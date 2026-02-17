Liam Rosenior s'est vu brutalement annoncer qu'il allait bientôt être limogé de Chelsea par un ancien joueur des Blues, malgré un début de saison prometteur

Malgré ce bon début, l'ancien joueur de Chelsea Emmanuel Petit estime que le mode de gestion imprévisible du club signifie que le succès à long terme est loin d'être garanti. « Liam Rosenior pourra-t-il un jour remporter le titre de Premier League avec Chelsea ? Le club change de joueurs chaque année. Or, la cohérence et la stabilité sont très importantes si l'on veut gagner quelque chose », a-t-il déclaré, via Ignition Casino.

« Il faut rester fidèle à ses joueurs, avoir une vision et s'y tenir. Peu importe si vous traversez des moments difficiles, vous devez persévérer. Il faut y croire. Il faut envoyer un message au vestiaire, quoi qu'il arrive sur le terrain, même si nous obtenons de mauvais résultats, nous restons fidèles à nos idées. Liverpool l'a fait et a remporté des trophées. City l'a fait et a remporté des trophées. Arsenal le fait depuis des années et n'est pas loin de gagner. Nous verrons à la fin de la saison. »