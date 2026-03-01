Getty Images Sport
Traduit par
Liam Rosenior révèle que Chelsea ne peut pas jouer comme il le souhaite dans une déclaration surprenante avant le match contre Arsenal
Chelsea se prépare pour le match contre Arsenal
Les Blues se rendent à l'Emirates Stadium avec l'intention de poursuivre leur bonne série, mais Rosenior s'est montré étonnamment franc quant aux limites auxquelles il est confronté. Malgré un début de saison sans défaite en championnat, le manager a révélé que la crainte de blesser ses joueurs l'avait conduit à revoir considérablement à la baisse ses exigences tactiques. C'est un aveu surprenant de la part d'un homme chargé de combler l'écart avec l'élite du championnat, d'autant plus que Chelsea s'apprête à affronter une équipe des Gunners réputée pour son intensité physique.
- Getty Images Sport
Évolution tactique vs réalité physique
Dans une interview accordée au site officiel deChelsea, Rosenior a expliqué que ses mains étaient liées par la condition physique actuelle du groupe et le moment de son arrivée en milieu de saison. « On peut très bien se dire : "Je veux jouer comme ça", mais il faut adapter cela aux joueurs, à leur expérience et à leur situation à ce stade de la saison.
On ne peut pas simplement arriver et changer complètement leur programme d'entraînement ou leurs habitudes, car ils risqueraient de se blesser. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est donc un travail à long terme pour moi. »
Le pragmatisme du manager est motivé par son désir d'éviter une crise médicale, même si cela implique de retarder la mise en œuvre complète de son projet très énergique. « La fatigue est un phénomène naturel chez les footballeurs professionnels. Il s'agit de surmonter ces moments de fatigue, de prendre soin de soi et de s'assurer que les niveaux et les charges d'entraînement sont adaptés. Pour l'instant, je me concentre sur chaque match et sur la façon dont nous avons travaillé : ce qui est le mieux pour que ces joueurs gagnent et ce qui est le mieux pour que nous gagnions chaque match. C'est ainsi que cela se passera jusqu'à la fin de la saison », a-t-il ajouté, adaptant sa tactique aux besoins spécifiques de l'équipe.
Les statistiques ne mentent pas.
Les données suggèrent un contraste saisissant entre Chelsea et ses rivaux du nord de Londres. Alors qu'Arsenal occupe la première place de la Premier League en termes de distance parcourue, Chelsea occupe actuellement la dernière place. Rosenior affirme toutefois que le football basé sur la possession du ballon réduit naturellement les statistiques de course. « Nos statistiques de possession sont très élevées, et lorsque vos statistiques de possession sont élevées, vous courez moins. On veut toujours être en tête dans toutes les catégories, et c'est ce que fait Arsenal. C'est une équipe très physique, qui pratique un pressing haut et qui déploie beaucoup d'énergie », a fait remarquer le responsable des Blues.
L'ambition reste de transformer Chelsea en une machine à haut rendement, mais Rosenior prône la patience auprès d'un public habitué à des résultats immédiats. « Je veux que nous soyons également très pressants et très énergiques. C'est quelque chose qui ne se fait pas en peu de temps. Cela prend des mois, voire des années, mais je sais où je veux que cette équipe arrive, dans tous les domaines », a-t-il insisté.
- Getty Images Sport
Marcher sur la corde raide du fitness
La décision délibérée de Rosenior d'assouplir ses exigences tactiques est mise en évidence par la liste actuelle des absents de Chelsea. Sa crainte, exprimée précédemment, d'une crise médicale est déjà une réalité urgente, les problèmes de condition physique continuant à dicter ses choix pour le déplacement à l'Emirates Stadium. Les Blues seront privés de plusieurs joueurs clés contre Arsenal, notamment Marc Cucurella et Estevao, tandis que Wesley Fofana est suspendu. Cependant, les nouvelles ne sont pas toutes négatives pour les fidèles de Stamford Bridge. Le capitaine Reece James a été autorisé à revenir dans le onze de départ, ce qui constitue un énorme coup de pouce pour la défense.
« Reece va très bien », a confirmé Rosenior. « Romeo [Lavia] est de plus en plus fort. Nous avons organisé un mini-match d'entraînement cette semaine et il avait l'air en très bonne forme. Estevao sera absent un peu plus longtemps et Jamie Gittens progresse dans sa rééducation. Cucu ne sera pas disponible dimanche. Dario Essugo est également de retour sur le terrain d'entraînement. »
Publicité