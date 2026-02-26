Goal.com
Rio Ngumoha Liverpool GFXGetty/GOAL
Libérez Rio ! Le jeune prodige de Liverpool Ngumoha a besoin de jouer régulièrement alors que Mohamed Salah et Cody Gakpo continuent de peiner

Arne Slot a judicieusement fait appel à Rio Ngumoha pour aider Liverpool à se sortir d'une situation délicate dimanche à Nottingham Forest, mais ce faisant, l'adolescent a ironiquement mis son entraîneur dans une position délicate. Slot a passé la majeure partie de la saison à essayer de gérer avec soin le temps de jeu de Ngumoha, ainsi que les attentes considérables qui entourent l'un des espoirs les plus prometteurs du football anglais.

Cependant, après avoir vu l'ailier renverser la situation au City Ground, le Néerlandais n'a plus aucune raison de retenir Ngumoha, et pas seulement parce qu'il est déjà clairement capable de tourmenter les arrières latéraux de Premier League.

À ce stade, le produit de l'académie de Chelsea semble également beaucoup plus dangereux en attaque que Mohamed Salah et Cody Gakpo. Comme l'a écrit Daniel Sturridge sur X après la victoire cruciale 1-0 à Nottingham, « Chaque fois que je regarde Rio Ngumoha, il semble électrique. Direct, intrépide, il essaie toujours d'influencer le jeu. Il mérite plus de temps de jeu. C'est aussi simple que ça. »

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    « Nous sommes déçus d'avoir raté cette occasion. »

    Liverpool était secrètement ravi d'avoir convaincu Ngumoha de quitter Stamford Bridge pour Anfield à l'été 2024, mais les Reds ont, sans surprise, fait tout leur possible pour minimiser publiquement l'engouement suscité par un joueur déjà présenté comme « le nouveau Raheem Sterling ».

    Cependant, la déception de John Terry de voir Chelsea perdre « un joueur de très haut niveau » au profit d'un rival de Premier League nous a tout dit sur le potentiel mondial de Ngumoha.

    « C'est un garçon très ambitieux qui voulait jouer en équipe première et qui pensait que c'était son chemin vers l'équipe première de Liverpool. Je suis toujours en contact avec lui, mais c'est tout simplement un joueur fantastique », a déclaré Terry au Sun. « Nous avions une très bonne équipe des moins de 14 ans et il en était un élément important. On ne voit plus beaucoup de joueurs aussi passionnants que lui. Au fil des ans, il y en aura beaucoup d'autres que l'académie perdra, mais il y en a toujours un qui vous fait penser : « Je suis un peu déçu que nous ayons raté celui-là. »

    C'était un joueur très sûr de lui, qui prenait le ballon sur son pied arrière, avec beaucoup de personnalité, très confiant en lui. Depuis que des joueurs comme [Eden] Hazard et Joe Cole, qui sont très sûrs d'eux et font se lever les fans, ont quitté le club... Je pense que le football est devenu un peu fade et un peu trop tactique au cours des quatre ou cinq dernières années. »

  • Liverpool v Accrington Stanley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    « Les fans ont aimé ce qu'ils ont vu. »

    Il n'a pas fallu longtemps à Slot pour arriver à la même conclusion que Terry, à savoir que Ngumoha était un talent rare, apprécié du public, capable de déjouer les professionnels chevronnés grâce à ses talents de dribbleur redoutables.

    « Chaque fois qu'il vient s'entraîner avec nous, nous voyons ses qualités », a déclaré Slot après que Ngumoha, âgé de 16 ans, soit devenu le plus jeune joueur à avoir jamais représenté Liverpool en FA Cup lors du match du troisième tour de la saison dernière contre Accrington Stanley à Anfield. « Il peut dominer les situations de un contre un, il est très rapide sur ses appuis, il peut changer de direction très rapidement.

    Je suis donc toujours heureux lorsqu'un joueur fait ses débuts et montre ce que nous voyons à l'entraînement, afin que les fans puissent le voir aussi. Et cela se ressentait dans la réaction des fans dans le stade en première mi-temps et lorsque je l'ai remplacé : ils ont aimé ce qu'ils ont vu. »

    Ils ont toutefois été encore plus impressionnés par les performances de Ngumoha lors de la pré-saison l'été dernier.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Prouver quelque chose »

    Ngumoha a marqué lors des victoires amicales contre Stoke City, Yokohama F. Marinos et Athletic Club, mais ce qui a vraiment enthousiasmé les fans, c'est son audace balle au pied, sa confiance inébranlable en sa capacité à faire la différence à chaque fois qu'il touche le ballon. Il semblait tellement bon, en fait, que le départ inévitable de l'ailier Luis Diaz, qui souhaitait quitter le club, n'a pas été si décevant, d'autant plus que Cody Gakpo semblait également en grande forme pendant la pré-saison.

    En ce sens, il était facile d'adhérer à l'idée du club selon laquelle il n'était pas vraiment nécessaire de recruter un remplaçant direct pour Diaz, car Ngumoha serait un excellent remplaçant pour Gakpo. Le jeune joueur semblait vraiment prêt à avoir un impact majeur lors de la saison 2025-26, et c'est exactement ce qu'il a fait le 25 août, lorsqu'il est sorti du banc pour marquer un but magnifique à la 100e minute à Newcastle, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de Liverpool.

    « J'ai 16 ans, mais je ne veux pas que mon âge montre que je ne peux pas jouer avec des joueurs plus âgés », a déclaré Ngumoha après son but historique à St. James' Park. « Je veux prouver que je peux jouer non seulement avec des gens de mon âge, mais aussi avec des gens beaucoup plus âgés... Il y a des gens au club qui m'aident toujours et j'apprends et m'améliore constamment, donc je ne peux pas me plaindre. »

    D'autres, cependant, se plaignent depuis longtemps au nom de Ngumoha, car il n'a disputé que 88 minutes en Premier League depuis cette victoire spectaculaire 3-2 à Tyneside.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    « Si prudent »

    Slot a tout à fait raison de protéger Ngumoha contre le risque de surmenage. Ce n'est pas un hasard si certains des adolescents les plus talentueux du football anglais, Michael Owen, Wayne Rooney et Sterling, étaient pratiquement épuisés à l'âge de 30 ans, après avoir été surmenés alors que leur corps était encore en pleine croissance.

    C'est un point que Slot a même soulevé en discutant de la blessure d'un autre jeune joueur prometteur de Liverpool, Jayden Danns, avant le match de la FA Cup contre Barnsley le mois dernier.

    « Jayden n'est pas assez en forme pour jouer », a déclaré le Néerlandais aux journalistes. « Il ne s'entraîne même pas, si je ne me trompe pas. Il fait partie des joueurs qui ont subi une fracture de stress parce qu'ils étaient jeunes et, d'après ce qu'on nous a dit, un peu trop entraînés. C'est pourquoi nous sommes si prudents avec Rio Ngumoha, en lui accordant deux jours de repos par semaine si possible, afin qu'il ne subisse pas le même sort. »

    C'est certainement une approche judicieuse. S'il est bien pris en charge, Ngumoha pourrait être un atout extrêmement précieux pour Liverpool pendant les 15 prochaines années, et il ne faut pas oublier qu'après avoir débuté contre Barnsley, il a souffert de crampes avant d'être remplacé à la 73e minute.

    « Cela montre, à vous comme à Rio, qu'il est encore très difficile d'être prêt pour 90 minutes en Premier League, qui est encore plus intense que [la FA Cup] », a souligné Slot. « Mais c'est tout à fait normal pour un joueur de 17 ans, ne vous y trompez pas. C'est déjà formidable pour lui, pour Liverpool et pour tous ceux qui nous suivent qu'un joueur de 17 ans joue autant de minutes sous le maillot de Liverpool.

    Espérons donc qu'il pourra continuer et que nous pourrons le faire progresser vers les 90 minutes au niveau de la Premier League. »

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    « Il faut intégrer l'équipe »

    Le problème, c'est que personne ne prétend que Ngumoha devrait jouer chaque minute de chaque match de Premier League à un âge aussi précoce. Cela ne serait pas bénéfique pour son développement physique, et ce serait également très injuste d'un point de vue mental de le présenter comme une sorte de sauveur.

    Slot a également raison lorsqu'il affirme qu'aucun autre joueur de 17 ans n'a joué autant de temps en Premier League que Ngumoha cette saison, mais celui-ci n'a même pas disputé 90 minutes au total lors de ses neuf apparitions au cours des six derniers mois. il est donc un peu hypocrite de prétendre qu'il risque d'être surmené, surtout quand on sait qu'il n'a joué que quatre fois dans l'élite anglaise depuis la défaite 3-0 de Liverpool à domicile contre Nottingham Forest le 22 novembre.

    Il est donc tout à fait naturel que les supporters - et les anciens joueurs - réclament que Ngumoha ait plus de temps de jeu, après avoir apporté une nouvelle dimension à l'équipe de Slot en entrant en fin de match lors du match retour dimanche au City Ground.

    « Ngumoha a fait plus en 15 minutes que Salah et Gakpo avant lui », a déclaré l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher sur Sky Sports. « Il a changé le cours du match et doit être titularisé. Je pense qu'à un moment donné, Rio Ngumoha doit intégrer l'équipe... Je trouve que Liverpool manque vraiment de pénétration et de rythme sur les ailes. »

    La forme de Gakpo et Salah est certainement problématique, comme cela a été le cas pratiquement toute la saison.

  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    Prêt, disposé et capable de jouer davantage

    Gakpo n'allait jamais remplacer Diaz à l'identique, mais on s'attendait à ce qu'après avoir semblé beaucoup plus à l'aise sur les ailes la saison dernière, il égalerait au moins le Colombien en termes de rendement. Jusqu'à présent, cependant, le Néerlandais n'a été directement impliqué que dans 11 buts en 35 apparitions, contre 25 en 49 lors du triomphe de Liverpool en championnat. Par conséquent, ce ne sont pas seulement les dribbles de Diaz qui manquent sur l'aile gauche, mais aussi son rendement.

    Bien sûr, la baisse de forme de Gakpo n'est rien comparée à celle de Salah, qui avait activé le « mode Dieu » l'année dernière en égalant le record de buts et de passes décisives (47) pour une seule saison de Premier League - et en moins de matchs - mais qui affiche désormais des performances dignes d'un simple mortel comme Bukayo Saka (10 participations à des buts chacun cette saison).

    Cette baisse alarmante, associée aux difficultés de Liverpool sur les coups de pied arrêtés, explique pourquoi une équipe qui dominait largement le championnat a soudainement du mal à terminer dans le top 5. Ces résultats décevants rendent également impossible de justifier le fait de continuer à titulariser Salah - et en particulier Gakpo - à chaque match, alors que Ngumoha est limité à 10 minutes de jeu toutes les trois à quatre semaines.

    Slot a évidemment d'autres problèmes à prendre en compte. Tout d'abord, il devait se montrer juste envers Ngumoha. Après tout, les adolescents ont parfois besoin d'être protégés d'eux-mêmes. Mais Ngumoha affirme lui-même qu'il est prêt, disposé et, surtout, capable de jouer davantage de matchs. De plus, l'argument avancé précédemment par Slot selon lequel il existe toujours de bien meilleures options sur les ailes ne tient plus la route. Les performances terriblement inefficaces de Salah et Gakpo l'ont clairement démontré dimanche contre Forest.

    Ainsi, même si Ngumoha ne doit pas nécessairement débuter les deux prochains matchs de championnat de Liverpool, à domicile contre West Ham ce week-end et à l'extérieur contre les Wolves mardi, il n'y aurait vraiment aucune excuse pour le laisser sur le banc lors de ces deux rencontres. Il mérite plus de temps de jeu, contrairement à Gakpo. Lorsqu'il s'agira de sélectionner l'équipe pour le match de samedi à Anfield, cela devrait être aussi simple que cela pour Slot.

