Liam Rosenior révèle exactement ce qu'il pense des « tap-ins » de Joao Pedro, alors que le triplé de la star de Chelsea maintient en vie le rêve de Ligue des champions
Chelsea comble son retard initial
Villa a surpris Chelsea en ouvrant rapidement le score grâce à Douglas Luiz, mais les Blues ont progressivement pris le contrôle du match. Joao Pedro a égalisé d'une frappe simple à la demi-heure de jeu, et après qu'un hors-jeu serré signalé par la VAR ait privé l'équipe locale d'un deuxième but, Pedro a de nouveau frappé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour donner l'avantage à son équipe. Chelsea a dominé la seconde période, Cole Palmer marquant sur un rebond avant d'aider à démanteler la ligne défensive haute de Villa, permettant à Alejandro Garnacho de servir généreusement Pedro pour son triplé, scellant ainsi une victoire décisive.
Rosenior salue Joao Pedro, auteur d'un triplé
La star du match était sans aucun doute Joao Pedro, qui totalise désormais 14 buts en Premier League. Rosenior n'a pas tardé à souligner l'importance du placement opportuniste de l'attaquant pour ses premier et troisième buts. « Oui, c'est un joueur de haut niveau. Je pense qu'il a gagné en confiance. Je pense que son jeu de conservation, l'énergie qu'il apporte à l'équipe en termes de pressing, ses déplacements, son but du pied gauche sont de classe mondiale. La finition est magnifique. Mais en réalité, je suis vraiment très heureux de ses deux buts faciles. Il était au bon endroit au bon moment. Nous avons beaucoup travaillé avec lui là-dessus, mais c'est lui qui a réussi le triplé », a déclaré le coach après le coup de sifflet final.
Le regroupement de Chelsea qui a irrité Villa
L'un des principaux sujets de discussion de la soirée n'était pas seulement le score, mais aussi une manœuvre tactique apparente de la part des joueurs de Chelsea. Avant le début de chaque mi-temps, les Blues se rassemblaient en cercle au centre du terrain, ce qui semblait irriter l'équipe locale. Rosenior a admis qu'il était un grand fan de cette stratégie, même si elle frustrait l'adversaire. « Non, ce n'était pas [mon idée]. L'idée venait des joueurs, et je l'apprécie beaucoup car elle montre leur unité, leur cohésion et leur esprit d'équipe, et je pense que c'est nécessaire », a-t-il expliqué.
La course à la Ligue des champions
Chelsea n'est désormais plus qu'à trois points de Villa dans la course à la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Alors que l'élan est en marche, Rosenior a été interrogé sur le fait de savoir si ce résultat marquait un tournant dans la quête d'une place dans le top 4. Il a averti ses joueurs que ce résultat n'aurait d'importance que s'ils parvenaient à trouver une certaine régularité dans les semaines à venir. « Cela n'aura de sens que si nous confirmons. Nous devons être constants. Nous avons un match important en FA Cup, puis un autre à Paris, et enfin un autre contre Newcastle. Nous devons simplement confirmer et ne pas nous attarder sur l'importance de ces matchs », a-t-il conclu.
