumoha.

« C'est un garçon très ambitieux qui voulait jouer en équipe première et qui pensait que c'était son chemin vers l'équipe première de Liverpool. Je suis toujours en contact avec lui, mais c'est tout simplement un joueur fantastique », a déclaré Terry au Sun. « Nous avions une très bonne équipe des moins de 14 ans et il en était un élément important. On ne voit plus beaucoup de joueurs aussi passionnants que lui. Au fil des ans, il y en aura beaucoup d'autres que l'académie perdra, mais il y en a toujours un qui vous fait penser : « Je suis un peu déçu que nous ayons raté celui-là. »

C'était un joueur très sûr de lui, qui prenait le ballon sur son pied arrière, avec beaucoup de personnalité, très confiant en lui. Depuis que des joueurs comme [Eden] Hazard et Joe Cole, qui sont très sûrs d'eux et font se lever les fans, ont quitté le club... Je pense que le football est devenu un peu fade et un peu trop tactique au cours des quatre ou cinq dernières années. »