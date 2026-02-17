Getty Images Sport
Traduit par
Liam Rosenior s'est vu brutalement annoncer qu'il allait bientôt être limogé de Chelsea par un ancien joueur des Blues, malgré un début de saison prometteur
Rosenior prend un bon départ
Bien qu'il n'ait pas encore fait ses preuves au plus haut niveau, l'entraîneur de 41 ans a assuré une transition en douceur après le limogeage d'Enzo Maresca. Il a remporté 13 des 15 points possibles en Premier League et orchestré une victoire inattendue à Naples en Ligue des champions, garantissant ainsi une place parmi les huit premiers au classement de la phase de groupes. La seule ombre au tableau jusqu'à présent est la courte défaite en demi-finale de la Carabao Cup contre Arsenal, pourtant donné favori, sur deux matchs, tandis que Chelsea a laissé filer une avance de deux buts pour finalement faire match nul contre Leeds lors de son dernier match de championnat. Les Londoniens de l'ouest se sont toutefois remis de ce revers en s'imposant facilement vendredi soir contre Hull, l'ancien club de Rosenior, et se sont ainsi qualifiés pour le cinquième tour de la FA Cup.
- Getty Images Sport
L'ancien joueur des Blues appelle à la cohérence
Malgré ce bon début, l'ancien joueur de Chelsea Emmanuel Petit estime que le mode de gestion imprévisible du club signifie que le succès à long terme est loin d'être garanti. « Liam Rosenior pourra-t-il un jour remporter le titre de Premier League avec Chelsea ? Le club change de joueurs chaque année. Or, la cohérence et la stabilité sont très importantes si l'on veut gagner quelque chose », a-t-il déclaré, via Ignition Casino.
« Il faut rester fidèle à ses joueurs, avoir une vision et s'y tenir. Peu importe si vous traversez des moments difficiles, vous devez persévérer. Il faut y croire. Il faut envoyer un message au vestiaire, quoi qu'il arrive sur le terrain, même si nous obtenons de mauvais résultats, nous restons fidèles à nos idées. Liverpool l'a fait et a remporté des trophées. City l'a fait et a remporté des trophées. Arsenal le fait depuis des années et n'est pas loin de gagner. Nous verrons à la fin de la saison. »
Rosenior a envoyé un avertissement de licenciement
L'ancien milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde, qui a également représenté Arsenal, a averti Rosenior qu'il n'était qu'à « trois ou quatre » résultats négatifs d'être limogé, telle est la nature de la bête Chelsea.
« Regardez Manchester United, regardez les Spurs, regardez Chelsea, tous ces clubs », a poursuivi le Français. « Ils ont changé de joueurs et d'entraîneurs tellement de fois. Et puis tout à coup, vous voulez qu'ils remportent le titre ? Et vous me demandez si Liam Rosenior est capable de remporter le titre avec Chelsea ? Je ne suis pas sûr qu'il sera encore manager dans 10 mois. S'il obtient trois ou quatre mauvais résultats d'affilée, je ne serai pas surpris que le conseil d'administration le licencie. »
- (C)Getty Images
Une façon de ne pas mettre la pression
Compte tenu de la facilité avec laquelle les propriétaires du Chelsea BlueCo ont pris des décisions radicales, il est difficile de contester le point de vue de Petit. Rosenior est déjà le cinquième entraîneur permanent du club depuis leur rachat en 2022, deux trophées n'ayant pas suffi à maintenir son prédécesseur Maresca à son poste, même si beaucoup d'autres choses se passaient en coulisses.
L'Anglais semble parfaitement conscient que gagner des matchs est le seul moyen pour lui d'éviter de subir des pressions. Il a récemment déclaré à propos de l'attention dont il fait l'objet : « Ma motivation est simplement de faire en sorte que ce club connaisse le plus de succès possible et de gagner le prochain match. Toute mon énergie et tout mon temps sont consacrés à mes joueurs, à l'équipe, à la façon dont nous organisons les réunions d'équipe et à la façon dont nous nous entraînons. Le reste n'est que bruit, et je ne peux de toute façon pas l'influencer, sauf en gagnant des matchs de football. » Rosenior espère poursuivre son bon début de saison lorsque les Blues accueilleront Burnley, en difficulté, samedi.
Publicité