Liam Rosenior révèle que Chelsea ne peut pas jouer comme il le souhaite dans une déclaration surprenante avant le match contre Arsenal

Dans une interview accordée au site officiel deChelsea, Rosenior a expliqué que ses mains étaient liées par la condition physique actuelle du groupe et le moment de son arrivée en milieu de saison. « On peut très bien se dire : "Je veux jouer comme ça", mais il faut adapter cela aux joueurs, à leur expérience et à leur situation à ce stade de la saison.

On ne peut pas simplement arriver et changer complètement leur programme d'entraînement ou leurs habitudes, car ils risqueraient de se blesser. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est donc un travail à long terme pour moi. »

Le pragmatisme du manager est motivé par son désir d'éviter une crise médicale, même si cela implique de retarder la mise en œuvre complète de son projet très énergique. « La fatigue est un phénomène naturel chez les footballeurs professionnels. Il s'agit de surmonter ces moments de fatigue, de prendre soin de soi et de s'assurer que les niveaux et les charges d'entraînement sont adaptés. Pour l'instant, je me concentre sur chaque match et sur la façon dont nous avons travaillé : ce qui est le mieux pour que ces joueurs gagnent et ce qui est le mieux pour que nous gagnions chaque match. C'est ainsi que cela se passera jusqu'à la fin de la saison », a-t-il ajouté, adaptant sa tactique aux besoins spécifiques de l'équipe.