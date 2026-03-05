Liam Rosenior révèle exactement ce qu'il pense des « tap-ins » de Joao Pedro, alors que le triplé de la star de Chelsea maintient en vie le rêve de Ligue des champions

La star du match était sans aucun doute Joao Pedro, qui totalise désormais 14 buts en Premier League. Rosenior n'a pas tardé à souligner l'importance du placement opportuniste de l'attaquant pour ses premier et troisième buts. « Oui, c'est un joueur de haut niveau. Je pense qu'il a gagné en confiance. Je pense que son jeu de conservation, l'énergie qu'il apporte à l'équipe en termes de pressing, ses déplacements, son but du pied gauche sont de classe mondiale. La finition est magnifique. Mais en réalité, je suis vraiment très heureux de ses deux buts faciles. Il était au bon endroit au bon moment. Nous avons beaucoup travaillé avec lui là-dessus, mais c'est lui qui a réussi le triplé », a déclaré le coach après le coup de sifflet final.